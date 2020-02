Como los israelíes pueden ayudar la escena start up palestina

Después de haber trabajado como ingeniera informática independiente durante dos años en Ramallah, Enas Awwad, de 25 años, vio que sus oportunidades de crecimiento profesional eran extremadamente limitadas.



Un anuncio en Facebook la presentó al Programa de Pasantías Palestina, una organización sin fines de lucro que brinda a jóvenes profesionales palestinos prácticas laborales en empresas multinacionales e israelíes líderes en Israel.

"No sabía si alguien realmente podría ayudarme a encontrar una buena oportunidad para mi carrera", dice Awwad a NoCamels. No obstante, decidió postularse y hoy trabaja como ingeniera de software en el fabricante de plataformas de automatización de ventas Colabo en Herzliya. "PIP ha cambiado mi vida".

El Programa de Pasantías Palestina (PIP), que recientemente lanzó su décimo ciclo de reclutamiento, es una de las iniciativas que trabajan para hacer crecer el sector tecnológico palestino al compartir la experiencia israelí y brindar oportunidades.



Aunque Israel es un país pequeño, su escena de inicio es mundialmente famosa y una fuente de inspiración. El sector local de alta tecnología también sufre de 15,000 empleos no cubiertos, y aunque la subcontratación a Europa del Este o Asia es popular, algunas compañías israelíes también están buscando en las áreas palestinas las habilidades necesarias. El inversionista y emprendedor social israelí-estadounidense Yadin Kaufmann fundó PIP en 2014 para ayudar a los jóvenes graduados palestinos a adquirir experiencia en el mundo de las startups. "Comencé el Programa de Pasantías Palestina, que es una organización sin fines de lucro registrada en los Estados Unidos, realmente para ayudar a los jóvenes graduados palestinos a obtener una valiosa experiencia laboral", dice Kaufmann en un video promocional para PIP. "Realmente no había mucha conciencia de este grupo de talentos que existe entre los jóvenes palestinos. Pero tan pronto como comienzas a presentar a las personas y ellas ven el talento, quieren más ". Kaufmann también es el socio cofundador de Sadara Ventures / The Middle East Venture Capital Fund, que apunta a inversiones en empresas tecnológicas palestinas.

Anna Gol, directora del programa de PIP, dice que "los recién graduados palestinos de las zonas de Jerusalén Este, Cisjordania y la Autoridad Palestina salen de la universidad con muy pocas opciones en el sector tecnológico".



"A corto plazo, estamos hablando de ayudar a este grupo demográfico a desarrollarse profesional, técnica y socialmente. Nuestro objetivo a largo plazo es ayudar a estimular el crecimiento en el sector palestino. Para desarrollar habilidades en Israel y luego regresar a sus pueblos de origen o a Ramallah o Rawabi, y devolver al sector tecnológico palestino ”, le dice a NoCamels.



Unos 3.000 graduados palestinos de tecnología de la información y la comunicación entran al mercado cada año. "Pero alrededor del 75 por ciento de ellos no pueden encontrar trabajos relevantes", dijo David Slama, director senior de actividades de la Autoridad Palestina en Mellanox Technologies, a NoCamels en un artículo de 2018 sobre iniciativas israelíes-palestinas.



Empresas como el fabricante de chips israelí-estadounidense Mellanox y ASAL, una empresa de outsourcing de software y servicios de TI con sede en Ramallah que emplea a unos 250 expertos técnicos en Cisjordania y la Franja de Gaza, comenzaron a cooperar hace más de una década. A fines de 2018, más de 120 ingenieros y desarrolladores de software palestinos trabajaron para Mellanox.



PIP lleva el talento palestino a las empresas israelíes dentro de Israel (en la línea anterior a 1967). Y Gol, quien es originario de Toronto y se mudó a Israel para dirigir PIP, dice que el sector local de alta tecnología está abierto a recibir pasantes de áreas palestinas.



"Tenemos alrededor de 150 empresas en nuestra base de datos interesadas en trabajar con PIP", dice ella.



