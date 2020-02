Con el Ing. Miguel Brechner, orgulloso de la Comisión Shoá que integra

Miguel Brechner, Presidente del Plan Ceibal, es uno de los integrantes de la comisión cuya creación fue decretada en diciembre por el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, para organizar un programa de actividades y acciones conmemorativas de los 75 años desde el cierre del campamento de exterminio Auschwitz.

El 27 de enero, Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto-fijada como fecha conmemorativa años atrás por las Naciones Unidas precisamente por ser el día de clausura (mal llamada “liberación”) de Auschwitz- Brechner publicó en su cuenta de Twitter una foto significativa. Era la conocida adhesión a la campaña internacional “We Remember”. En el Twitter de la Comisión Shoa, fueron colgadas las fotos de todos los miembros de la misma que pudieron asistir ese día a la sesión especial de la Comisión Permanente del Parlamento con motivo del día recordatorio.

Pero la suya fue acompañada por un texto especial. Corto y elocuente:

Del Twitter de Miguel Brechner

Siempre bien dispuesto ante nuestro micrófono, Miguel Brechner accedió gustoso a conversar con Semanario Hebreo sobre la comisión y los planes para este año lectivo.

P:Miguel, comenzaría pidiéndote un comentario general sobre esta singular comisión tan multifacética creada para conmemorar el recuerdo de la Shoá.

R: Ante todo te diré que me parece muy bueno que haya una comisión de notables uruguayos, personas de todos los partidos políticos, a los que se planteó esto a pocos días de la elección nacional, diciendo todos que sí. Varios me dijeron que sí antes de tener cargo y después tuvieron cargos y siguieron con mucho gusto. Esto debe ser destacado. Es muy interesante.

P: Sin duda alguna. Quisiera, si me permitís, plantear primero algo personal, esa frase corta y tan expresiva que pusiste acompañando la foto recordatorio en las redes: “Por mis abuelos tíos y primos asesinados en Auschwitz”. ¿Podés contarme, como uruguayo judío, cuál es tu vínculo emocional con la Shoá?

R: Mi vínculo empieza por mi familia. Mi papá fue el único que se fue antes de la guerra de Polonia, porque él fue movilizado a la frontera cuando lo de Danzig. Cuando vio el antisemitismo que había en el ejército polaco dijo: yo, si hay guerra, no quiero pelearla por este país. Decidió irse, y todo el resto de la familia -los padres, los abuelos, la hermana, el hermano, la sobrina, el marido de la hermana- quedaron en Polonia. Todos terminaron en Auschwitz y murieron en Auschwitz, salvo mi tío Samuel, el único que sobrevivió a Auschwitz. Todo el resto de mi familia murió en Auschwitz. Así que ese vínculo estuvo siempre en mi familia, y los cuentos de mi tío y de la guerra o de mi padre cuando se fue estuvieron siempre, desde que era niño.

P: ¿En qué incidió en vos esa presencia del recuerdo de la Shoá?

R: Los judíos vivimos con la culpa generación tras generación por haber sobrevivido la Shoá. Nosotros no la vivimos, pero los que la sobrevivieron siempre vivieron con eso y creo que es un tema que se transmite de generación en generación. Esa es una teoría personal, que de alguna manera el tema de la Shoá está siempre presente en la educación judía por eso, porque unos sobrevivieron y otros no y es difícil explicar el por qué.

P: ¿Es algo que tu papá te transmitió, quizás?

R: Creo que es algo que nadie te lo hace, te das cuenta después en tu vida. Vos te das cuenta mirando en perspectiva y cada uno carga una mochila distinta por la supervivencia. Es un tema que le pasa a mucha gente cuando pasa una tragedia. En este caso en particular mientras más leés de lo que pasó en la Shoá más tenés que entender que nadie entiende por qué unos sobrevivieron y otros no. Es algo que está en el ADN judío. Probablemente esté en el ADN humano, porque cuando hay una tragedia o una cosa así también -cuando hay un accidente, cuando se cae un avión…-, la suerte determina que unos se salvan y otros no y está el tema de los que sobrevivieron.

P: ¿Dirías que algunos de los miembros a los que te dirigiste para invitar en nombre de Presidencia a formar parte de la comisión, se sorprendió por el llamado, pensando quizás qué tiene que ver él o ella con el tema?

R: ¿Por qué se van a sorprender? Uruguay es un país republicano.Y por el tema de la Shoá no hay nadie de buena historia que te vaya a decir que no. Todos los integrantes de la comisión inmediatamente dijeron que sí, que estaban honrados de estar en ella. Todos. Los integrantes de la comisión surgieron del Ministerio de Educación y Cultura y del Ceibal.

P: Cada uno puede tener un aporte singular…los miembros vienen de sectores y actividades muy distintas…

R: Lo que es importante es que la sociedad uruguaya vea que este no es un tema de la política o la cultura solo sino que involucra a los periodistas, a los historiadores, a los filósofos, a los trabajadores, a los artistas, etcétera. Que vea que con el tema de la Shoá y contra la Shoá está toda la sociedad, y es de alguna manera reflejar a toda la sociedad. No podíamos poner a 50 personas porque es inmanejable, pero se trató de buscar a una cantidad de sectores. De todos modos, hay otra cantidad de gente que ya nos dijo que nos va a apoyar aunque no sea parte formal de la comisión. Va a haber otra gente después apoyando a la comisión y sus eventos.

P: ¿Se las puede mencionar?

