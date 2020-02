La municipalidad de Tel Aviv retira carteles que dice recuerdan los actos de ISIS y los nazis

Polémicos carteles, algunos de ellos de enormes dimensiones, aparecieron este viernes en distintos puntos de Tel Aviv, con el texto “Paz se hace sólo con enemigos derrotados”. Los dibujos, que despertaron el rechazo del Intendente Ron Huldai, mostraban al Presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas (Abu Mazen) y al jefe de Hamas Ismail Haniyeh con los ojos vendados y arrodillados.

“Esto es incitación a la violencia que recuerda las acciones del Estado Islámico y de los nazis”, condenó el Intendente de Tel Aviv, ordenando de inmediato retirarlos. “También en época de elecciones debe haber líneas rojas que no hay que pasar. No intervengo en el contenido de la publicidad que aparece por Tel Aviv, pero esta vez considero que se han violado las reglas. Nuestro camino no es humillar al prójimo”.

Según informó la prensa local, los carteles fueron encargados y publicados por la organización de derecha “El proyecto para la victoria de Israel” (en hebreo “Haproiekt lenitzjon Israel”) que ya ha advertido se dirigirá a la Justicia por el desenlace de su iniciativa.

Al parecer, el Alcalde Huldai decidió retirar los carteles, al recibir la municipalidad numerosas quejas de ciudadanos que protestaron por los carteles, su contenido y lo que irradiaban.

De fondo de las figuras de Abbas y Haniyeh, se ven escenas de edificios destruidos, columnas de humo y helicópteros.

El portal israelí Ynet publicó una respuesta de la organización responsable de la campaña. “Sorprende que justo quien está al frente de una ciudad que se presenta como pluralista, intenta tapar bocas. Apelaremos a la justicia”, señalaron. Ofer Rozenbaum, director de la campaña, dijo que en esta iniciativa, destinada a cambiar la forma de pensar en Israel sobre el conflicto con los palestinos, están involucrados habitantes del sur que sufren por los ataques de Hamas, familias que perdieron a seres queridos en atentados o en combate y lisiados de Tzahal.”Todos ellos pagaron un duro precio por el terrorismo palestino y emiten aquí un llamado legítimo a empezar a actuar de otra forma para lidiar con la actitud palestina de decir siempre que no”.