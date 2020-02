Una apuesta inclusiva para las elecciones israelíes del 2 de marzo

Yael Kehat Cymerman (49), nacida en Portugal, llegó a Israel de bebé con sus padres.Es Licenciada en Administración de Empresas , Sociología, Antropología y Ciencias Económicas. Junto a su esposo el periodista Henrique Cymerman, tiene la empresa “Cymerman Producciones Ltd” en la que producen notas de investigación, reportajes especiales y películas documentales. Es miembro del equipo económico de la Cámara de Comercio e Industria Israel-Jordania, Golfo Pérsico y activista social en pro de una mejor inserción de la mujer en la vida pública de Israel. Ahora, ha dado un nuevo paso, al traducir todo esto en una plataforma con la que intentará entrar a la Kneset, Parlamento, con el recién formado partido “Kol HaNashim”, o sea “La Voz de las Mujeres”.

Aquí, nos explica el por qué.

P: Yael, te has zambullido en una aventura nada sencilla: crear un partido, concretamente un partido de mujeres, que ya está registrado, para intentar entrar a la Kneset que será electa el 2 de marzo. ¿Por qué?

R: Te diré que después de dos elecciones en las cuales los partidos existentes no lograron formar un gobierno, y en las que no vimos ni UNA mujer alrededor de la mesa de negociaciones, a mí personalmente me chocó mucho, así como a mis compañeras en esta iniciativa. Por eso decidimos crear el partido “Kol Hanashim”, que traducido del hebreo significa “La Voz de las Mujeres”, justamente para lograr la igualdad de género, para que en la toma de decisiones participe un 50% de mujeres y para que haya un liderazgo diferente en todas las áreas de gobierno.

La vivencia personal

P: ¿Qué hubo en Yael desde chiquita que pueda explicar que hoy te tires a esta aventura política?

R: Siempre fui representante de mi país - Israel - en nuestros viajes por el mundo. Mi padre es un diplomático que dedicó toda su carrera a representar y ayudar Israel. Yo crecí en esa casa de valores ideológicos que se preocupan por algo mayor que vivir tu propia vida privada. Y de alguna forma, también frente a mis amigas y compañeros en el colegio americano de Roma, y luego el colegio británico, siempre fui una mini embajadora de Israel mostrando dónde está en el mapa, explicando qué costumbres tiene, el idioma “extraño” y único. El vivir durante años lejos de tu ambiente natural empuja a hacer un esfuerzo para integrarse, así que me acostumbré a esas aventuras desde muy chiquita….

P: Cuéntame un poco de ti, de tu vida…

R: Te cuento que soy hija de padres brasileños, nacida en Portugal durante la estadía de mis padres ahí como cónsules de Israel. Tengo una hermana mayor que nació en Jerusalem. Como te conté, recuerdo los continuos viajes familiares por el mundo en mi niñez, por el trabajo de mis padres.

P: Todos esos viajes me imagino que arrojan una mezcla, dificultades por un lado y por otro mucho enriquecimiento cultural.

R: Así es. Una gran ganancia fue por ejemplo el hecho que hoy hablo 6 idiomas en los que también trabajo como traductora, y productora de noticias para la televisión, con mi compañero y pareja, el periodista Henrique Cymerman.

P: El muy querido Henrique, con el que siempre es un placer tratar y al que es un placer escuchar y leer.

R: Muchas gracias por tus palabras. Te cuento que nuestra compañía produce reportajes y documentales para varias cadenas mundiales, como también producción de contenido para eventos especiales. Soy también profesora de idiomas: italiano, portugués, inglés, español, y hablo también un poco de francés y árabe...Soy activista social y política desde hace muchos años y promuevo temas de igualdad de género, unión entre los pueblos, y interacción internacional.

P: Y tienes hijos grandes, de tu primer matrimonio.

R: Así es. Mis dos hijos Alex y Yoav son comandantes en el ejército, así que también paso noches sin dormir mucho esperando saber algo de ellos….

P: Ser parte de una familia en la que los padres representan a Israel en el exterior es todo un desafío. Te habrá dejado, imagino, muchas vivencias especiales.

R: Desde chiquita conozco el papel de representar mi país y encontrarme en situaciones fuera de lo normal, como por ejemplo cuando vivíamos afuera en "shlijut", cada vez que bajábamos de casa a nuestro coche, me tiraba al suelo para fijarme que debajo del coche no se escondía ninguna bomba. Esas eran las instrucciones y era algo rutinario. Por eso vivir en nuestro propio país, un Estado judío y moderno, es para mí un privilegio y un gran orgullo.Y ahora siento que postular a nuestro nuevo partido, "Kol Hanashim" – la voz de las mujeres, es otro tipo de shlijut.

Para aportar y mejorar

Algunas de las mujeres de la lista, con la Kneset de fondo, después de registrar al nuevo partido

P: Siempre fui una convencida de que junto a los políticos a los que les importa sólo la silla, están aquellos que quieren mejorar, cambiar para bien, aportar a la sociedad. Y por lo que te conozco, no tengo dudas de que tú estás en este segundo grupo. ¿Qué aspiras a lograr?

