Entrevista a un referente de la exitosa lucha judicial contra elementos antisemitas y pro-BDS en España

Nuestro entrevistado es Ángel Mas, Presidente de ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), una asociación fundada hace 17 años por ciudadanos españoles que simpatizan con Israel. A su cometido inicial de reforzar la relación entre España e Israel a través del trabajo conjunto con el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil, se le suma hoy la necesidad de combatir las iniciativas de boicot contra Israel.

Las demandas judiciales de ACOM contra elementos del BDS boicoteador de Israel, que tienen de fondo claras motivaciones antisemitas, no fueron la meta original de la organización, abocada a la tarea de sensibilización de dirigentes políticos españoles respecto a Israel.

Ángel Mas (Burtonphoto)

P: Ángel, te entrevisté hace ya un año y medio, hablamos sobre los grandes y numerosos éxitos de ACOM ante los tribunales de España, en la lucha contra la discriminación anti-israelí utilizando las herramientas jurídicas que la propia Constitución española brinda. Comencemos presentando el cuadro general actualizado en cuanto a estas demandas, a vuestras acciones ante la ley.

R: En España ya hay resoluciones judiciales contra 59 acuerdos de boicot antisemita promovidos por la iniciativa BDS contra los ciudadanos israelíes, y también contra los que en España apoyamos a Israel. En realidad ha habido quizás cerca de 100. Las 59 son las que se han resuelto hasta ahora y todas ellas a nuestro favor, o sea, en contra del movimiento BDS.

Ha habido resoluciones tanto en primera instancia como en segunda, o sea, en tribunales de justicia regionales que tras el recurso de apelación por parte de los movimientos BDS también han resuelto a nuestro favor. No hemos perdido ningún caso, lo cual es altamente llamativo sobre estas resoluciones. Lo que hasta ahora se ha ido consiguiendo es que los tribunales declaren por una parte la inconstitucionalidad de estos acuerdos por ser discriminatorios de acuerdo al artículo 14 de nuestra Constitución, que dice que no se puede discriminar por motivos étnicos, religiosos, ideológicos, pero tampoco por origen nacional. También han mencionado la conculcación de libertades y derechos fundamentales que en este caso se aplican. Es que la legislación española exige que el Estado ni premie pero tampoco pueda penalizar a ninguna persona por sus ideas, opiniones u origen.

Por otra parte, los tribunales también han decidido que estas resoluciones de ayuntamientos, cabildos insulares, diputaciones provinciales y parlamentos regionales conculcaba también el ámbito competencial suyo porque estas resoluciones afectaban a cuestiones de relaciones internacionales, comercio internacional, libertad académica.Y estos aspectos, como sabemos, son monopolio del Estado, del gobierno nacional, y ninguna administración local puede intervenir en ello.

P: ¿Todas las demandas han sido del mismo tipo? O sea…¿qué tipos de discriminación han combatido? Sería bueno tener ejemplos concretos sobre los distintos desafíos.

R: Las demandas han ido evolucionando, primero porque las resoluciones mismas han ido evolucionando en tanto que en vista que nosotros ganábamos todas en sede judicial ellos han ido modificando sus textos para intentar enmascararlas para que los jueces no encontraran las fallas que se han evidenciado desde el comercio de esta iniciativa antisemita. Iban cambiando el lenguaje, ciertos detalles, ciertas descripciones, o por ejemplo también hacían que otras partes de las autoridades locales las aprobaran para intentar incluso insertar defectos de forma que impidieran precisamente nuestra acción judicial. Pero todo ello no ha sido exitoso para los promotores del BDS en España y hemos ganados todas las resoluciones.

P: Es realmente impresionante. La vez pasada que te entrevisté, creo que eran 33…

R: Así es. Te diré que por otra parte, nosotros también hemos tomado iniciativas cada vez más ambiciosas que ya no son solo de carácter administrativo sino penal, pues en España cualquiera que promueva el antisemitismo, la discriminación y el odio comete un delito penal. Por lo tanto, hemos ido tanto contra las organizaciones promotoras de estas resoluciones antisemitas como contra los cargos electos que las han favorecido. Tenemos una serie de casos abiertos contra este tipo de situación.

