Brecha se equivoca

En la edición de Brecha del 7 de febrero de 2020 se publicó un artículo firmado por Maria Landi titulado “El irresistible encanto del sionismo”.

En dicho artículo la autora critica la decisión del gobierno frenteamplista uruguayo de adherir a la definición de antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto).

Dicha definición señala al antisionismo como una forma de antisemitismo. Maria Landi escribió: “antisionismo es el rechazo a una ideología (el nacionalismo judío) que impulsó la fundación del Estado de Israel en Palestina y cuya expansión sigue impulsando en la actualidad” y por lo tanto no es una forma de antisemitismo" Siguiendo su línea de pensamiento, si el antisionismo está contra la fundación y existencia del Estado de Israel dónde viven casi 7 millones de judíos. Si eso no es antisemitismo, ¿qué es?.

Sin estado de Israel, esos judíos quedarían sin patria y como minoría en una región dónde su existencia física correría serio peligro. Alcanza con ver cómo va desapareciendo la minoría cristiana en la región. Dicha minoría solo ha crecido en el propio estado de Israel.

Maria Landi compara al sionismo con el apartheid calificándolo de racista y supremacista. Como el escritor sudafricano Nkululeko Nkosi lo expresa en No nos roben la palabra apartheid, y en el Parlamento sudafricano se ha dicho: “comparar Israel con Sudáfrica es insultar nuestro sufrimiento”.

Los árabes israelíes (20% de la población y no la mitad cómo escribe la autora) no sufren apartheid y son ciudadanos de pleno derecho con representación en el Parlamento y en la Suprema Corte. Tal vez Maria Landi se refiera a los palestinos que habitan la zona C de Cisjordania bajo control israelí (las zonas A y B ya están bajo administración efectiva de la Autoridad Palestina). Ellos son los que deben pasar controles y otras medidas de las autoridades israelíes absolutamente necesarias para prevenir atentados que costaron tantas vidas en los últimos años.

Otra vez: mientras que en Sudáfrica el apartheid le quitaba a las personas de color la ciudadanía, el derecho a voto, la libertad de movimiento y hasta existía una segregación física (baños, bares, buses), este no es el caso con los ciudadanos árabes israelíes.

En el año 2017 The Economist publicó una lista según la cual Israel se ubica en el puesto 31 entre las mejores democracias del mundo. Como referencia cabe señalar que Israel recibe 7.79 puntos y Francia 7.80. Eso a pesar de la situación de amenaza vital en la que se encuentra Israel desde su fundación en 1948.

La utilización del término “genocidio” para describir la situación de los palestinos es ridícula y solo les sirve de coartada a quienes intentan banalizar el Holocausto.

La Shoá fue el intento de una ideología de exterminar físicamente al pueblo judío. La fría realidad de los números echa por tierra cualquier intento de describir la política israelí hacia los palestinos como genocidio. Antes de la declaración de la Independencia de Israel en 1948 vivían allí aproximadamente 600.000 palestinos. Hoy viven 2 millones en Israel y casi 5 millones en Cisjordania y Gaza. Extraño genocidio. ¡Y cuidado! No me olvido de las miles de víctimas palestinas y judías que costó este conflicto hasta hoy. Pero genocidio es otra cosa.

Maria Landi se pregunta por qué el gobierno frenteamplista toma esta resolución un mes antes del cambio de mando, y fantasea con presiones del lobby sionista y de la Embajada de Israel. La pregunta debió ser ¿por qué recién ahora? Es más probable que la Cancillería en su último mes se haya sentido libre de las presiones internas del Frente Amplio.

La agresividad de la izquierda mundial hacia Israel se puede explicar por el principio de “interseccionalidad”. Esto es cuando agrupaciones con ideologías e intereses totalmente opuestos se unen y forjan alianzas incomprensibles. Un ejemplo es la coincidencia del islamismo radical y la izquierda en su condena reiterada a la existencia de Israel. Paradojicamente, el filósofo judío francés Finkelstein, crítico de la política israelí actual, fue agredido en Paris en una marcha de los chalecos amarillos. Por judío.