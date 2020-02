Alto funcionario oficial de la AP: Quien acepte el plan de Trump, pagará por traición

El rechazo oficial del plan de Trump por parte de la Autoridad Palestina, es claro desde su presentación el martes 28 de enero. Pero en la práctica, ya antes de saber sus detalles y contenido exacto, fue rechazado desde Ramallah. Desde que se comenzó a hablar del así llamado “plan del siglo”, la respuesta palestina fue negativa.

Un ejemplo especialmente duro de dicha postura fue la aparición en la televisión oficial de la Autoridad Palestina el 24 de enero, de Mahmud al Habbash, que encabeza el Consejo Supremo de Justicia de la Shari´a, la ley religiosa del Islam. Estas fueron sus palabras, traducidas y difundidas en un nuevo informe de Palestinian Media Watch.

“Trump y quienes están con él, llegarán al tacho de basura de la historia. Palestina seguirá siendo Palestina, lleve el tiempo que lleve. Esta tierra, por decreto de Alá, escupirá su rechazo y ningún opresor durará mucho en ella. Por la voluntad de Alá, esta tierra retornará a sus dueños. Toda esta agresión, la arrogancia, la tiranía…tendrán como resultado una tragedia sobre ellos, por la fuerza de Alá el Supremo”. Antes de saber qué diría el plan, agregó: “No aceptaremos el plan de la vergüenza, no aceptaremos el plan de Trump, no aceptaremos el así llamado plan del siglo, o bofetada del siglo, o vergüenza del siglo o mugre del siglo. Los árabes y los musulmanes no lo aceptarán. Y quien lo acepte, pagará un alto precio por ello, Sí, pagará un precio por aceptarlo. Pagará el precio de la traición. Aceptar este plan, es marchar hacia la traición”.

Mahmud al-Habbash, que es funcionario oficial de la Autoridad Palestina, agregó una explicación sobre las opciones a seguir y cuál es, claramente, su preferida.

“Estaremos ante dos opciones: sucumbir y humillarnos , siendo avergonzados eternamente, o decir , como lo hizo nuestro elegido y amado (Profeta Mahoma): ´Los combatiré hasta que mi cabeza caiga y yo muera´. Nadie entre nosotros puede elegir la primera opción”.

Y más adelante, agregó:

Su objetivo (en el pasado) era que los palestinos firmen un acuerdo sobre la ocupación de Palestina. No, eso nunca ocurrirá. Damos la bienvenida a la muerte por Alá. I la muerte es el precio de la dignidad, la soberanía y el honor, bienvenida sea pues la muerte, si es por Alá y por el camino del Emisario de Alá (Mahoma) que juró combatir a los infieles hasta que muera. No ha sido aún creada la mano palestina que pueda firmar este plan de la vergüenza ”.

El problema con esta forma de actuar, con la línea dictada desde arriba, es que no permite siquiera al pueblo, ni a intelectuales ni analistas, estudiar seriamente el plan y ver si contiene elementos que puedan ser positivos para los palestinos. Desde arriba se determina la línea más radical, antes de tener en la mano todos los elementos para juzgar