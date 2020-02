Los destacados menores de 30 de Forbes Israel

Forbes Israel ha publicado su lista anual de menores de 30 años para 2020, destacando un total de 60 líderes israelíes jóvenes y exitosos en campos como tecnología, ciencia, capitalismo de riesgo, emprendimiento social, negocios, agricultura, deportes, entretenimiento y belleza. Estos homenajeados aún no han cumplido los 30 años, pero ya están dando forma al futuro de Israel.

"Los jóvenes talentos de la lista 2020 de Forbes Under30 son una prueba viviente de lo que se puede esperar. Están inventando nuevas líneas de tratamiento [médico], configurando el futuro de la guerra cibernética, cerrando acuerdos por valor de millones y son responsables de impresionantes momentos culturales ”, escribieron los autores de la lista.



Luego está Shahar Bahiri, de 29 años, cuya empresa inteligente de carreteras Valerann ha abierto camino en tecnología de transporte con su sistema de extremo a extremo que utiliza diferentes sensores, un algoritmo único y un sistema de comunicación para recopilar datos críticos sobre el entorno de la carretera y 30 Cylus, una empresa israelí que desarrolla tecnología para proteger los sistemas ferroviarios y metropolitanos de los ciberataques.

En el campo de la biotecnología, Michelle Heyman y Diane Ebensor, cofundadores de 28 años, hicieron la lista de su empresa Nanosynex, que está desarrollando un producto que permitirá a los pacientes descubrir qué antibióticos son resistentes a bacterias específicas y cuáles no. . Lewis Wallach, CTO y cofundador de Immunai, fue incluido en la lista de su empresa Immunai, una empresa que utiliza "biología de vanguardia con aprendizaje automático para desentrañar el sistema inmunológico", dice el sitio web de la compañía. Finalmente, Maya Otmazgin Ashkenazi, de 30 años, es la fundadora de MaoLac, una compañía de biotecnología de nutrición preventiva que desarrolla ingredientes activos que aumentan la inmunidad basados ​​en calostro animal y usa biología computacional para crear mezclas formuladas específicamente para bebés, atletas deportivos, ancianos, mascotas y más. fortalecer el sistema inmune También dirige Mao FoodTech, una compañía que desarrolla un dispositivo de diagnóstico para el hogar que prueba componentes nutricionales específicos en la leche materna y presenta los resultados en una aplicación donde las madres también pueden consultar con profesionales.



"Somos como soldados en la frontera", le dice a la revista, "Por supuesto, detrás de nosotros hay arquitectos de seguridad y otros profesionales, pero somos la primera línea de defensa". Está Maor Shlomo, de 25 años, cofundador y CEO de Explorium, que está interrumpiendo el campo de datos al construir un nuevo tipo de Google, centrado en la inteligencia artificial. Explorium, que fue cofundada por Shlomo, Omer Har y Or Tamir, ha recaudado un total de $ 19.1 millones para su motor de búsqueda o plataforma de descubrimiento de datos, que ayuda a encontrar los datos correctos para construir un modelo de aprendizaje automático. "Al principio, obtienes tantas" bofetadas "y tantos altibajos locos en un solo día. Y si no sientes esa montaña rusa, significa que no hiciste algo bien, no fuiste lo suficientemente GRANDE, no hiciste nada lo suficientemente drástico ", dijo Shlomo al podcast de Founder Stories. Israel se está haciendo un nombre en tecnología de transporte y la lista ciertamente no estaría completa sin al menos un fundador de una compañía de vehículos autónomos en la lista. Shai Magzimof, de 28 años, quien fundó Phantom Auto a fines de 2017 con Elliot Katz y Ohad Dvir, está trabajando en un vehículo que puede moverse sobre él, con un operador humano remoto en una habitación separada. La empresa estadounidense Postmates, que realiza entregas a través de una flota de robots, utiliza los servicios de Phantom Auto.

Treinta empresarios e investigadores encabezaron la lista este año, unidos por una categoría separada con capitalistas de riesgo, activistas sociales, actores, atletas, directores, músicos, un agricultor, un arquitecto, un compositor, un chef, un sumiller, un pintor / escultor, y fundador de una empresa de cosméticos.