R: Ante todo, mejorar la presencia de mujeres en procesos de toma de decisiones. Los estudios demuestran que donde hay más mujeres alrededor de la mesa, las soluciones son más creativas, hay menos ego, y sube la productividad. Creo que eso es favorable para la sociedad entera y lo creo de todo corazón: las mujeres pueden ser la medicina para los problemas del país.

Todas las 102 mujeres en la lista del partido son vice alcaldes, gerentes de ONG's, dueñas de compañías independientes, con muchos años de experiencia en las áreas públicas. Esto significa que saben conectar entre lo local y lo nacional, y que serían muy capaces para traducir las leyes de la teoría a la práctica. Te doy sólo algunos ejemplos. Las líderes del partido son la Dra. Mazal Shaul (consejal y CEO de una ONG muy conocida), Sharon Rofe Ofir, la Dra. Elana Sztockman, Orit Taya (primera oficial etíope de Tzahal), la abogada Effy Fadida, y muchas más . Yo personalmente estoy en el lugar número 8 en la lista.

P: ¿A qué apuntarían concretamente?

R: Nuestros temas principales son el 50% de representación de mujeres en el gobierno y la toma de decisiones, y traer otro discurso y liderazgo compasivo, en áreas como la lucha contra la violencia, igualdad de salarios, educación, exclusión por razones religiosas, salud, y economía.

Como somos un partido de todo el tejido de la sociedad israelí, con mujeres de derecha, izquierda, religiosas, seculares, judías, árabes, askenazis, sefarditas, rusas, etíopes, veteranas, inmigrantes, discapacitadas, LGBT, madres solteras y mucho más, en los temas relacionados a la seguridad y al vínculo entre el Estado y la religión, ejerceremos la libertad de voto.

P: Yael, el tema al emprender una iniciativa de este tipo, no es sólo lo que uno quiere corregir o aportar, sino las probabilidades que considera que tiene. ¿Algo te indica que pueden lograrlo y entrar a la Kneset?

R: Te cuento que en el brindis de Januca de Beni Gantz, él habló del nuevo partido de las mujeres. La prensa nos entrevista cada día, porque despertamos curiosidad. Los partidos existentes no son capaces de formar gobierno . Ya ha habido dos elecciones tras las cuales no lo consiguieron. Creo que hace falta otra fuerza que pueda servir de elemento intermedio que ayude a formar coalición, porque parece que Avigdor Liberman tampoco era capaz de decidir. Estamos en una situación de estancamiento político que nos abre una ventana de oportunidades. La gente está cansada y desesperada, busca una alternativa equilibrada y racional. Nosotras creemos que 'Kol Hanashim' es la respuesta.

P: Ya me has dicho que en la lista hay mujeres de distintos trasfondos e ideas políticas…en el Israel politizado de hoy ¿no es irreal? O sea…¿no te parece que el votante promedio busca una definición clara de las cosas?

R: ¿Te parece que los partidos existentes sí tienen una definición clara? Ha habido tantos movimientos, uniones, separaciones, bloques técnicos…parece que nadie es estable, de ninguna manera. A mi modo de ver, la opción de colocar sobre la mesa un elemento nuevo que cambie las reglas del juego, es una muy buena idea.

Siempre juntos, compartiendo ideales

P: ¿Y qué dice de este nueva etapa tu gran compañero, tu esposo, periodista, que también intentó entrar a la Kneset? El querido Henrique Cymerman fue candidato en la lista del laborismo en las elecciones anteriores.

R: Él por supuesto que apoya la iniciativa, siendo uno de los que defendió desde hace mucho tiempo la necesidad de un 50% de mujeres en el parlamento y en el gobierno. Henrique continúa con el periodismo. También formamos parte de la Oficina de Industria y Comercio – Israel-Jordania-Países del Golfo Pérsico. Henrique es presidente (voluntario), y yo – miembro del equipo económico de la cámara.

P: Eso es muy bueno, tratando de aportar al acercamiento regional. Yael, ya antes de tu iniciativa, acompañaste a Henrique por todos lados en su campaña electoral. ¿Qué Israel descubriste?

R: Yo dirigí su campaña electoral y por supuesto lo acompañé todo el tiempo. Aprendí que a lo largo y ancho de Israel hay gente a la que le importa mucho el destino del país, la justicia social, el bienestar en la vida privada y pública. Es un país maravilloso donde cada uno tiene sus opiniones bien claras y nadie, como sabes, se abstiene de expresarlas.

P: Tienes toda la razón. Yael ¿algo más que desees agregar?

R: Kol Hanashim emprende este camino para representar el 51% de la población. Debemos corregir muchas cosas, por el bien de toda la sociedad israelí. Es hora de que las mujeres entiendan que ya no tenemos el lujo de mirar desde un costado lo que pasa en el centro de la vida de Israel. Hay que ser parte activa ya mismo.

P: Muchas gracias Yael. Te agradezco por tu tiempo y te deseo-les deseo-mucho éxito.

R: Muchas gracias a ti por esta oportunidad.