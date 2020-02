¡Fran Drescher regresa a la televisión con una nueva comedia!

Cuando me preguntaron sobre los momentos nostálgicos más importantes de mi adolescencia; ¡Ver "The Nanny" probablemente ocupa un lugar destacado en esa lista! Aunque ‘The Nanny’ nunca pudo vencer a ‘Friends’, pero tengo que admitir que Fran Drescher logró lograr una gran figura en su día. ¡Y ella todavía lo hace! Fran Drescher, de 63 años, regresa a la pantalla chica con su nuevo programa de NBC "Endeudado"; una comedia de situación que contará las hilarantes historias de una pareja en bancarrota que choca con su hijo y su nuera.

Han pasado más de 20 años desde la emisión del último episodio de "The Nanny" en 1999, pero el estilo excéntrico y la voz nasal de Fran (que la había convertido en papeles en su mayoría cómicos) aún viven en los recuerdos de muchos. Drescher creó la comedia con su entonces productor Peter Jacobson y debutó en CBS en 1993 disparando a Drescher hacia el estrellato inmediato. La amada serie se está convirtiendo en un musical de Broadway, donde seis años de entretenimiento se reducirán a dos horas y media de diversión en el escenario. Después de que terminó el espectáculo, Fran protagonizó dos espectáculos más que fueron de corta duración; "Vivir con Fran" (2005-07) y "Felizmente divorciados" (2011-13).

Drescher fue diagnosticada con cáncer uterino a principios de la década de 2000, y estará libre de cáncer durante 20 años este junio. Fran hizo uso de su recuperación para convertir su vida en un movimiento de estilo de vida completo; fundó una organización sin fines de lucro "Cancer Schmancer" que se centró en ayudar a las mujeres de bajos ingresos con la prevención y detección temprana del cáncer, así como el cambio de políticas. Drescher incluso presionó para crear conciencia sobre los cánceres ginecológicos y trabajó como enviado de la diplomacia estadounidense para la detección del cáncer en países extranjeros. Drescher también escribió algunos de los libros más vendidos del New York Times, y ella dirigió, escribió y produjo. A nivel personal, Fran practica el budismo, va a terapia y se refina mucho.

"Endeudados" se estrenó el 6 de febrero, y aunque algunos argumentarían que esto podría ser un poco una reminiscencia de 'Everyone Loves Raymond', pero el creador del programa que también estuvo detrás de 'The Goldbergs' se inspiró en Fran y quería un 'Fran Tipo de Drescher 'para la madre Debbie. Entonces, ¿por qué no hacer que Fran se pruebe para el papel? ¡Esperamos que esto se convierta en otro éxito de "Nanny"!

View this post on Instagram So proud. On Christian Amanpour https://m.youtube.com/watch?v=JE42v6huz2A&feature=youtu.be A post shared by Fran Drescher (@officialfrandrescher) on Feb 5, 2020 at 3:08pm PST

¿Quién no tiene recuerdos de "La niñera"?