Esta es la visión de Yair Lapid, que podría ser el próximo Canciller de Israel

Faltando tres semanas para las elecciones en Israel y tomando en cuenta los sondeos de opinión pública, es más que prematuro vaticinar quién formará el próximo gobierno. Lo que sí puede presentarse desde ahora como bastante probable, es que si la nueva coalición es encabezada por el jefe de Kajol Lavan Beni Gantz, su Ministro de Relaciones Exteriores será Yair Lapid.

El ex periodista, quien años atrás entró a la política para formar el partido de centro “Yesh Atid”-que en su primera elección fue la gran sorpresa de las elecciones y formó también parte del gobierno- se unió hace un año al entonces flamante partido del ex jefe del ejército Beni Gantz “Josen LeIsrael”, creando juntos “Kajol Lavan”.

Es el partido con mayor cantidad de diputados electos a la última Kneset por la que se votó en setiembre,pero dado que eso no le alcanzó para formar coalición, el gobierno anterior, encabezado por el Primer Ministro Biniamin Netanyahu, continúa en funciones hasta hoy.

Lapid, otrora Ministro de Finanzas de Netanyahu, es hoy uno de sus más duros críticos.

En una reunión mantenida este lunes con la Asociación de Prensa Extranjera en Israel, Lapid aseguró que “las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de marzo son, como en cualquier democracia del mundo, entre el futuro y el pasado, entre aquellos que temen al cambio y quienes se sienten inspirados por él”.

Hablando a cronistas de medios extranjeros destacados en Israel, Lapid recordó cómo “hace un año, Beni Gantz y yo nos sentanos en el jardín de un amigo y formamos un nuevo partido, decididos a romper el paradigma de izquierda y derecha en Israel”. El partido opositor al gobierno, aunque también ha llamado a unidad con el Likud si está liderado por alguien que no sea el actual Primer Ministro Netanyahu, suele ser presentado por el gobierno como “izquierda”, aunque sus posturas, en general, son no menos que centristas y a veces más conservadoras.

Probablemente una de las características más notorias de Kajol Lavan, sea su dirigencia, llamada el “cockpit”, o sea “la cabina del piloto”, en inglés, un liderazgo cuatripartito en el que justamente Lapid es el diferente de todo el resto: Gantz, Moshe Yaalon y Gabi Ashkenazi, todos fueron jefes de las Fuerzas de Defensa de Israel. Yaalon también fue Ministro de Defensa. Lo único de destaque militar que tuvo Lapid, fue su condición de periodista en la emisora del ejército Galei Tzahal.

Eso no quita sin embargo, que este lunes haya destacado el tema de la seguridad como el primordial en lo que llamó la “trinidad” de Kajol Lavan: seguridad, economía del siglo XXI y el gobierno de Derecho.

“Hemos combinado la experiencia de segurida de tres Comandantes en Jefe de Tzahal con la experiencia política de mis colegas y la mía”, dijo Lapid. “Hemos creado un partido político centrista y patriótico, que dice a la ciudadanía israelí: no tienen que elegir entre un Estado judío y uno democrático. No tienen que elegir entre vuestros valores y ganar la elección. Podemos ganar las elecciones sin insultar a otros y sin inventar mentiras sobre ellos. No tienen que elegir entre la seguridad y el respeto a la ley. El hecho que Israel es una democracia respetuosa de la ley, ese es el secreto de nuestra fortaleza”.

Asegurando que hay que “volver” a los valores sobre los que se creó Israel, Yair Lapid detalló: “El Estado de Israel se formó por una lucha sin tregua por nuestros valores, por la decencia humana, por una oportunidad para cada uno, independientemente de dónde venga”.

Y ahora, agregó, “Kajol Lavan pone todo eso nuevamente sobre la mesa. Eso es lo que nos ha convertido en el partido más grande de Israel”.

Tras destacar lo positivo de su lado, pasó a la ofensiva.

