Enfermedad encontrada en fósil de dinosaurio afecta a humanos aún hoy

Investigadores israelíes han descubierto que un tumor raro encontrado en la cola fosilizada de un dinosaurio joven que vivió en Canadá hace más de 66 millones de años indica la misma enfermedad rara que afecta a los humanos hoy en día, particularmente en los niños.

El tumor es parte de la patología de la histiocitosis de células de Langerhans (HCL), una enfermedad rara y dolorosa que se sabe que afecta a humanos y específicamente a niños menores de 10 años.

Los hallazgos de los investigadores de la Universidad de Tel Aviv (TAU), junto con colegas internacionales, indican que la enfermedad no es exclusiva de los humanos y ha sobrevivido a través del largo proceso evolutivo, desde dinosaurios hasta humanos, según un comunicado de la universidad.



Esta semana, en la revista científica "Scientific Reports", se publicó un estudio de la investigación, dirigido por la Dra. Hila May, del Departamento de Anatomía y Antropología de la Facultad de Medicina Sackler de TAU y del Centro Dan David para la Evolución Humana y la Investigación de Biohistoria. El profesor Bruce Rothschild de la Universidad de Indiana, el profesor Frank Rühli de la Universidad de Zurich y el Sr. Darren Tanke del Museo Real de Paleontología también contribuyeron.



"Los investigadores en Norteamérica que estudiaron fósiles de dinosaurios identificaron grandes cavidades, evidentemente creadas por tumores, en dos vértebras de la cola de un joven dinosaurio descubierto en el sur de Alberta", explicó el Dr. May en un comunicado de la universidad. "El dinosaurio pertenecía al género Hadrosaurus, también conocido como" dinosaurios de pico de pato ", herbívoros comunes en casi todo el mundo hace unos 66-80 millones de años".



El descubrimiento se realizó en el Parque Provincial de Dinosaurios de la ciudad.



La forma específica de las cavidades llamó la atención de los investigadores porque "eran extremadamente similares a las cavidades producidas por los tumores asociados con la enfermedad rara que existe hoy en los humanos", agregó el Dr. May.



Los fósiles se enviaron para su inspección mediante escaneo avanzado de micro-CT en el Instituto de Antropología de la Familia Shmunis en el Centro Dan David para la Evolución Humana de TAU en la Facultad de Medicina Sackler, que se encuentra en el Museo Steinhardt de Historia Natural.



"El escáner micro-CT genera imágenes con una resolución muy alta de hasta unas pocas micras", explicó el Dr. May. “Utilizándolo para escanear las vértebras de dinosaurios pudimos formar una imagen 3D reconstruida del tumor y los vasos sanguíneos que conducen a él. La imagen confirmó con alta probabilidad que el dinosaurio realmente sufría de HCL ".

"Los sorprendentes hallazgos indican que la enfermedad no es exclusiva de los humanos y que existió en diferentes especies durante más de 60 millones de años, a través del largo proceso evolutivo", continuó.

Este tipo de estudios, que ahora son posibles gracias a la tecnología innovadora, hacen una contribución importante e interesante a la medicina evolutiva, un campo de investigación relativamente nuevo que investiga el desarrollo y el comportamiento de las enfermedades a lo largo del tiempo ", señaló el profesor Israel Hershkovitz del Departamento de TAU Anatomy and Anthropology y Dan David Center for Human Evolution and Biohistory Research.



El profesor Hershkovitz ha estudiado tumores malignos en dinosaurios y ayudó en la identificación del tumor LCH en el estudio actual, según la universidad.



Esta es la primera vez que se identifica esta enfermedad en un dinosaurio, dijo May.



“La mayoría de los tumores relacionados con HCL, que pueden ser muy dolorosos, aparecen repentinamente en los huesos de niños de 2 a 10 años. Afortunadamente, estos tumores desaparecen sin intervención en muchos casos ”, explicó.



Comprender las enfermedades que afectaron a los dinosaurios también puede arrojar luz adicional sobre su biología, la vida diaria y los entornos en los que prosperaron, según un artículo publicado en Scientific Reports.



"Los investigadores de medicina evolutiva intentan comprender por qué ciertas enfermedades han sobrevivido a través de millones de años de evolución y descubrir su origen, a fin de desarrollar formas nuevas y efectivas para abordarlas hoy", dijo el profesor Hershkovitz.