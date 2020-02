Con el Ing. Jaime Spektor, una visión uruguaya del gran evento tecnológico israelí CyberTech

Recientemente se llevó a cabo en Tel Aviv un gran evento tecnológico relacionado a seguridad cibernética, el ya tradicional Cybertech, que atrae gran atención mundial. Llegaron participantes de distintas partes del mundo. Entre ellos, desde Montevideo, Jaime Spektor (generalmente conocido como Jimmy), Ingeniero de Sistemas en Computación. Fue una oportunidad, más allá del afecto personal, para conversar sobre el evento en sí y sobre un campo que en los últimos años se desarrolla, especialmente en Israel, a pasos agigantados.

Pero primero, es oportuno presentar a nuestro entrevistado. Es Ingeniero de Sistemas en Computación, tiene 60 años, padre de 5 hijos, casado con Daniela Lejtreger. Es Gerente General de SEBITUR SA, empresa dedicada a la distribución de componentes electrónicos para la seguridad, asesoramiento y desarrollo de proyectos de seguridad integral.

P: Jimmy, es un placer tener la oportunidad de conversar contigo, más allá del gran afecto personal. ¿Me podrías contar ante todo cómo presentar tu trayectoria profesional?

R: Te diré que soy un apasionado por la electrónica desde los 6 años. A los 12 comencé a trabajar en instalaciones y reparaciones eléctricas, reparando planchas, aspiradoras, enceradoras, cocinas eléctricas, portátiles y cualquier dispositivo eléctrico. A esa edad armamos con unos amigos una discoteca e íbamos a casas donde instalábamos las luces psicodélicas y los parlantes y pasábamos música toda la noche. Luego de un año en Israel en el marco del programa conocido como “Shnat”, comencé la carrera de Ingeniería de Sistemas en la UDELAR. A la par comencé un emprendimiento de revestimientos en madera de paredes y techos para decorar o tapar humedades. Esto duró hasta que me gradué. Luego comencé con proveeduría estatal, ofreciendo al estado, lo que ellos deseaban comprar, a través de licitaciones públicas. En 1990, luego de un viaje a los países nórdicos, tomé conocimiento de los sistemas electrónicos de seguridad, y poco después comenzamos a importar productos desde Israel, Canadá, Estados Unidos, y a distribuirlos entre las empresas instaladoras, creando la empresa pionera en distribución de componentes para sistemas de seguridad en Uruguay, que también fue la primera distribuidora certificada ISO9001 en América. En el 2006 me invitaron a participar de otro proyecto donde estoy hasta ahora.

P: Y con todo eso de fondo, está claro tu interés en uno de los temas sobre los que se expuso en Cybertech. Contame un poco de qué se trató.

R: Cybertech es el mayor evento cibernético del mundo. Comenzó en Israel en 2014 y por su gran crecimiento hoy se lleva a cabo en cada continente, en Africa en Ruanda, en Europa en Italia, en America del Norte en Estados Unidos, en America Latina en Panamá, en Asia en Singapur y otros. En cada uno de estos eventos, se presentan empresas locales y extranjeras que ofrecen sus productos y soluciones y también se brindan charlas. Las empresas israelíes, por ser líderes mundiales en ese sector, logran que su evento sea el más interesante para asistir, por los avances que presentan.

P: ¿Te interesaba algo en especial? Imagino que lo relacionado a tu propio trabajo.

R: Llegamos a la decisión de participar de Cybertech como resultado de una búsqueda de nuevas áreas para seguir desarrollándonos. En estos casi 30 años de trayectoria fuimos reinventándonos para poder ofrecer en nuestros mercados, productos y servicios diferenciales. Comenzamos a inicios de los 90 con la distribución de componentes de seguridad, continuamos con proyectos integrales de seguridad en la región, incorporamos luego equipamientos más avanzados como detectores de explosivos, detectores de drogas, portales, equipos de rayos X, y demás equipos para la seguridad del estado. Vemos una interesante oportunidad en el campo de la ciberseguridad.

P: Todo un mundo nuevo…hay que protegerse también a través de la web.

R: Exacto. La interconectividad creciente de los dispositivos sumado al auge de la IoT (Internet of Things) incrementa la vulnerabilidad de los sistemas, que son aprovechadas por hackers para ingresar a los mismos y tener acceso a información confidencial. Hoy día un celular de un funcionario de una empresa o un Access Point de una sala de espera de una empresa pueden ser la puerta de entrada a las redes de la compañía. Las empresas, las corporaciones, los bancos, los estados, son conscientes de esta situación e invierten cada vez más en la protección de sus sistemas.

P: ¿Qué es lo que más te impactó en Cybertech?

R: La variedad de enfoques con que las empresas abordan sus soluciones o servicios en este tema. Desde una sencilla capacitación para todos los integrantes de una compañía, sobre acciones que deberían de adoptar como rutinas de protección, hasta sofisticados cursos basados en realidad virtual, diseñados a medida. Desde entrenamientos a los departamentos de IT hasta la propuesta de ataque por parte de estas empresas, para analizar las vulnerabilidades del cliente. Y dentro de este espectro, una amplia gama de variantes.

P: ¿Algo especial en la forma en que se organizó el evento, en la oferta que se presentaba?

R: Algo que me llamo la atención, que no tiene relación con ciberseguridad, aunque fue realizado en ese evento, fueron una serie de presentaciones a cargo de diversas personas sin relación entre sí, donde cada una expuso alguna problemática de su propia empresa frente a un nutrido auditorio, con la esperanza que alguno de los concurrentes se hiciera eco de sus palabras, y trabajara en la búsqueda de una solución a su problemática.