Para Naama Halperin, cofundadora y directora de operaciones de Colabo, fue obvio colaborar con PIP. “La diversidad es una gran parte de nuestra agenda. Hemos estado en esta industria el tiempo suficiente para saber que las compañías exitosas necesitan tener personas de diferentes orígenes ... y nos aseguramos de tener personas [en el personal] de muy diferentes orígenes ", le dice Halperin a NoCamels. "Cuando nos enteramos de PIP, tener la capacidad de trabajar con personas cercanas a nosotros, geográficamente y de muchas maneras ... fue una decisión simple". Awwad es uno de los 67 participantes que han completado pasantías a través del programa PIP.

PIP ejecuta dos ciclos al año, unas 200 personas de entre 22 y 30 años postulan, y 40 finalistas son elegidos para participar en los eventos de trabajo en red y talleres de la organización sin fines de lucro. Solo entre siete y 10 se combinan con pasantías. “Creo que los palestinos tienen la oportunidad de construir una 'nación emergente' propia y esto tiene que comenzar con los jóvenes que tienen un impulso empresarial para construir algo. Y estos son los tipos de personas que identificamos en PIP, y les damos herramientas que pueden usar para hacer realidad sus sueños ”, dice Kaufmann en el clip promocional.

Cuando se le preguntó si había dudas sobre venir a Israel, Awwad dice que su padre ha trabajado en Israel durante muchos años, por lo que no fue un problema. Ella dijo que su madre estaba preocupada por los arreglos de seguridad del punto de control, pero que PIP se encarga de todos los permisos de trabajo. (Donde sea relevante, PIP también ayuda con el alojamiento en Israel para que los pasantes puedan estar más cerca del trabajo).



Ella le dice a NoCamels que la experiencia que obtiene en Colabo reemplaza cualquier cosa que pueda obtener en la escena tecnológica palestina. "No hay compañía en Ramallah con esa oportunidad", dice Awwad. "En este momento, quiero quedarme para siempre en Colabo".



Mientras que Awwad ve su futuro cercano como parte del equipo de Colabo, Halperin ve a la joven ingeniera comenzar su propia compañía en el futuro. "Espero que en 10 años, cuando Enas comience su propia compañía, me envíe un mensaje de texto o me llame y yo sea su mentor. Soy un gran admirador suyo ", dice Halperin.



PIP es una organización sin fines de lucro apolítica y no está afiliada al gobierno israelí ni a la Autoridad Palestina. Uno de sus objetivos de misión es equipar a los profesionales palestinos con experiencia laboral y habilidades para ayudarlos a crear su propia "nación de inicio", dice Gol.



“Hay una brecha de habilidades. Ese es uno de los desafíos a los que nos hemos enfrentado, aunque conectamos a nuestros finalistas con capacitación técnica o campamentos de entrenamiento para tratar de cerrar esa brecha ", dice Gol. "Cuando emparejamos a un candidato con una compañía israelí, dejo en claro que no están obteniendo un título de 4.0 estudiantes de Technion, pero están obteniendo un 4.0 GPA de la Universidad Birzeit [en Ramallah]. Son muy talentosos y muy apasionados. No han tenido el mismo acceso y oportunidades que ha tenido el estudiante en Technion ". “Nuestros graduados tienen habilidades teóricas muy fuertes, pero las habilidades prácticas son un poco deficientes y ahí es donde entra en juego la brecha de habilidades. Una vez que hayan podido desarrollar sus habilidades, pueden convertirse en los líderes de la tecnología palestina ”, dice ella. Ya sea una misión directa o no, PIP y otras iniciativas palestino-israelíes se presentan a ambas partes en los niveles profesional y personal. “Cuando un palestino de Cisjordania viene a trabajar con israelíes en una compañía israelí en Tel Aviv, es la primera vez que el palestino está interactuando con un israelí que no está en uniforme [de las FDI] o en un puesto de control y no con un arma. Por otro lado, es la primera vez que un israelí interactúa con un palestino como un igual, un colega profesional y, a menudo, se convierte en una amistad personal ", dice Gol. Como dice Halperin, "nos permite vernos como personas en el nivel más básico".