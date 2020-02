Hamas, 32 años después

Ahora que Hamas ha vuelto a recordar, claramente, al mundo que no ha cambiado y continúa buscando la destrucción de Israel, la pregunta es: ¿Por qué algunos líderes mundiales, gobiernos y organizaciones continúan abrazando a los líderes del movimiento?

El movimiento palestino Hamas recientemente celebró su 32 º aniversario de recordar a todo el mundo de su principal objetivo: la destrucción de Israel. Este mensaje es una prueba de que Hamas no ha cambiado, y no cambiará su carta fundacional, originalmente publicada en 1988. También es un mensaje poderoso para aquellos que pueden haberse engañado creyendo que Hamas se ha transformado en una facción palestina no violenta.

Esta carta, también conocida como el Pacto del Movimiento de Resistencia Islámica, establece que la «lucha de Hamas contra los judíos es muy grande y muy grave» y pide que se reemplace a Israel por un estado islámico. «No hay solución para el problema palestino, excepto a través de la Jihad (guerra santa)», dice la carta. «Las iniciativas, propuestas y conferencias internacionales son una pérdida de tiempo y esfuerzos vanos. Renunciar a cualquier parte de Palestina significa renunciar a parte de la religión [del Islam]».

Treinta y dos años después, los líderes de Hamas han demostrado nuevamente que siguen más comprometidos que nunca con su pacto, en particular con respecto al deseo de reemplazar a Israel por un estado islámico.

En este sentido, Hamas merece crédito por ser directo sobre su verdadera intención. En declaraciones que conmemoraban el aniversario de la fundación de Hamas, los líderes del movimiento demostraron nuevamente que no rompen sus palabras.

Ibrahim Yazouri, uno de los fundadores de Hamas y su ala militar, Izz ad-Din al-Qassam, dijo en una entrevista con el Centro de Información Palestino afiliado a Hamas:

"Hamas y su ala militar continúan con su política hasta la liberación de Palestina. Nos acercamos al día de la liberación. Dentro de unos años, si Dios quiere, la Mezquita Al-Aqsa, Jerusalem ocupada y toda Palestina serán liberados. Hamas continuaremos usando todos los medios para liberar a Palestina. La gran victoria se acerca y necesitamos ser más pacientes".

Cuando los líderes de Hamas hablan de la «liberación de toda Palestina», en realidad están repitiendo su compromiso de destruir a Israel.

Además, cuando los líderes de Hamas hablan sobre el uso de «todos los medios para liberar Palestina», se refieren a diversas formas de terrorismo, incluidos los atentados suicidas y los ataques con cohetes contra Israel. Estos son los únicos medios en los que Hamas cree como una forma de lograr su objetivo.

Hamás no reconoce, y nunca reconocerá, el derecho de Israel a existir. Como dice el movimiento en su carta, «la tierra de Palestina ha sido un Waqf islámico a lo largo de las generaciones y hasta el Día de la Resurrección. Nadie puede renunciar a ella ni a parte de ella, ni abandonarla ni parte de ella».

Las declaraciones hechas esta semana por varios líderes de Hamas son idénticas al contenido de sus estatutos. Estas declaraciones, 32 años después del establecimiento de Hamas, reafirman la ideología extremista y peligrosa del movimiento.

Osama al-Mazini, otro alto funcionario de Hamas en la Franja de Gaza, dijo en un discurso que conmemora el aniversario del movimiento: «Hamas promete permanecer fiel a su pueblo y principios. El enemigo cobarde solo entiende el lenguaje de la fuerza y la pólvora». También llamó a los judíos a «abandonar Palestina» y advirtió que Hamas ha preparado a miles de terroristas suicidas para expulsar a los judíos «de toda Palestina».

Musa Abu Marzouk, vicepresidente del «Buró Político» de Hamas, aprovechó la ocasión para describir a Israel como un «proyecto sionista». Hizo hincapié en la necesidad que los palestinos «resistan el proyecto sionista para liberar Palestina, toda Palestina».

Una vez más, las declaraciones de Abu Marzouk muestran que él también sigue totalmente comprometido con la Carta de Hamas. «Hamas es uno de los eslabones de la cadena de la Yihad para enfrentar la invasión sionista», dice la carta.