Por otro lado, otras organizaciones también continúan iniciativas legales contra el movimiento BDS y su discriminación, por ejemplo, el asunto Matisyahu, del boicot violento que sufrió el cantante norteamericano por ser de origen judío en un festival en España. Sigue abierto y nueve dirigentes relevantes del movimiento BDS se encuentran encausados ahora mismo por un tribunal penal en España.

La importancia del esclarecimiento

P: Al perder ante los tribunales, a raíz de vuestras demandas ¿qué hacen los ayuntamientos en cuestión? Es que se me ocurre que pueden retirar formalmente la publicación explícita de la prohibición y boicot, si la ley se los exige, pero no cambiar nada en su actitud ¿verdad?

R: Lo que no se cuenta mucho es la cantidad de casos que en realidad no han llegado a tribunales porque hemos conseguido educar y formar a representantes electos, que en muchos casos por buena voluntad y con alto nivel de desconocimiento creían estar aprobando mociones que iban a favorecer los derechos humanos de las personas más desfavorecidas, etcétera. Sabemos que el movimiento BDS, y en general el anti-israelismo, se nutre de una narrativa que tiende a confundir al ignorante. Eso ha sido lo que ha ido alimentando muchas de estas resoluciones que, como digo, en muchos casos partían de la desinformación y de una retórica perversa. A partir de ahí, en muchos casos después de que se aprobara también los ayuntamientos se han dado cuenta de lo que habían aprobado y antes de que se ejecutara la sentencia judicial se han retractado, en algunos casos de modo público.

Y en otros simplemente se ha ejecutado la sentencia, ellos han pataleado y se han quejado y en algunos casos, como digo, lo han elevado en forma de apelación a otros tribunales pero en último caso han perdido. Cuando, a pesar de todo ello, han intentado de un modo público o semi oculto ejecutar acciones de boicot, es cuando les hemos llevado a tribunales de carácter penal.

Pero sí, en muchos casos cuando la ideología puede a la ley y cuando algunos de estos individuos se creen por encima de la ley, siguen montando aquelarres de carácter antiisraelí y abiertamente hostiles en las ciudades que controlan. Cádiz es un buen ejemplo de cómo después de que el boicot fuera judicialmente desarticulando, siguen montando todos los años actos donde demuestran una hostilidad feroz contra el Estado de Israel.

La noticia de los 58 ayuntamientos que “prohibieron emplear judíos”

P: Esta semana se divulgó ampliamente la noticia sobre los 58 ayuntamientos españoles que prohibieron emplear judíos. Creo que es importante dejar en claro si hubo pronunciamientos explícitos contra judíos en general o el tema siempre estuvo presentado como medida anti israelí. Todos sabemos que el antisionismo esconde a menudo sentimientos antisemitas. Pero mi pregunta es si en estas prohibiciones también se osó publicar acciones explícitamente anti judías.

R: No, no fue así. Nombrar explícitamente a los judíos, directamente ya sería una situación que les llevaría directamente a la cárcel. Son un poco más finos que eso, pero claramente ese es el objetivo.

Hay que recordar que las primeras demandas se presentaron de un modo público, casi grosero. Mezclaban algunos asuntos que tenían que ver por ejemplo con el sefardismo y con actividades culturales en la cuestión de la memoria de la presencia judía en España. Pero luego claramente ante el furor que esto causó se cuidaron mucho de mencionar la palabra judío. Sin embargo, el hecho de que las resoluciones mencionen a ciudadanos israelíes y a empresas israelíes, pero que también se centren en su foco en ciudadanos españoles públicamente asociados o que simpaticen o que muestren proximidad con el Estado judío, claramente tiene como objetivo, desde nuestro punto de vista, por extensión, en primer lugar a los judíos en España.

