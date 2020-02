El diputado argentino Waldo Wolff denunció a Víctor Hugo Morales por expresiones judeofóbicas

Waldo Wolff, diputado por “Cambiemos” en el Congreso de la Nación, denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, al periodista Víctor Hugo Morales, a quien acusó de haber tenido expresiones judeófobas en su programa radial.

En una carta enviada a Victoria Donda, Interventora del INADI, Wolff transcribe exactamente los dichos del periodista-y lo apoya con el link al audio de su transmisión- el 22 de enero, en su programa “La mañana con Víctor Hugo” en AM 750.

(Quien desee escuchar el audio en cuestión de Víctor Hugo Morales, puede hacerlo en el siguiente link: https://ar.radiocut.fm/audiocut/victor-hugo-sobre-waldo-wolff-y-daniel-rafeca-22-01-20/?replay=1# )

Víctor Hugo Morales (Foto: Facebook)

Si bien está claro que de fondo hay una clara diferencia de posturas políticas entre Wolff y Morales por la acérrima defensa que este último hace del Kirchnerismo, la demanda se refiere puntualmente a expresiones del periodista que el diputado consideró claramente de tono ofensivo contra los judíos.

Dando como hecho-aunque la Justicia argentina ha determinado lo contrario-que el Fiscal de la causa Amia Dr. Alberto Nisman se suicidó, Víctor Hugo Morales dice: “Estaba pensando, ¿cuánto creen en Dios los que creen en Dios?, porque si vos crees en Dios, a tu manera, siendo judío y enterrás a Nisman donde no se puede enterrar, a los suicidas, según ellos, no entiendo por qué, pero no es una cosa que yo pueda dominar. Ahora ellos saben que esto fue un suicidio y hacen trampa a sí mismos frente a Dios. Entonces digo, ¿de qué manera creen en Dios?”.

“Opinar sobre cómo los judíos enterramos a nuestros muertos y poner en tela de juicio nuestra fe y vínculo con Dios se condice solo con prácticas medievales del más rancio y tradicional antisemitismo”, declaró Waldo Wolff. En una entrevista con Radio Jai de Argentina, Wolff señaló que Morales actúa como “un inquisidor poniendo en tela de juicio mi manera de profesar la fe, tirándonos consejos a los judíos de cómo tenemos que enterrar a la gente”.

Basándose en el hecho que Argentina tiene una ley antidiscriminatoria, Wolff recalcó que en ese marco cabía perfectamente presentar la denuncia ante el INADI, precisamente una instancia que debe velar por el cumplimiento de dicha ley. Al mismo tiempo, es consciente de antecedentes que no considera demasiado promisorios.

En un comunicado que nos ha hecho llegar, advierte que “el último antecedente público del INADI vinculado a su posicionamiento respecto a expresiones antisemitas por parte de un periodista, deja mucho que desear”. Da un ejemplo concreto: “Recordemos que hace unos días, Salim Sad, el periodista de la TV Pública responsabilizó irónicamente a los judíos por el accidente del basquetbolista Kobe Bryant, al haberse accidentado en un helicoptero Sicorsky ´de apellido judío´ y el INADI lo llamó a la reflexión. Espero que no apliquen esta versión ambigua y casi cómplice con el periodista deportivo Víctor Hugo Morales”.

En su carta al INADI, el diputado de “Cambiemos” destaca que “la libertad de emitir ideas”, que presenta como “vinculante a un sistema republicano democrático”-amparada por ley- no significa que haya “derechos absolutos”. Cita, también de la ley argentina, que “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley".

La carta al INADI

En una referencia explícita a los dichos de Víctor Hugo Morales, Aldo Wolff escribe a la interventora del INADI: “Lo que genera cierta perplejidad es su cuestionamiento acerca de “qué cree esta gente”, refiriéndose a “gente” cuando habla de los judíos que, según el comunicador, “hacen trampa” frente a Dios y sobre los criterios de entierro que tiene la Comunidad judía. Su frase se condice con un comisariato, propio de todos los regímenes totalitarios, y que no armoniza con el espíritu pluralista de nuestro país ni con las libertades consagradas tanto en el preámbulo de nuestra Constitución como en su articulado”.

Y de ello, llega al pedido concreto: “Por estas razones solicito que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo inste al periodista a expedirse por los dichos que expresa en mi contra, por los prejuicios que promueve y por la incitación a la discriminación, por la acusación de “incapaz” y por el nivel de agresión que vocifera a través de esta enunciación”. En su transmisión, Víctor Hugo Morales llamó a Aldo Wolff de “un reventado de la política, un servil de la derecha, y él mismo un representante lamentable de la DAIA”. Asimismo, lo tildó de “incapaz, incoherente”.

En una entrevista concedida a Radio Jai, Wolff declaró: “Me preocupa el judío común porque si a mí que soy diputado nacional, un periodista en la radio me manda a mí y a todos (los judíos) a revisar la manera en que profesamos nuestra religión, diciendo que le hacemos trampa a dios que es una expresión que se compara con el más rancio y tradicional antisemitismo casi del medioevo, qué le queda al ciudadano común”, explicó.

Según Wolff, posteriormente a su denuncia, Morales dijo que negar el suicido de Nisman es como negar la Shoá. “Fijate a que niveles de perversión puede llegar alguien frente al micrófono”, reflexionó Wolff en Radio Jai. “Le daremos pelea, tenemos 5780 años de victoria y la manera de honrar a los que siempre levantaron la cabeza cuando viene un antisemita como Víctor Hugo Morales es peleando, y si algún judío quiere esconderse debajo de la mesa que se esconda y se haga cargo de lo que hace”, concluyó.