«Las organizaciones sionistas controlan vastos recursos materiales, que les permiten cumplir su misión en medio de las sociedades, con el fin de implementar objetivos sionistas y sembrar los conceptos que pueden ser útiles para el enemigo. Esas organizaciones operan [en una situación] donde el Islam está ausente y alienados de su gente. Por lo tanto, los musulmanes deben cumplir con su deber de confrontar los planes de esos saboteadores. Cuando el Islam recupere la posesión de [los medios] para guiar la vida [de los musulmanes], eliminará a esas organizaciones sionistas que son enemigas de la humanidad y el Islam».

Las celebraciones del aniversario de Hamas en la Franja de Gaza, que atrajeron a decenas de miles de palestinos, coincidieron con los esfuerzos realizados por Egipto, Qatar y las Naciones Unidas para alcanzar un alto el fuego a largo plazo entre Hamas e Israel. El aniversario también se produjo en medio de una mayor conversación sobre la disposición de Hamas para participar en las nuevas elecciones para la presidencia de la Autoridad Palestina y el parlamento palestino, el Consejo Legislativo Palestino.

La gran participación en los pro-Hamas manifestaciones en la Franja de Gaza es indicativo de la popularidad del movimiento de los palestinos. Las decenas de miles de palestinos que asistieron a las manifestaciones de Hamas parecerían compartir los principios y la ideología del movimiento, particularmente con respecto a la aniquilación de Israel. Al parecer, ellos también creen que la fuerza y el terrorismo son los únicos idiomas que Israel entiende. Ellos también corearon a favor de la «liberación de toda Palestina» del río Jordán al mar Mediterráneo.

Ahora que Hamas ha vuelto a recordar, claramente, al mundo que no ha cambiado y continúa buscando la destrucción de Israel, la pregunta es: ¿Por qué algunos líderes mundiales, gobiernos y organizaciones continúan abrazando a los líderes del movimiento?

Durante una semana cuando Hamas está repitiendo su llamado a la eliminación de Israel, ¿Por qué el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reúne con el líder de Hamas, Ismail Haniyeh? ¿Qué mensaje envía tal reunión a los palestinos y al resto de los árabes y musulmanes?

Solo hay un mensaje que envía un encuentro entre Erdogan y Haniyeh: Turquía respalda a Hamas y apoya su agenda e ideología. No es de extrañar que el líder de Hamas alabó el «apoyo de Turquía al pueblo palestino» después de la reunión con Erdogan.

Otra pregunta que debería hacerse a la luz de las recientes y venenosas declaraciones antiisraelíes de los líderes de Hamas en los últimos días: ¿Por qué las Naciones Unidas están tratando de convencer a Hamas de participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias palestinas?

¿Cuál es el punto para presionar a Hamas para que participe en la votación prevista mientras Hamas siga comprometido con la destrucción de Israel? En lugar de instar a Hamas a participar en las elecciones, sería mejor que la ONU pidiera a Hamas que abandone su carta y deje de pedir la destrucción de Israel.

La comunidad internacional ya causó daños al permitir que Hamas se ejecute incondicionalmente en las elecciones parlamentarias palestinas de enero de 2006. Terriblemente, la comunidad internacional no exigió que Hamas renunciara a la violencia, reconociera el derecho de Israel a existir y se comprometiera a todos los acuerdos firmados entre los palestinos e Israel como requisito previo para participar en esa elección, que resultó en una victoria de Hamas.

Entonces, los líderes de Hamas fueron inteligentes. Se presentaron a las elecciones bajo el paraguas de los mismos Acuerdos de Oslo que se niegan a reconocer. Hamas, en otras palabras, utilizó los Acuerdos de Oslo que rechaza como un medio para tomar el control del parlamento palestino.

Ahora parece que la comunidad internacional está a punto de repetir su desastrosa decisión de permitir que Hamas participe en las elecciones. Realmente no es tan difícil entender las verdaderas políticas y posiciones de Hamas: Hamas las deja claras como el cristal.

Todo lo que se necesita es que Erdogan y el resto del mundo escuchen las declaraciones de los líderes de Hamas en los últimos días para comprender que el movimiento está más decidido que nunca a lograr sus objetivos de expulsar a los judíos «de toda Palestina». y reemplazando a Israel con un estado islámico. Lleva escuchando 32 años. ¿Qué es lo que no entienden acerca de «MUERTE A ISRAEL»?

Quienes abrazan a Hamas solo legitiman su ideología extremista y facilitan su misión de destruir a Israel, esta vez al ascender al poder a través de una elección respaldada por la ONU, la UE y otros partidos internacionales. Hace que uno se pregunte cuál es su motivo real.