Nuestra labor judicial precisamente ha sido desenmascarar lo que había detrás del eufemismo que ellos usan y de la retórica que intentan esconder. Pero repito, no se ha mencionado a los judíos, no se ha impedido por nombre que los judíos adquieran por ejemplo empleos o acceso a esas instituciones, sino que ha sido a los que apoyamos al Estado judío en España, judíos y no judíos.

La influencia del nuevo gobierno de España

P: ¿Todo esto se acentúa y agrava desde que Podemos está en el gobierno como aliado de Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (Foto: Wikimedia Commons)

R: Por supuesto que el acceso de Podemos al gobierno nacional es una noticia altamente preocupante.Hay cinco ministros de Podemos y de Izquierda Unida en la coalición social comunista que gobierna España, lo cual es complicado, dado que Podemos es una organización que nace financiada por la República Islámica de Irán cuyos líderes vienen originalmente del movimiento BDS y que desde sus primeras manifestaciones demostraron una obsesión enfermiza y compulsiva contra todo lo que tuviera que ver con Israel, y como digo, saltándose varias rayas rojas que afectaban no solo a Israel sino al bienestar de los judíos en España.

Hay que recordar que el nuevo vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, hasta el día antes de tomar posesión contaba con dos programas en la radio televisión pública iraní en español, en HispanTV, desde los cuales se han vertido verdaderos libelos de odio no solo contra Israel sino contra los judíos. Libelos clásicos de control global de los judíos de la economía y situaciones como esa. Y, además, el propio Pablo Iglesias ha defendido el boicot a Israel personalmente y ha llamado a Israel, por ejemplo, Estado genocida.

Por lo tanto, es una situación peligrosa que nos afecta a todos. Lamentablemente el partido socialista, o por lo menos el sector que está ahora mismo en el gobierno, no solo en general no se ha opuesto o enfrentado abiertamente a estas posiciones, sino que muchas de las resoluciones antisemitas del movimiento discriminador BDS en todos estos ayuntamientos y provincias han venido apoyadas también por el partido socialista.

Por todo esto, es una coalición que nos preocupa, una coalición que también precisa de los votos del separatismo catalán y vasco, y el separatismo catalán ha sido otra fuente de problemas en este sentido porque también ha apoyado las resoluciones y su ejecución. Una de las más conocidas ha sido la de la ciudad Molins de Rei cerca a Barcelona, donde el alcalde separatista de “Juntos por Cataluña” no solo aprobó esta resolución antisemita sino que luego la puso en práctica prohibiendo que el equipo de waterpolo femenino de Israel jugara un partido oficial contra el de España en una piscina municipal de allí. También por ejemplo el alcalde podemita de Cádiz suspendió un ciclo de cine israelí en cumplimiento de sus acuerdos de boicot. Es bien conocido que la alcaldesa podemita de Barcelona, Ada Colau, no solo ha tenido a bien invitar a terroristas palestinos, como podría ser Laila Khaled, a la ciudad de Barcelona, sino que también colaboró en el boicot a dicho partido de waterpolo.O sea que sí, la situación con el acceso al poder nacional de Podemos y esta coalición social comunista es altamente preocupante.

La terrorista palestina Laila Khaled en Barcelona en el 2017 (Foto: Wikimedia Commons)

P: ¿Qué otros factores pueden explicar el fenómeno?

R: En España el fenómeno se explica del mismo modo que se explica en otros países, desde la interseccionalidad. Una alianza casi contra natura de grupos muy diversos con intereses a veces contrapuestos, desde las feministas hasta el islamismo, desde algunos grupos gays a los neonazis, a los que une su odio a Occidente, a los valores judeocristianos, a la economía de mercado y a las democracias liberales. Esto, a sus ojos, está en el mundo representado, por supuesto, en primer lugar por Estados Unidos y segundo por Israel. Al final adoptan la misma narrativa o terminología del pequeño Satán que usan sus amigos iraníes. También hay que considerar los lazos históricos de estos movimientos de ultraizquierda en España con movimientos filoterroristas en el mundo árabe han sido muy amplios y también los grupos terroristas que sufrimos en España los tenían con movimientos palestinos.

