Una app israelí ayuda a moverse a discapacitados visuales en espacios cerrados

Las aplicaciones de navegación han sido una parte transformadora de nuestra vida diaria durante más de una década. Desde Google Maps hasta la aplicación GPS fundada en Israel Waze (adquirida por Google en 2013) hasta aplicaciones de navegación especializadas menos conocidas, como para excursionistas y ciclistas, estas herramientas se han convertido en una parte inseparable de moverse para muchos de nosotros.



Para aquellos con ceguera y discapacidades visuales, las aplicaciones de navegación como BlindSquare han sido esenciales, proporcionando más independencia y la capacidad de moverse con mayor facilidad. Pero hay pocas aplicaciones de navegación para espacios interiores y aún menos para las personas con discapacidad visual.



La startup tecnológica israelí RightHear ha estado trabajando para cambiar eso, un paso a la vez. La compañía con sede en Raanana creó un sistema para usuarios con discapacidad visual específicamente para lugares interiores como centros comerciales, hospitales, supermercados, restaurantes, museos y universidades.





El sistema consta de tres componentes: una aplicación de teléfono, balizas (sensores) alimentadas por Bluetooth que están preinstaladas en la ubicación y la plataforma de administración. La plataforma está disponible para los suscriptores (el lugar) para que puedan editar la información de cada ubicación (por ejemplo, si una oficina cambió de piso o si hay un área en proceso de renovación). Los edificios y las ubicaciones están pre-mapeados e instalados con sensores RightHear y la información se carga en la aplicación que narra los alrededores y navega al usuario. La aplicación realiza un seguimiento de los movimientos del usuario y emite mensajes de voz en tiempo real e instrucciones de advertencia de las escaleras por delante, por ejemplo, o si la puerta corredera frente a ellos es automática.



“En un supermercado, por ejemplo, la aplicación puede navegar a la sección de panadería o al pasillo de verduras. En un centro comercial, puede llevarlo a una tienda o área en particular”, explicó el cofundador y CEO de RightHear, Idan Meir, a NoCamels en una conferencia reciente en Tel Aviv.



La aplicación, que está disponible en nueve idiomas para Android e iOS, incluso puede solicitar asistencia si es necesario.



Actualmente, RightHear opera en más de 1,000 ubicaciones en todo el mundo. En Israel, estos incluyen los restaurantes McDonald's, los centros comerciales Azrieli, la Universidad de Tel Aviv, las cadenas Shufersal, el Hospital Assuta y Google Israel, entre muchos otros. La aplicación también está disponible en ubicaciones en Europa, Canadá y los EE. UU. El cliente más nuevo de la startup es el Renaissance Arlington Capital View Hotel de Marriott en Washington, DC.



Meir le dice a NoCamels que el enfoque principal de RightHear se está expandiendo a nivel mundial y está disponible en más ubicaciones en "mercados de habla inglesa". Meir y su cofundador Gil Elgrably crearon RightHear en 2015 después de trabajar juntos en una empresa diferente en el sector del comercio, donde se les presentó una tecnología de microposicionamiento en interiores que proporcionaba cupones a los compradores en la tienda a través de su teléfono inteligente. Ambos vieron el potencial y decidieron enfocarse en un sector que se alineara con sus valores y pudiera mejorar vidas. "Ahorrarle a alguien 20 centavos en un café no es una sensación gratificante", dice Meir. La aplicación RightHear es gratuita para los usuarios, pero los lugares pagan por el sistema y la plataforma. Meir dice que algunas empresas lo hacen "por obligación, pero también entienden el valor ético de ser accesible". "También es puro ROI [retorno de la inversión], ya que pueden atraer a más personas a sus lugares", explica.



La aplicación también es útil para personas con discapacidades y dificultades como la dislexia o la agorafobia, un trastorno de ansiedad que puede provocar miedo a lugares desconocidos donde uno puede sentirse atrapado o inseguro, señala. "Hay muchas situaciones en las que la tecnología de RightHear es valiosa para todos en espacios desconocidos y difíciles de orientar. Muchas personas que pueden encontrar valor en esto incluyen personas disléxicas, que miran un índice de todas las oficinas [por ejemplo] y las letras y los números pueden parecer confusos ", explica Meir, y agrega que" las barreras del idioma también son una situación en la que esta tecnología es útil. Muchos usuarios de RightHear enumeran el "sentimiento de independencia y libertad, la función del sistema de llamadas y poder confiar en ella y confiar en ella como la mayor influencia positiva en sus vidas", Meir le dice a NoCamels. Pero la aplicación no ofrece reconocimiento de objetos y para cerrar esa brecha, RightHear se asoció con Be My Eyes, una aplicación móvil gratuita que conecta a personas ciegas y con baja visión con voluntarios videntes y empresas de todo el mundo a través de un video en vivo llamada. Como parte del acuerdo, Be My Eyes se ofrecerá a través de la aplicación RightHear, dice Meir, permitiendo a los usuarios acceder a un voluntario de Be My Eyes en una plataforma. "Esto es conveniente e invaluable, ya que navegar y completar las tareas cotidianas generalmente implican el reconocimiento de imágenes visuales", dice Meir. Por ejemplo, en el supermercado, RightHear puede ayudarlo a encontrar la sección, tal vez incluso el estante, "pero con Be My Eyes incluso podrá identificar el artículo".