“Por otra parte, está Bibi Netanyahu. Completamente opuesto. Un Primer Ministro que está en funciones desde hace mucho tiempo-demasiado tiempo-, que ha estado en el poder 14 años-. Lo que le está ocurriendo a él es lo mismo que le pasa a cualquier líder que se aferra demasiado tiempo en el poder, la no santa trinidad: corrupción, pérdida de empatía y ninguna idea nueva”.

Lapid recordó las sospechas de corrupción en su contra, los tres cargos por los que se lo acusa y el hecho que ascienden a cuatro los miembros de su coalición que también lidian con imputación criminal. Señaló que hay “serios deterioros” en los sistemas de salud pública, educación y transporte y alega que “no tiene nuevas ideas”, agregando que “tampoco las tiene para lidiar con Gaza o el déficit presupuestario”.

Según Yair Lapid “nosotros pondremos fin a esta situación”.

Lapid combinó su visión política con su pasado periodístico, compartiendo con los cronistas presentes un recuerdo personal:

“Antes de ir a la política, cuando yo aún escribía, como todos ustedes, tenía un hábito. Cuando necesitaba escibir algo, una historia o una columna, me solía despertar en la mañana y no iba directo a mi computadora. Me afeitaba, me daba una ducha, me vestía, me ponía los zapatos de trabajo y recién después me sentaba en mi escritorio. Nunca me sentaba a escribir en pijama. Era parte del respeto que le tenía a la profesión”.

Y agregó: “Esta sensación me volvió en los últimos meses. Con toda la locura de tres campañas electorales, eso es lo que estamos haciendo ahora: poniéndonos nuestros zapatos de trabajo. Yendo al trabajo para abordar todos los temas claves: la seguridad de los habitantes del sur. El plan de paz de Trump. Creando la nueva generación de la start-up nation. Reconectarse con el mundo judío. Limpiando nuestro sistema político de corrupción….”. Y más…

Según Yair Lapid, todos los temas serán tratados en forma pragmática. “Esa es la idea de un partido centrista. El centro no es el punto intermedio entre izquiera y derecha. Es la comprensión de que uno puede tomar buenas ideas de cualquier lado. Un país no es un juego de suma cero. Vivir juntos significa que las cosas nunca será en un 100% como yo quiero que sean. No en el tema palestino, no con la globalización, no con la constante tensión entre seguridad y el gobierno de Derecho, no con temas de religión y el Estado”.

Agregó que “el centro político dice que el 80% no está mal”, que “el centrismo es optimista” y que “no se define por aquellos a los que se opone, sino por aquello a lo que apoya”.

Y saliéndose de la espera interna, pasó a la política exterior y los grandes temas que ocupan hoy a Israel en la esfera regional.

“Nuestra política exterior y de defensa estará basada en la idea que todas las grandes democracia- e Israel lo es- son socios. Combinará nuestros profundos valores como Estado judío, con el pariotismo, el orgullo nacional y el pragmatismo necesario para sobrevivir y empujar hacia adelante en el Medio Oriente”, recalcó.

Sobre el tema palestino, explicó: “Nuestro enfoque será decirles que decir siempre ´no´, no es una política”. Dado que habló antes del anuncio palestino de su postergación de la denuncia al plan de Trump que pensaban hacer en el Consejo de Seguridad, Lapid dijo que “un discurso como el que el Presidente Abbas va a presentar en las Naciones Unidas no los hará avanzar a nada”.Agregó que tampoco lograrán nada con los atentados de la última semana. “Estos sólo les hacen retroceder”.

Deteniéndose en el plan de Trump, señaló que “si en lugar de responder siempre automáticamente con violencia y amenazas, se tomaran el tiempo para analizar afondo el plan, verían que contiene muchas oportunidades para el pueblo palestino”. Según Lapid “hemos aclarado que estamos contra pasos unilaterales”. “Deseamos tomar el plan de Trump y usarlo para construir un mejor futuro en esta parte del mundo”.