P: Qué pensamiento original…interactuando, estimando que de alguien puede venir una buena idea, estar abierto a otros enfoques.

R: Así es. Una de ellas fue una alta ejecutiva de PEPSICO de Estados Unidos, que expuso que dicha empresa elabora las papas fritas LAYS y su operativa abarca desde la plantación de la papa, su cosecha, elaboración del producto, envasado, y posterior distribución en los puntos de venta. Toda la operativa implica una suma muy importante cercana al 1B de dólares. Cualquier ahorro en cualquiera de los procesos implica una ganancia para la compañía. Por medio de esta presentación, dejaban abierta la puerta a que cualquier participante les hiciera llegar alguna propuesta de valor que permita mejorar la gestión. Eso demuestra la alta consideración que tienen empresas líderes mundiales por las empresas israelíes.

P: En este mundo de la ciberseguridad participan no sólo empresas particulares . ¿Eso se reflejó también en Cybertech?

R: Así es. Me llamó la atención que ingresaron en este sector empresas estatales israelíes como la eléctrica o la aeronáutica. Conscientes de las consecuencias que implicaría un ataque cibernético a las redes de transmisión y distribución eléctrica, la compañía eléctrica Israel Electric Corporation destino recursos a analizar los posibles ataques que podrían sufrir sus sistemas e infraestructura, y destino recursos para buscar soluciones como neutralizarlos o minimizarlos. Consecuencia de ello fue la aplicación de dichas soluciones en la empresa, y la generación de un know-how pionero en la industria. A partir de allí, crearon otra compañía denominada Cyber-Gym destinada a la venta de ese know-how y a brindar cursos de capacitación.

Algo similar ocurrió en el sector de la aviación, donde el gobierno encomendó a las empresas líderes de seguridad en Israel, como IAI (Israel Aerospace Industries), ELBIT, RAFAEL, analizar las vulnerabilidades en todo lo concerniente a la operativa de los aeropuertos, espacio aéreo, comunicaciones, etc. Como el proyecto era muy ambicioso, se unieron dichas empresas, junto a VERINT, CYBERARK y otras, creando un consorcio de compañías israelíes dedicadas a la ciberseguridad en la aviación denominado IAC3. Este consorcio logró el cometido, donde cada uno de los integrantes aportó su know-how y hoy el consorcio está asesorando aeropuertos en varios países.

P: Impresionante….Se habla de Israel, como sabemos, como la start-up nation. El tema no es nuevo. Venís de Uruguay a Cybertech, recorrés las distintas presentaciones ¿y entonces decís “es lógico, acá veo la start –up nation”?

R: Si. Es categórico. En pasadas visitas a Israel noté el gran desarrollo inmobiliario en varias ciudades, de altos edificios destinados a gente de cierto poder adquisitivo y me preguntaba quiénes irían a ocupar los mismos. Me respondían que la gente de IT (Information Technology). No tenía idea de que hubiera tanta. Pero al acercarme a las empresas y notar la variedad de enfoques de sus soluciones, y hablando con los expositores, conocer los mercados con los cuales están trabajando mayoritariamente, y por último al visitar las empresas luego del evento, y conocer sus instalaciones y personal, tomé consciencia de la magnitud que tiene hoy en día el sector de las IT, donde Cyber Security es solamente una pequeña parte. Pero Start-up Nation no es solamente IT. Si sumamos las que se dedican a la medicina, las farmacéuticas, las petroquímicas, y todas las ramas que se nos ocurran, vemos en todas ellas un factor común que es la generación de know-how. Es analizar cada problemática desde muchos ángulos diferentes y sacar conclusiones a partir de cada mirada. Sumando todas ellas se termina por comprender la problemática en profundidad para poder encontrar las mejores soluciones.

Respecto a este pensamiento, me surge una analogía con nuestros sabios que estudiaron y estudian la Tora por miles de años, transmitiendo su sabiduría, pero extrayendo permanentemente nuevas enseñanzas. Nuevas miradas, nuevas conclusiones. Como que está en el ADN de los judíos, estudiar, pensar, analizar, sacar conclusiones, generar conocimiento.

P: Qué interesante observación…tenés mucha razón, linda equivalencia la que planteaste aquí. Al recorrer la feria ¿viste algo que te llevara a pensar “sería bueno tenerlo en Uruguay”?

R: Si, sin duda. Tanto en productos acabados como en soluciones a problemáticas, que se podrían aplicar en Uruguay. Pero más que lo producido por terceras empresas, me quedé pensando en qué bueno sería si pudiéramos replicar en Uruguay ese ambiente emprendedor, no por la cantidad de emprendedores, que en nuestro país se está generando una cultura donde cada vez más jóvenes tienen como meta emprender, sino por la velocidad con que pueden realizar los procesos. En CyberTech, había un área destinada a las Start-ups, que eran varias decenas de nuevas compañías. Cada expositor disponía solamente de una mesa alta y un cartel con el nombre de la empresa, y tanto el expositor como el visitante permanecían parados. La idea es que el visitante pueda recorrer y visitar todas las start-ups permaneciendo poco tiempo con cada una. Esta área no estaba en la parte más alejada del evento, sino que estaba muy junto a los grandes stands de las empresas del estado, dándoles una oportunidad de ser vistas, y enviando un mensaje a los visitantes que estas start-ups cuentan con el apoyo del estado. Todo el ambiente emprendedor está muy pensado. No hay nada librado al azar. No hay improvisaciones. Allí radica el éxito de muchas de estas empresas.

P: Interesantísimas tus apreciaciones Jimmy. Mil gracias.

R: A vos Ana.