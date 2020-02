¿Por qué los árabes israelíes no quieren formar parte del estado palestino?

¿Por qué los 250,000 árabes israelíes que viven en el área del Triángulo se oponen fuertemente a la idea de formar parte de un estado palestino?

Los ciudadanos árabes de Israel, que suman casi dos millones, están en pie de guerra sobre el plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en el Medio Oriente, que propone incluir algunas de sus comunidades en un futuro estado palestino. Desde la presentación del plan, miles de árabes se han manifestado para expresar su rechazo a la idea de colocarlos bajo la soberanía de un estado palestino.



El plan de "Paz a la prosperidad" de Trump propone intercambios de tierras que podrían incluir tanto áreas pobladas como despobladas. Sugiere que el llamado área del Triángulo en Israel, que consta de varias comunidades árabes "que en gran medida se autoidentifican como palestinas, se convierten en parte del Estado de Palestina". El plan señala que las comunidades árabes "fueron designadas originalmente para caer bajo el control jordano durante las negociaciones de la Línea del Armisticio de 1949, pero finalmente fueron retenidas por Israel por razones militares que desde entonces han sido mitigadas".



La razón principal por la que los árabes en Israel temen convertirse en ciudadanos palestinos es porque saben que ese estado palestino será cualquier cosa menos democrático. Muchos ciudadanos árabes de Israel ven cómo los palestinos que viven bajo la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania y Hamas en la Franja de Gaza están sujetos a violaciones de los derechos humanos a diario. En Israel, los ciudadanos árabes participan en las elecciones generales y tienen sus propios representantes en la Knéset. En Cisjordania y la Franja de Gaza, los palestinos han sido privados de elecciones libres y justas desde enero de 2006. La continua lucha de poder entre la AP y Hamas ha negado a los palestinos el derecho a votar por los nuevos miembros de su parlamento, el Consejo Legislativo Palestino (PLC). Además, a los palestinos se les ha negado el derecho a votar por un nuevo presidente desde enero de 2005, cuando Mahmoud Abbas fue elegido para un mandato de cuatro años. El mes pasado, Abbas entró en el decimosexto año del mismo período.



A la luz de la disputa en curso entre la AP y Hamas, las perspectivas de celebrar nuevas elecciones presidenciales o parlamentarias siguen siendo nulas. Si bien los palestinos no han tenido un parlamento en funcionamiento desde 2007, cuando Hamas tomó violentamente el control de la Franja de Gaza después de derrocar al régimen de la AP de Abbas, los ciudadanos árabes de Israel continúan participando en elecciones para la Knéset. El Knesset actual tiene 14 parlamentarios árabes. Sin embargo, aparte del tema de las elecciones, los ciudadanos árabes de Israel están principalmente preocupados por tener que vivir en un estado palestino que suprima las libertades públicas, incluida la libertad de expresión y los medios de comunicación. Apenas pasa un día sin que los ciudadanos árabes de Israel escuchen sobre las duras condiciones que enfrentan los palestinos bajo la AP en Cisjordania y Hamas en la Franja de Gaza. Periodistas palestinos, activistas de derechos humanos, activistas políticos y estudiantes universitarios son blanco de la AP y Hamas regularmente.



Eso es lo que temen los ciudadanos árabes de Israel. Un informe reciente del Comité de Familias de Prisioneros Políticos con sede en Cisjordania reveló que las fuerzas de seguridad de la AP han arrestado a docenas de estudiantes universitarios en los últimos meses debido a sus actividades políticas. El informe documentó al menos 619 violaciones contra estudiantes universitarios por parte de las fuerzas de seguridad de la AP en los últimos dos años. Mientras tanto, los estudiantes árabes que son ciudadanos de Israel son libres de realizar protestas en los campus allí sin tener que preocuparse por ser arrestados o convocados para ser interrogados. La semana pasada, por ejemplo, los estudiantes árabes de la Universidad de Tel Aviv se manifestaron contra el plan de Trump, cantando "Palestina es árabe, desde el río [Jordan] hasta el mar [Mediterráneo]". Sin embargo, los estudiantes universitarios árabes palestinos, que no son ciudadanos de Israel y que viven en las áreas palestinas de Cisjordania y la Franja de Gaza, solo pueden envidiar a los estudiantes árabes israelíes que son libres de realizar actividades políticas en el campus. Otro informe publicado recientemente reveló que varios estudiantes arrestados por las fuerzas de seguridad de la AP han sido brutalmente torturados. Según el informe, la mayoría de los arrestos tuvieron lugar en la Universidad An-Najah, la universidad más grande de la ciudad cisjordana de Naplusa.