Esta es la quinta lista de jóvenes prometedores de Forbes Israel: un proyecto que la publicación israelí comenzó hace cuatro años. Forbes Under 30 se lanzó inicialmente en los EE. UU. En 2011 como 30 Under 30. Las listas estadounidenses reconocen 600 cifras comerciales e industriales con 30 seleccionadas en 20 industrias cada una, anualmente.



Este año, Forbes Israel incluyó una sección completa de 30Under30 Tech, con fundadores y empresarios de algunas de las startups más prometedoras del ecosistema de alta tecnología israelí.



Está Michelle Levy, gerente del equipo de seguridad de la información de Intel, que a los 29 años dirige tres equipos de seguridad de la información: en Israel, India y los Estados Unidos.



La lista incluye a Neta Blum, quien a los 27 años es la primera y más joven mujer "responsable del desarrollo de la próxima generación de la fuerza aérea (israelí) para la Administración para el Desarrollo de Armas e Infraestructura Tecnológica, o Maf'at, la Órgano administrativo conjunto del Ministerio de Defensa de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel.



El Dr. Shiran Sudri, un médico e investigador de 30 años, está trabajando actualmente en el desarrollo de un nuevo método de diagnóstico altamente preciso y no invasivo para detectar tumores orales en etapas tempranas para mejorar la supervivencia del paciente. El método fue desarrollado por Sudri bajo la guía del profesor Avi Hirschberg de la Universidad de Tel Aviv y el profesor Dror Fixler de la Universidad de Bar Ilan.



También en la lista está Noam Liran, 30, vicepresidente de tecnologías en Microsoft Israel R&D, quien a los 11 años aprendió programación y Ophir Harpaz, un investigador cibernético de 28 años en Guardicore, que ya tiene "ingeniero de software en Israel's Check Point Software "e" investigador de delitos cibernéticos en IBM "en su currículum. Un puñado de investigadores tecnológicos, fundadores y trabajadores israelíes, uno de ellos de tan solo 18 años, en ciberseguridad e inteligencia artificial completan la lista. Deportes, entretenimiento, activismo. La segunda mitad de la lista Forbes Under 30 comienza con capitalistas de riesgo como Yehuda Taub, el socio fundador de Arrow Ventures de 30 años, un fondo de $ 55 millones que invierte en startups y Shani Zansko, el fundador de Isratech Ventures de 30 años. , así como Saima Sharif, una becaria de capital de riesgo de 28 años para la firma de capital de riesgo semilla y serie A NFX.



También en la lista está Keren Herscovici, una de las fundadoras de Woman2Woman (W2W), una comunidad fundada para ayudar a las mujeres jóvenes con potencial de excelencia al conectarlas con mentoras influyentes en puestos clave. El grupo fue fundado como parte de la 8200 Alumni Association y Herscovici se graduó de la unidad de inteligencia elite 8200 IDF.



Otros destacados incluyen a Michelle Letzer, planificadora de estrategia financiera para Google, responsable de la estrategia de planificación y gestión de gastos para 81 grupos de Google que proporcionan infraestructura técnica para el uso del cliente en la nube y Yael Malatsky, director de innovación, ecosistema y startups en CityZone, una innovación laboratorio y el primer centro de experimentos vivos de Israel para tecnologías urbanas, establecido en asociación entre el municipio de Tel Aviv-Jaffa, la Universidad de Tel Aviv y el parque Atidim en Tel Aviv.





La lista no estaría completa sin los nombres familiares en el entretenimiento, incluida la muy popular Aline Cohen, una joven de 18 años que aprovechó su seguimiento de YouTube en un negocio de maquillaje y cosméticos en toda regla y Noa Kirel, la triple de 18 años. -amena actriz, cantante y bailarina cuyos seguidores en Israel están a la par con el famoso dúo pop israelí Static y Ben-El. Ella acaba de alistarse en las Fuerzas de Defensa de Israel.

Sagi Muki



Completan una lista increíblemente diversa dos actores de Fauda, ​​Shadi Mar'i y Firas Nassar, el director / guionista Tal Zagreba, conocido por sus comerciales virales de Samsung y su cortometraje Gold Award, que le valió el premio al Mejor Director Joven en Cannes. Film Festival, y Sagi Muki, el campeón mundial de judo 2019 en la categoría de peso inferior a 81 kg, que se dirige a los Juegos Olímpicos este verano.