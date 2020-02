La oposición violenta al plan de Trump es producto directo de la incitación oficial palestina

La violencia de la reacción palestina al plan de Trump publicado el 28 de enero, no es un elemento nuevo en el terreno. El apoyo al terrorismo, la incitación al odio y la idealización de la muerte, es un constante en el discurso público palestino. Lo más preocupante es que se manifiesta también en la educación formal en las escuelas de la Autoridad Palestina, donde los maestros tienen que transmitir mensajes como “el ocupante sionista disemina su veneno en todos los rincones de Palestina”.

Esta es una de las conclusiones contundentes a las que llegó el “Instituto para la Investigación de Política en el Cercano Oriente”, al analizar 190 manuales instructivos para docentes en distintas materias, elaborados por el Ministerio de Educación palestino. Un elemento clave es la presentación de Israel como ilegítimo y usurpador.

Cuando se da luego una situación política puntual como el plan de Trump, con el que los palestinos discrepan, la base de fondo ya está allí.

Ya antes de la publicación del plan elaborado por el equipo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, la Autoridad Palestina lo había rechazado, determinando que todo aquel que lo apoye sería visto como un traidor. La situación en sí es especialmente problemática, no porque los palestinos tengan obligación ninguna de concordar con el plan, sino porque dejaron en claro su “no” antes de verlo. Y durante el proceso de elaboración del plan, tal cual confirmó el propio Presidente de la AP Mahmud Abbas, él rechazó siquiera ver los detalles. Pero el problema principal va más allá del rechazo a este plan, que se suma al rechazo de otros planes mucho más beneficiosos para los palestinos: la incitación a la violencia.

De hecho, esto está presente independientemente del plan de Trump.

Recientemente, señalando un nuevo aniversario de la creación de Al Fatah-percibido generalmente como “moderado” y defensor de una solución pacífica del conflicto- publicó este video. Es protagonizado por la Shabiba, el ala juvenil de Fatah, y aparecen jovencitos con armas y cinturones explosivos.

Cabe recordar que el aniversario celebrado, fue al cumplirse 55 años desde la creación de Fatah el 1° de enero de 1965. O sea, se creó no para “liberar” territorios conquistados por Israel en 1967, ya que eso fue posterior, sino por la oposición a la existencia misma de Israel.

El mensaje en este sentido salió directamente del liderazgo palestino. Los discursos del Presidente Abbas, tanto en la Muqata´a en Ramallah la misma noche de la publicación del acuerdo, como unos días después, el sábado 1° de febrero en la reunión de la Liga Árabe en El Cairo, marcaron un camino claro: todo vale para decir “no” a Trump.

Especialmente elocuente es la página oficial en Facebook del movimiento Al Fatah presidido por Abbas, el componente principal de la OLP, en la que son muy comunes y asiduos la justificación del asesinato, el apoyo al martirologio y el abrazo de la violencia.

Para compartir varios ejemplos en este sentido, recurrimos a informes de Palestinian Media Watch, que traduce publicaciones en los medios de prensa y redes sociales palestinos.

“Defenderemos Palestina con (nuestra) sangre y almas”, decía un post en la página oficial de Fatah el 30 de enero, dos días después de la presentación del plan, acompañando una foto de Jerusalem con la imagen de la mezquita de Al-Aksa. El texto en la foto determinaba: “No está a la venta. El acuerdo del siglo no pasará".

El mismo día, una elocuente caricatura titulada “Desde el mar hasta el río”, deja en claro por qué rechazan siempre todas las propuestas. La Palestina en la que dicen que quieren un Estado independiente, incluye todo el territorio del Israel soberano, no sólo las “fronteras del 67” que en el discurso público palestino es lo que presentan como su exigencia formal. El mar al que alude el título, es el Mediterráneo, y el río, el Jordán. O sea, no a la existencia de Israel, esa es la verdad, en lugar de discusión sobre tal o cual frontera. El hombre que aparece como acostado dentro del mapa, con gesto de “de aquí no me voy”, lleva en la suela de su sandalia un texto: “El acuerdo del siglo”. La referencia al plan de Trump se hace intencionalmente con un motivo que en los códigos culturales árabes está claro: es señal de insulto y ofensa mostrarle a alguien la suela de su zapato.

Este planteamiento requiere una aclaración en términos generales. Inclusive si llegado el momento, en eventuales negociaciones de paz, el liderazgo palestino aceptaría un Estado en lo que dice hoy que quiere, las fronteras del 67-aunque ya se le ha ofrecido algo sumamente cercano a eso y ha dicho que no- el problema radica también en haber educado durante décadas a su pueblo en el sentido que la única opción es la totalidad del terreno. Es que con ello, se presenta toda renuncia como la aceptación de un robo por parte de Israel.

Un elemento interesante en los discursos de Abbas después de la publicación del acuerdo, fue su llamado a unirse con Hamas, aunque en realidad, es su máximo enemigo desde que Hamas echó a Fatah de Gaza y se quedó con el poder en la franja, en junio del 2007. En otra caricatura en la página de Fatah en Facebook, aparecen Ismail Haniyeh de Hamas, Khaled el-Batsh del Jihad Islámico y el propio Presidente Abbas, con los brazos entrelazados, como protegiendo juntos a Palestina, el mapa que incluye por cierto la totalidad de Israel. En la práctica, Fatah ya ha postergado un encuentro pactado por Hamas en Gaza, diciendo que Hamas “no nos va a marcar la agenda”, pero el mensaje peligroso de la unión con la organización terrorista, ya había salido.

Claro está que las declaraciones israelíes sobre anexión unilateral y el comienzo del mapeo al respecto, no agrega calma ninguna al terreno.

Y falta de criterio como quedó en evidencia a mediados de semana, cuando el ejército fue a demoler la casa de un terrorista responsable de asesinato, en Jenin, tampoco aportó a la calma. Se podía haber esperado con ello sabiendo cuán tensa era de todos modos la situación.

Eso, del lado israelí.

Pero a nuestro criterio, el problema más grave es la constante incitación al odio y el apoyo al asesinato, inclusive por medios que llegan a los propios niños y jóvenes palestinos. No son mensajes subliminales, sino muy directos, como el video que mostramos a continuación, que apareció en TikTok, una red social popular entre los niños, que permite crear y compartir videos.

Este video muestra cuatro atentados cometidos contra israelíes: un coche que atropella gente junto a las vías del tren de Jerusalem, un disparo a un policía y dos acuchillamientos.

Arriba dice "Jerusalem, temor de los judíos"

A lo largo de todo el video se ve un águila volando todos los escenarios de muerte. En PMW estiman que probablemente simbolice la figura del águila

que aparece en el emblema de la Autoridad Palestina y de la OLP. En determinado momento, el águila se mueve al unísono con la figura que representa indudablemente a Muhannad Halabi, el terrorista responsable de un atentado en la Ciudad Vieja de Jerusalem, que aparece aquí acuchillando a un judío religioso. El atentado en cuestión fue cometido el 3 de octubre del 2015. Halabi, de 19 años, acuchilló al Rabino Nehemia Lavi y a Aharon Bennett en la Ciudad Vieja de Jerusalem, hiriendo a Adele Bennett y su bebé de 2 años, antes de ser baleado de muerte por fuerzas de seguridad israelíes.

Son numerosos los ejemplos de incitación a la violencia de parte de Hamas y Jihad Islámico, pero resulta especialmente preocupante tanto lo que sale del propio Al Fatah, como lo que circula en general en los medios palestinos por iniciativas particulares, producto de una educación al odio durante décadas.

Mientras esto continúe, ninguna iniciativa de paz podrá prosperar.