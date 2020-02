Medida de la empresa Amazon Israel en el ojo de la tormenta

Amazon ha sido acusado de parcialidad por ofrecer envíos gratuitos a comunidades judías en Judea y Samaria, pero no a aldeas bajo el control de la Autoridad Palestina, informó JTA el domingo.



El gigante minorista en línea comenzó a vender sus productos internacionales en Israel a fines del año pasado y ofrece envío gratuito en pedidos de $ 49 o más. La dirección, sin embargo, debe figurar como Israel.



Los residentes de las comunidades de AP que enumeran sus direcciones como pertenecientes a los "Territorios palestinos" pagan tarifas de envío y manipulación de hasta $ 24, informó Financial Times.



El portavoz de Amazon, Nick Caplin, fue citado por haber dicho al Financial Times que "si un cliente dentro de los Territorios Palestinos ingresa su dirección y selecciona a Israel como país, puede recibir envío gratis a través de la misma promoción".



El informe sigue a la publicación de la semana pasada de una lista negra de la ONU de compañías que hacen negocios en comunidades judías en Judea y Samaria. Amazon no se incluyó en esa lista, señala JTA.



La lista negra de la ONU ha sido criticada por funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, el ex embajador de la ONU, Nikki Haley, y el senador republicano Ted Cruz.