P: El radicalismo puede venir de distintas direcciones,y aquí es de ultraizquierda.

R: Muchos de estos ultraizquierdistas vienen del mundo de la academia y muchos de ellos además de una academia altamente ideologizada y sectaria, donde las posiciones no ya digo proisraelíes, sino de democracia liberal, están prácticamente excluidas violentamente. También hay que pensar que muchos de estos individuos que forman Podemos participaron de un modo muy activo en el desmontaje de las instituciones nacionales en países como Venezuela, que les financiaron abiertamente, la narco dictadura de Evo Morales de Bolivia, que les financió abiertamente, y también en Nicaragua. Por lo tanto, digamos que son parte de esta red internacional subversiva que utiliza la democracia para penetrarla y a partir de ahí desmontar sus instituciones.

P: Creo que para quienes lean esto fuera de España y quizás no conozcan los detalles acerca de la interna política española, sería importante explicar la posible incidencia de la participación de Podemos en el gobierno español. Y también explicar, más que decir que Pablo Iglesias, que encabeza este partido, es un extremista de ultraizquierda aliado de Irán…¿qué debemos contar para que se lo conozca bien?

Pablo Iglesias, jefe de Podemos (Foto: Wikimedia Commons)

R: Pablo Iglesias ahora mismo es uno de los cuatro vicepresidentes del gobierno de España. Tiene un pasado de activista de extrema izquierda, y cuando digo extrema digo más allá del comunismo. En la universidad española ha participado públicamente en escraches violentos, en la universidad donde él era profesor, delante de las cámaras, contra diputados, en este caso una diputada de centro izquierda española, como era Rosa Díaz.

Es un individuo que no ha ocultado nunca ni su voluntad de, si hiciera falta, llegar a métodos violentos ni su desprecio por la democracia liberal, por nuestro régimen constitucional, que nos ha dado las libertades de las que gozamos tanto individual como colectivamente los judíos en España, y su deseo de destruir todo eso. Su modelo para todo ello es la Venezuela chavista o incluso la Cuba castrista. Nunca ha ocultado esto.

Se ha valido de artimañas democráticas, porque las democracias liberales favorecen ese tipo de situaciones, pero para desde dentro destruir la democracia. Su único objetivo era llegar al gobierno de la nación, asentarse en el Consejo de Ministros y una vez allí, desde dentro, como digo, con cinco miembros, alcanzar sus objetivos, que no son bajo ningún concepto democráticos.

P: Y desde adentro, arruinar…

R: Los primeros intentos y resultados de esta coalición social comunista los vemos: el intento de control de las columnas del Estado de derecho que hasta ahora no controlaban, por ejemplo el sistema legal, la judicatura, con el nombramiento de un fiscal general que era hasta hace dos días ministro socialista de gobierno, ahí va la independencia de la fiscalía. Por ejemplo, con el abuso de la Abogacía del Estado en el caso del lanzamiento separatista en Cataluña y también los intentos de control de otras instituciones como puede ser la policía, el Ejército o los servicios de inteligencia. Cualquier cosa que muestre la independencia de los poderes del Estado una coalición social comunista, que está representada en este caso por Sánchez y Pablo Iglesias, van a intentar desmontarla.

P: ¿Hay dinero de por medio? ¿De Irán, de grupos anti israelíes o es mera propaganda? En realidad, la propaganda cuesta …

R: Por supuesto que hay dinero. Esto es una industria donde mucha gente se gana la vida de un modo miserable pero se gana la vida difundiendo el odio y promoviendo la discriminación y en muchos casos glorificando el terrorismo. Primero el movimiento BDS en España, y esto está bien documentado desde hace años, se nutre de subvenciones públicas otorgadas por los ayuntamientos que ellos mismos controlan, por los gobiernos provinciales, regionales y de la nación. Y lamentablemente, como sabemos, esto ha sucedido con gobiernos de la izquierda y también de la derecha que aspiraban al apaciguamiento de este tipo de grupos y sus salvajadas. Lo que alimentaron fue un movimiento político que acabó mordiendo la mano que les daba de comer, porque está en la naturaleza del alacrán. Por supuesto que se han ha nutrido de fondos públicos.

