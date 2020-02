Explicación lamentable

En una audición radial, el Presidente de Liverpool justificó la decisión de su club de no permitir que se recordaran a las víctimas de la Shoá en el partido jugado con Nacional hace unos días,reiterando que es una disposición que está en los estatutos del club en referencia a cualquier tipo de manifestación "religiosa, filosófica".

Bueno, Sr. Palma, la Shoá está lejos de la prohibición que usted impuso. Parece que Chelsea o Peñarol tienen estatutos especiales según su visión de los temas de condenar horrores,ya que no tuvieron problemas de exhibir el cartel "We remember".



Pero como si esto fuera poco, el Sr. Palma agregó a sus declaraciones,que "con ese criterio habría que recordar el genocidio armenio".

Sí, Sr. Palma, hay que recordar el genocidio armenio y la Shoá,y hay que comportarse como un ser civilizado, y aunque usted crea que el fútbol no puede abarcar la condena a la bestialidad humana, usted está equivocado,y es muy triste que en la misma audición pretenda minimizar tamaña actitud diciendo que Liverpool "está en una zona comercial donde hay judíos", o que "en Liverpool hay socios judíos".



¿Qué tiene que ver con la Shoá? Nada.Sus "explicaciones" violan la definición de antisemitismo que Uruguay ha adoptado el 27 de enero de este año por parte del gobierno,y han sido una cachetada feroz a las víctimas del Holocausto,a su memoria, y a todos los que decidieron el 27 de enero en todo el mundo, desde Naciones Unidas al Parlamento uruguayo,levantar su voz para que la humanidad no enfrente más barbaries. En Uruguay,nadie, ni armenios, ni judíos, ni ningún colectivo merece la agresión que usted ha cometido y reiterado por radio.