Los palestinos tienen miedo del estado palestino

Vivimos en tiempos históricos. Los árabes israelíes, que siempre han sospechado mucho de "ocupar" a Israel, ahora aceptan el gobierno israelí y exclaman que desean seguir siendo parte de Israel incluso si los palestinos cumplen sus aspiraciones nacionales y ven establecido un estado.

El plan de paz en el Medio Oriente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido muchos beneficios para Israel y ha establecido una serie de condiciones previas que los palestinos deben cumplir, incluida la renuncia a todas las formas de terrorismo y la adopción de prácticas de gobernanza adecuadas.

Como se esperaba, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha rechazado el plan, pero ciertamente no esperaba que los árabes israelíes, y los estados árabes, se desviaran tanto como lo hicieron de la "línea" palestina.



Esto muestra cuán bien elaborado está el plan de Trump, y subraya aún más el hecho de que los palestinos realmente no tienen idea de cómo aprovechar las oportunidades.



Las declaraciones sobre posibles intercambios de tierras provocaron indignación y protesta entre los ciudadanos árabes de Israel, especialmente en el Triángulo, una concentración de ciudades y pueblos adyacentes a la Línea Verde. Eso, tal vez, atestigua más la relevancia del plan a nivel perceptivo, tanto como a nivel político-diplomático.



El plan de Trump ha cambiado el paradigma: todos los planes anteriores instaron a Israel a dar el paso proverbial independientemente de si había o no agua en la piscina. Además, ha creado un nuevo paradigma, por el cual el nacionalismo palestino debe ser ante todo bueno para los futuros ciudadanos palestinos, y para Israel, por supuesto, de lo contrario no tiene sentido establecer un estado palestino.



El plan presenta metas y métricas específicas que los palestinos deben cumplir antes de convertirse en "elegibles para un estado, o incluso antes de que puedan negociar uno. Estas métricas incluyen, entre otras cosas, los valores de los derechos humanos, el estado de derecho y la abstención de matar judíos, criterios básicos que cada país debe defender. Los críticos del plan de paz argumentan que está "muy sesgado" a favor de Israel y, por lo tanto, es injusto. Cuando Estados Unidos exige que los palestinos "dejen de matar judíos y respeten los derechos humanos" para obtener su apoyo a un estado, ¿eso es "parcial"? Si las condiciones son rechazadas por los palestinos, lo que significa que no se comprometerán a establecer un buen gobierno y luchar contra las organizaciones terroristas, entonces las negociaciones no son factibles, para empezar, simplemente respaldan a un estado palestino.



Además, si los palestinos ni siquiera están dispuestos a considerar el intercambio de tierras; Si no están dispuestos a siquiera considerar la idea de que, prácticamente, los refugiados palestinos no podrán regresar a Israel, ya no importa si rechazan o aceptan el plan. Claramente no tienen interés en tomar el control de su propio destino y prefieren continuar usando a Israel, e incluso a los refugiados, como saco de boxeo.



Los palestinos esperaban que tanto el mundo árabe como los israelíes árabes se unieran a ellos y rechazaran el "acuerdo del siglo", lo que obligó a la administración a revisarlo. Pero los estados árabes moderados, que durante mucho tiempo han decidido que es mejor alinearse con los Estados Unidos e Israel, en realidad han acogido con satisfacción el plan.



Los israelíes árabes, preocupados por el hecho de que los EE. UU. Reconocieron a Jerusalén como la capital israelí y trasladaron su embajada allí, y los partidos árabes, que a menudo se oponen abiertamente al estado, tuvieron la opción de elegir: a qué lado desea pertenecer a - la "ocupación israelí" o el "futuro estado de Palestina"?



Claramente prefieren ser parte de Israel y no parte de la patria que anhelan.



Todo esto solo prueba hasta qué punto los árabes israelíes no confían en el liderazgo palestino para proporcionarles la seguridad y la calidad de vida que disfrutan como ciudadanos israelíes. Los israelíes árabes prueban, a su manera, que los parámetros descritos en el plan de paz estadounidense no están destinados a servir a los intereses de Israel, sino más bien, ante todo, para garantizar la seguridad de los palestinos.

Los estadounidenses entienden esto, los israelíes árabes entienden esto, y ahora la izquierda israelí también debe comprender que este plan logró alterar los paradigmas de Israel frente a los palestinos, pero también de los palestinos entre ellos y entre los israelíes árabes y los palestinos. . Este es el mejor resultado posible que podríamos haber deseado: el Estado de Israel se ha hecho popular entre los votantes que apoyan a los partidos árabes, los mismos que hace mucho tiempo dejaron de representarlos en lugar de representar a Abbas y sus intereses. No se puede pasar por alto que el plan de paz del presidente Trump es la mejor manera para que Israel logre todas sus aspiraciones de seguridad a largo plazo y sus aspiraciones de soberanía a corto plazo. Sin embargo, no hay una base real para la afirmación de que el plan es únicamente "pro-israelí", ya que es claramente "pro-palestino-civil".