La coordinación de seguridad israelo-palestina, reducida pero no cancelada

No ha muerto, pero está mal herida

¨Sería natural que quien no conoce en detalle la realidad israelo-palestina en las últimas décadas, se sorprenda al solo oír el término “coordinación de seguridad” entre las partes. Si se percibe a israelíes y palestinos como dos partes enfrascadas en un complejo conflicto con no pocas aristas violentas, es natural que no se comprenda que mientras se enfrentan, también coordinan entre sí temas de seguridad.

Pues la coordinación de seguridad, que ha tenido por cierto varios altibajos-así como las relaciones entre las partes- es producto de los acuerdos bilaterales que surgieron del proceso de Oslo. Se refiere a contactos entre los aparatos de seguridad de Israel y de la Autoridad Palestina, relevantes para la situación en Judea y Samara (Cisjordania).

Concretamente, se manifiesta en la lucha contra el terrorismo. Los aparatos de seguridad palestinos han aportado considerablemente a frustrar atentados contra Israel, planificados en Cisjordania, por palestinos allí residentes, sea llegando a tiempo a quienes pensaban cometerlos o proporcionando la información relevante a Israel. Por su parte, Israel preserva en gran medida la seguridad de la propia Autoridad Palestina, y muy especialmente de su Presidente Mahmud Abbas (Abu Mazen), frente a los planes de Hamas en su contra.

Cabe recordar que de fondo está el golpe de Hamas en la Franja de Gaza en junio del 2007, tras el cual quedó con el poder absoluto en dicho territorio, expulsando de la franja a los representantes del gobierno de la AP, principalmente de Al Fatah.

Hace pocos años, el Shabak, Servicio General de Seguridad de Israel, desmanteló una red de Hamas que estaba preparando ataques a varios blancos directrices en la Autoridad Palestina.

¿Contradicciones?

La dinámica interna es compleja. Por un lado, el interés de la AP en la seguridad israelí, es claro, aunque jamás se oirá a sus representantes hablando pública y oficialmente al respecto. Sin Israel controlando el terreno, se estima que la Autoridad Palestina correría rápidamente el mismo destino que corrió en Gaza.

Por otra parte, la permanencia israelí en el terreno, contradice el declarado objetivo palestino de lograr la retirada total de Israel a las así llamadas “fronteras del 67” .

Del lado israelí, el aporte palestino a la lucha anti terrorista-aunque sea principalmente por su propio interés en la coordinación de seguridad- , choca con la percepción de la Autoridad Palestina y de su presidente Abbas como opuestos a todo tipo de solución pacífica y a la posibilidad de sentarse a negociar.

El Primer Ministro Netanyahu y sus ministros suelen referirse en términos muy duros contra Abbas, mientras en el terreno, fuentes de seguridad confirman, fuera de cámara, que el aporte de los servicios de seguridad palestino en la lucha contra los atentados, es un hecho.

¿Y hoy?

La actual no es la primera escalada vivida por israelíes y palestinos. Y como siempre, la terminología utilizada por el liderazgo palestino, también por el propio Abbas, cumple un rol central en la incitación al odio y la violencia.

Como siempre, también esta vez se plantea la pregunta sobre la coordinación de seguridad. ¿Se mantiene o se cancela?

El Presidente Abbas habló pública y categóricamente sobre el término de los vínculos de seguridad con Israel y con Estados Unidos, pero en la práctica, según dijeron fuentes palestinas a medios israelíes, la coordinación se ha reducido, no interrumpido.

Lo que no se reduce, sino todo lo contrario, es la retórica hostil.

El Primer Ministro Netanyahu declaró este jueves , dirigiéndose directa y personalmente al “rais” palestino: “Abu Mazen, usted no lo logrará, ni con los acuchillamientos, ni con las embestidas, ni los disparos ni la incitación. Haremos todo lo necesario para proteger nuestra seguridad, determinar nuestras fronteras, garantizar nuestro futuro. Lo haremos con usted o sin usted”.

La gran pregunta es si el “con usted o sin usted” se refiere a la coordinación de seguridad o al plan de imponer unilateralmente la soberanía israelí en los asentamientos, a lo cual los palestinos se oponen de modo terminante.

Un hecho especialmente complejo que ocurrió en la última jornada, es que durante los enfrentamientos violentos entre el ejército israelí y palestinos en Jenin, murió un policía palestino baleado por Israel, al confundírsele con un terrorista. El ejército confirmó poco después que se había tratado de una identificación equivocada y lo transmitió categóricamente a los servicios de seguridad palestinos. Pero inclusive si oficialmente se acepta la aclaración-no nos consta que haya habido un comentario público del lado palestino al respecto- la muerte de ese policía encierra el potencial de incidentes futuros, por el rencor que queda entre sus compañeros .Este tipo de situaciones complican la de por sí compleja relación.

Cabe recordar que por otro lado, Israel descubrió en no pocas ocasiones que perpetradores de atentados contra blancos israelíes eran policías o miembros en otros servicios de seguridad palestinos.