A los estudiantes palestinos que viven en la Franja de Gaza bajo Hamas, donde prácticamente todos son árabes y no ciudadanos de Israel, no les ha ido mejor. Las fuerzas de seguridad de Hamas han estado asaltando regularmente los campus universitarios y arrestando a estudiantes y maestros debido a sus actividades políticas. Uno de los campus que ha sido blanco frecuente de Hamas es la Universidad Al-Azhar en la ciudad de Gaza. En noviembre de 2019, las fuerzas de seguridad de Hamas también allanaron la Universidad de Palestina en el norte de la Franja de Gaza y arrestaron a varios estudiantes que se preparaban para realizar una manifestación política en el campus.



Mientras que en Israel, los ciudadanos árabes son libres de criticar al gobierno y a los líderes israelíes, los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza que hablan en contra de la AP o Hamas a menudo se encuentran tras las rejas.



En Cisjordania, por ejemplo, un profesor que se atreva a criticar a Abbas podría encontrarse detenido durante varios días. El profesor Abdel Sattar Qassem, un crítico abierto de Abbas, fue acusado en 2016 de "insultar" a Abbas y estuvo detenido durante varios días. La periodista palestina Majdoleen Hassouneh también fue acusada de "insultar" a Abbas en Facebook.



En la Franja de Gaza, Hamas ha arrestado a cientos de sus opositores políticos en los últimos años. Incluso los comediantes palestinos que hacen comentarios sarcásticos sobre Hamas se han convertido en objetivos regulares de la represión de Hamas contra la libertad de expresión. Recientemente, las fuerzas de seguridad de Hamas arrestaron al comediante Adel Mashoukhi luego de que publicara un video en las redes sociales burlándose de la crisis eléctrica en la Franja de Gaza.



No es de extrañar, entonces, que los ciudadanos árabes de Israel estén extremadamente preocupados por la posibilidad de vivir bajo un estado palestino controlado por la AP y Hamas bajo alguna posible transferencia de tierras. Estos ciudadanos árabes de Israel saben que una vez que se conviertan en ciudadanos de un estado palestino, enfrentarán el mismo destino de los palestinos que viven bajo la Autoridad Palestina y Hamas. Algunos de los líderes de la comunidad árabe en Israel incluso llaman a la idea de tener que vivir bajo un estado palestino como una "pesadilla que no se puede implementar".



Las protestas de los árabes israelíes son vistas como un mensaje para el mundo de que prefieren seguir viviendo en Israel y no bajo otra dictadura árabe. Una encuesta realizada por The Israel Democracy Institute en 2017 mostró que el 66% de los árabes israelíes ve la situación general de Israel como "buena" o "muy buena". Otra encuesta, realizada por el profesor Sami Samuha de la Universidad de Haifa, el 68,3% de los ciudadanos árabes de Israel dijo que prefería vivir en Israel que en otros países. Samuha dijo que entre los ciudadanos árabes, "hay un reconocimiento de conveniencia, libertad y estabilidad en el Estado de Israel". "En Israel, hay muchos beneficios y una forma de vida moderna, así como la estabilidad económica y política. No se puede comparar la vida de los árabes [en Israel] con la de los árabes en Palestina, Líbano o Egipto. Allí es también el elemento de que en Israel no hay preocupación de una toma del poder islamista".

Lo que los ciudadanos árabes de Israel necesitan ahora es elegir nuevos líderes que promuevan la convivencia entre árabes y judíos en Israel, y no participar en retórica y acciones antiisraelíes. Algunos de los líderes de los ciudadanos árabes de Israel, particularmente algunos miembros de la Knéset, han estado actuando en contra de los intereses de sus electores. Es casi como si estos supuestos líderes representaran a la AP y a Hamas en lugar de los árabes israelíes que votaron por ellos con la esperanza de que trabajarían para resolver los problemas que enfrentan sus comunidades, como el desempleo. Los ciudadanos árabes de Israel necesitan líderes reales que los representen adecuadamente en la Knéset y construyan, no destruyan, puentes con los judíos. Deje que las protestas en las calles de las comunidades árabes israelíes en contra de convertirse en parte de un estado palestino sirvan como una advertencia justa para los líderes árabes israelíes: apoyen a su pueblo o salgan del camino.