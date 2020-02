Mujeres del ISIS: ¿víctimas o perpetradores?

"Las mujeres miembros de ISIS a menudo se perciben como pasivas, ingenuas o incluso como víctimas. Esta es una caracterización peligrosa y extremadamente inexacta". - Fundación gratuita Yezidi. Es importante enfatizar que las verdaderas víctimas de las prácticas odiosas de ISIS no son las miles de mujeres y niñas que voluntariamente se unieron a ISIS y participaron activamente en los horrendos crímenes contra la humanidad del grupo, sino los cientos de miles de cristianos, yezidíes y musulmanes a quienes desplazados, torturados y asesinados.

El reciente caso de Samantha Marie Elhassani (née Samantha Sally), una madre estadounidense de dos hijos que dejó su hogar en Indiana para unirse al ahora difunto califato del Estado Islámico (ISIS) en Siria, arroja luz sobre el tema que se debate actualmente en Occidente sobre el grado de culpabilidad de las esposas de los terroristas y si deben ser vistas como víctimas o perpetradores.

El 25 de noviembre, en un tribunal federal de los EE. UU., Elhassani se declaró culpable y fue condenado por "brindar apoyo financiero a personas que deseaban apoyar al ISIS".

Según el fiscal estadounidense Thomas L. Kirsch II:

"[Elhassani] viajó con su esposo y cuñado a Siria, quienes se convirtieron en combatientes del ISIS, poniendo en riesgo la vida de sus hijos. [Su] declaración de culpabilidad de los cargos federales de terrorismo refleja la gravedad de su conducta criminal. "

El agente especial del FBI Grant Mendenhall agregó:

"La acusada también expuso a sus hijos pequeños e impresionables a un ambiente de odio y violencia sin tener en cuenta el daño que les estaba causando".

La sentencia de Elhassani tendrá lugar en marzo de 2020.



Un caso similar que ha llamado la atención en los Estados Unidos es el de Hoda Muthana, una "novia ISIS" de 25 años. Muthana es la hija estadounidense de un ex diplomático de las Naciones Unidas de Yemen, que dejó su hogar en Alabama en 2014 para unirse al ISIS en Siria. Ahora madre, estuvo casada al menos dos veces con combatientes del ISIS que fueron asesinados, y una vez instó a los yihadistas a "derramar sangre estadounidense". Desde entonces, según los informes, ha expresado remordimiento por sus acciones.



La familia de Muthana presentó una demanda en febrero contra la Administración Trump, para permitirle regresar a Estados Unidos desde Siria, donde ahora reside en un campo de refugiados. Sin embargo, en noviembre, un juez federal dictaminó que Muthana no es ciudadano estadounidense, tal como lo había determinado la administración de Obama en 2016, y por lo tanto no tiene derecho a regresar al país.



En una entrevista con NBC News a principios de noviembre, Muthana dijo:

Sin embargo, es cuestionable si las mujeres que incitaron a los hombres en el secuestro, la violación, la tortura y la matanza de yezidíes y cristianos en Irak y Siria son dignas de misericordia.



La Fundación Free Yezidi, "fue fundada poco después de que los terroristas intentaran erradicar al pueblo yezidi en agosto de 2014 en Irak ... También trata de crear conciencia internacional sobre la difícil situación de los yezidis". Según la organización, "las mujeres miembros de ISIS a menudo se perciben como pasivas, ingenuas o incluso como víctimas. Esta es una caracterización peligrosa y extremadamente inexacta".



En un informe reciente, la Free Yezidi Foundation citó una publicación de 2017 del Servicio General de Inteligencia y Seguridad de los Países Bajos (AIVD), titulada "Mujeres yihadistas, una amenaza que no debe subestimarse", que establece:

"Las niñas ingenuas que siguen el amor de su vida, las mujeres que son aún más radicales que sus esposos, o las mujeres que 'accidentalmente' se encuentran en el 'califato' - la información sobre las mujeres yihadistas está dominada por estereotipos. Preguntas como 'Qué ¿Qué papel juegan las mujeres en el movimiento yihadista? y '¿Qué tipo de amenaza representan las mujeres yihadistas?' a menudo permanecen sin respuesta, a pesar de que son muy relevantes en este momento. En los últimos dos años, varias mujeres yihadistas en Europa han intentado llevar a cabo un ataque terrorista ... El papel que juegan estas mujeres yihadistas dentro del movimiento yihadista no debería ser subestimada. En muchos casos, las mujeres yihadistas están al menos tan dedicadas al jihadismo como los hombres. Representan una amenaza al reclutar a otros, producir y difundir propaganda y recaudar fondos. Además, adoctrinan a sus hijos con la ideología yihadista. Mujeres forman una parte esencial del movimiento yihadista ... "

A raíz de la muerte del 27 de octubre del líder sediento de sangre del ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, es crucial recordar que su ideología yihadista sigue viva. Lo mismo hacen los terroristas que continúan llevándolo a cabo.



Es importante enfatizar que las verdaderas víctimas de las prácticas odiosas de ISIS no son las miles de mujeres y niñas que voluntariamente se unieron a ISIS y participaron activamente en los horrendos crímenes contra la humanidad del grupo, sino los cientos de miles de cristianos, yezidíes y musulmanes a quienes desplazados, torturados y asesinados.