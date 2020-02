Con Mariela DInes

Nos gustaría que nos cuentes de tu vida.

Yo soy Mariela Dines. Me formé en la Universidad Technion en Haifa (Israel) donde obtuve mi pHD en Biologia Molecular y durante esos 10 años, me dedique a la actividad científica en laboratorio. En los años siguientes, me desarrollé en el ámbito comercial con especial énfasis en la atención al público. Desde hace un tiempo, quise combinar mi aprendizaje y valor en los dos mundos para compartir conocimientos. Me reencontré con la biología y comencé a conectar pasado y presente, ciencia y vida cotidiana, conocimiento académico y experiencia. Me interesa ayudar a las personas a tomar conciencia de las relaciones entre cuerpo y mente para que entiendan su biología, gestionen sus emociones y mejoren su calidad de vida.

¿A nivel de medios de comunicación, fue Facundo Manes quien nos contó de la importancia de la neurociencia en la vida cotidiana?

Facundo Manes es Neurólogo y Neurocientífico argentino, y autor de varios libros, que en los últimos años ha tenido exposición en los medios, de manera simple y amena, explica el funcionamiento de la mente y el cerebro. El hace mucho hincapié en la importancia de la educación, como base de personas sanas y reflexivas en todas las sociedades y la necesidad de una alimentación adecuada y suficiente en la sociedad, para que un cerebro sano en nutrientes tenga la capacidad de nuevos aprendizajes.

Otros referentes argentinos que hacen divulgación de Neurociencias e Inteligencia Emocional son Estanislao Bachrach, phD en Biologia Molecular y Dr Daniel Lopez Rosetti.

¿Explicanos en qué aplicamos la neurociencia en nuestra vida diaria?

En los últimos 20 años, hubo muchos descubrimientos novedosos con respecto al sistema nervioso y es a mi juicio, muy bueno para las personas, tener conocimiento de estos nuevos paradigmas. Por ejemplo, hoy en día se sabe que es posible en los seres humanos, durante toda la vida la Neurogenesis (creación de nuevas neuronas) y la Neuroplasticidad (cambios en las conexiones entre neuronas). Para salir de los paradigmas anteriormente conocidos: Que se mueren las neuronas con los años o Ya soy así y no cambio Con esta nueva información, podemos cambiar nuestras actitudes y hábitos, porque las neuronas pueden regenerarse y formar nuevas conexiones, podemos adaptar nuestro cuerpo y mente a las nuevas metas que nos planteamos.

Por otro lado, entender que es el cerebro, que es la mente, que son los pensamientos, que son las emociones, cual es la relación cuerpo-mente, como influye el ADN que heredamos, como influye el medio ambiente, que es Inteligencia emocional, entre otras muchas interrogantes y sus respuestas, aportan desde mi parecer, a entender cómo funciona nuestra biología, a gestionar las emociones y superar situaciones en la vida cotidiana con resultados favorables para un mayor bienestar y calidad de vida.

Yo tengo una sensación de que la gente está muy necesitada de contención y acude a todo lo que hay en el mercado, que opinas de eso y cual fue tu experiencia cuando necesitaste ayuda?

Hoy en día, en el mercado hay muchas maneras de contención, donde la gente acude para bajar stress, superar situaciones, tener un marco de escucha activa y empática, distenderse, meditar, distraerse y divertirse.

¿En qué consiste lo que vos haces?

En mi caso, las sesiones están pensadas para profundizar en los intereses, necesidades o problemas de cada consultante, para generar otra perspectiva de la situación y generar cambios que le sean de su beneficio. Es un entrenamiento mental y emocional que ayuda a mejorar situaciones de la vida diaria y lograr nuevos objetivos.

En este mundo de tecnología del siglo XXI, donde muchas actividades se suplantan por maquinas o robots siento que el abordaje uno a uno, la escucha activa y empática, el interés y una sonrisa sincera hacen la diferencia.