R: Jorge Drexler, por ejemplo, me dijo que con mucho gusto nos iba a apoyar, y tenemos una conversación pendiente porque está de gira, pero yo ya tengo claro lo que le quiero pedir. Lo importante desde todo punto de vista es que la amplitud y el republicanismo de la sociedad uruguaya hizo que con un tema de estos todos estén honrados de estar en la comisión y dispuestos a trabajar. Para que te hagas una idea, la primera reunión de la comisión fue a fin de año y vino más de la mitad de los invitados, los que estaban en el gobierno estaban cerrando todas sus reuniones, los que estaban en otra cosa… pero todo el mundo vino y aportó. Ya se elaboró un plan de trabajo que vamos a publicar pronto. Eso es lo importante, y las ideas profundas de la gente en las reuniones.

P: ¿Qué es lo que ya está confirmado como parte del programa?

R: Va a haber cursos de formación sobre la Shoá para la sociedad en general y docentes en particular. Va a haber actividades en los centros educativos para trabajar en el tema de qué es una escuela sin discriminación ni xenofobia y poder decir que esa escuela cumple esos objetivos. Dentro de los objetivos, habrá días de reflexión en los centros educativos. Hay una cantidad de actividades tipo artísticas o con cursos de cosas de arte y escritura sobre el tema de la Shoá… Hay muchas actividades de todo tipo y la idea es cerrar el año con un evento internacional con conferencistas internacionales sobre el tema Shoá.

P: ¿El curso es para escuelas o liceos?

R: No solamente, es para toda la gente.

P: O sea no sólo en el marco de la enseñanza formal.

R: Así es. La comisión quiere que además del marco educativo hagamos más actividades en el marco general, estamos trabajando en eso.

P: ¿Qué quiere decir eso?

R: En vez de hacer un curso solo para docentes, se va a hacer además un curso para que cualquiera que quiera tomar un curso virtual sobre la Shoá pueda hacerlo en equis cantidad de tiempo.

También va a haber actividades de memoria, vamos a usar los videos que ya existen para transmitir, el Proyecto Shoá va a usar toda la estructura que tiene Ceibal para hacer por videoconferencia muchos más talleres que los que se hacen ahora. Está dentro de nuestros planes ver si es posible digitalizar el Museo de la Shoá

P: Que funciona en la Kehila…Suena ambicioso.

R: Es muy ambicioso pero es posible hacerlo. La intención es dar difusión general en los estadios, en las canchas de básquetbol, en una serie de lugares.

P: ¿Está claro cómo se explica lo que le pasó al pueblo judío, el blanco principal de los nazis, y se extrae de eso un mensaje universal?

R: Obvio. La idea es no perder la óptica de lo que le pasó al pueblo judío, pero sí aprender lo que pasó y está pasando hoy en el mundo con respecto a la discriminación, el racismo, la crisis migratoria, la condición humana y una cantidad de cosas más.

P: La Shoá del pueblo judío fue un fenómeno único pero es clave, a partir de este punto , transmitir la enseñanza universal.

R: Absolutamente. Acá, y esto fue explícito por parte de los integrantes de la comisión, además de lo universal es fundamental entender la Shoá.

P: Y conocer lo que le pasó al pueblo judío.

R: Absolutamente.

P: Seguramente hay mucha gente que nunca leyó u oyó en especial sobre la Shoá. Es un desafío llegar a la mayor cantidad posible de ciudadanos, independientemente de su conocimiento del tema.

R: Hay que tratar de que la mayor cantidad de gente esté expuesta al programa, que podamos difundir y , por ejemplo, que en la biblioteca de Ceibal esté en forma ilimitada el Diario de Ana Frank, u otra serie de libros que cualquiera que los quiera leer en Uruguay lo pueda hacer. La biblioteca del Ceibal es pública y allí se puede bajar los libros que uno quiera.

P: Yo personalmente no lo sabía. Es importante destacarlo.

R: Así es. Es una biblioteca online, por internet. Te bajás la app, ponés tu cédula uruguaya y podés leer lo que quieras. La idea es que algunos libros de la Shoá sean de difusión ilimitada, no importa si hay 1.000 o 10.000 personas leyendo. Estamos trabajando sobre eso.

P: Impresionante. ¿El desafío aquí pasa por lo técnico?

R: No, ese no es el problema, sino que hay que comprar los derechos. Vamos a trabajar en eso también. Queremos que sea multi-ventana. Creo que va a tener mucho impacto. No me cabe ninguna duda de que las autoridades de la educación se van a sumar fuertemente y va a ser todo voluntario. A la mayoría de la gente le va a interesar hacerlo porque va a ser distinto. Para las clases de Ceibal en inglés tenemos también material que generosamente la embajada británica nos va a entregar para poder difundir como parte de las clases de inglés. Hay mucho material y mucha cosa de trabajo.

P: Lo que te preguntaba sobre el conocimiento de la gente era para saber si hay que ir con el nivel más básico o si se parte de la base de que la gente sabe de qué se está hablando.

R: Depende de los públicos. Va a haber actividades de elite, como puede ser un evento de ilustres, y más masivas como puede ser la difusión de un video en televisión o algo similar.

P: ¿Todavía se están elaborando más cosas?

R: El programa va a ir cambiando, va a tener unas cosas básicas, pero estamos haciendo todo un año de actividades.

P: En el curso del año mismo pueden surgir cosas.

R: Claro. Hay mil cosas… Conceptualmente la idea es que hay muchas cosas que pasan relacionadas con la Shoá, vamos a ponerlas bajo el mismo paraguas y darle una visión más general, central.

P: Entusiasma mucho escucharte Miguel. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?

R: Creo que es un desafío interesante y ojalá podamos mostrar que se puede hacer y que otros países el día de mañana también tomen esta iniciativa para que en la sociedad este tema esté entendido.

P: Muchas gracias Miguel. Éxito en este gran iniciativa, que sin duda, aportará al conocimiento de un tema terrible como la Shoá, y con ello, al generar solidaridad, aportará a una mejor ciudadanía.

R: Que así sea.