Es cierto que la concientización de los nuevos gobiernos del centro y centroderecha en España ha subido y la financiación pública a estos grupos está siendo cuestionada de un modo muy amplio por partidos como el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Pero desde luego desde el partido socialista, la ultraizquierda de Podemos y el nacionalismo separatista se sigue financiando estas organizaciones y se patrimonializa las instituciones de todos los españoles para alimentar, dar empleo, a un grupo enorme de personas cuyo único objetivo es hostigar a Israel y todo lo que tenga que ver con Israel en España. Pero es que además, como te contaba antes, ya está perfectamente ilustrado, investigado y demostrado desde el punto de vista de la prensa y de la policía, cómo se han nutrido de aportaciones que venían de Irán, de la Venezuela chavista y de la Bolivia de Evo Morales. Podemos se ha nutrido de esta financiación y Podemos y sus empresas satélites han tenido contratos o han estado empleadas, por ejemplo, por HispanTV, el canal de la televisión pública iraní en español.

El vínculo con dictaduras latinoamericanas

P: Es importante justamente explicar a fondo la problemática de este tipo de gente con la dictadura de Maduro en Venezuela y de hecho con otros regímenes no democráticos en el continente.

R: Por supuesto que hay un vínculo entre Podemos y el régimen bolivariano de Venezuela. Ya he dicho que para Pablo Iglesias, el modelo es Venezuela o la Cuba castrista. De hecho la particularidad de Podemos en relación a otros grupos de ultraizquierda en Europa es que tienen una experiencia revolucionaria y violenta sobre el terreno en Venezuela, porque han participado allí en el establecimiento del régimen dictatorial chavista, en el desmontaje de las instituciones democráticas y en la persecución de los disidentes políticos. Desde el punto de vista económico eso se tradujo en que Venezuela financió el nacimiento de estos grupos, en muchos casos con contratos ficticios, ilegítimos, con empresas fantasma próximas a los dirigentes de Podemos, y tanto el Parlamento legítimo de Venezuela como el gobierno interino de Bolivia han estado denunciando y sacando a la luz estos pagos. Es una situación altamente irregular para una democracia occidental como es la española, pero no es ningún secreto para nadie.

La mayoría está a favor. Los extremistas son una minoría, pero con poder.

P: ¿El público español en general conoce esta situación? ¿Hay pronunciamientos, quienes salgan en defensa de Israel, de los judíos, o al menos a condenar el fenómeno de la discriminación?

R: Yo creo que un fenómeno nuevo y muy interesante en España es precisamente que se ha conseguido ir educando a la opinión pública y a segmentos importantes de los representantes políticos españoles sobre quiénes son, qué representan y cuáles son los objetivos de los grupos antisionistas en España. Esto hace francamente unos pocos años era desconocido y por eso se colaron tantas resoluciones en instituciones incluso cuando gobernaba la derecha o subvenciones desde gobiernos regionales y municipales controlados por la centroderecha. Esto ya cada vez se hace más difícil, porque la opinión pública y esos cargos están más sensibilizados. Además, a partir de las últimas elecciones, es cierto que el gobierno nacional está en manos de la coalición social comunista, pero por otra parte hay gobiernos regionales y municipales muy potentes que o están en manos de una coalición amplia del centro y la derecha o han caído en manos del centro o la derecha después de unos años en la izquierda y estos gobiernos son altamente sensibles a la situación que estamos describiendo y además muy públicamente favorables a Israel, con pronunciamientos que de verdad nunca se habían oído tan claros en España.

P: Eso es muy alentador. ¿Puedes darme unos ejemplos?

R: Por supuesto. Por ejemplo la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Por tanto, mientras la situación es complicada por una parte, por otra, Israel nunca ha tenido unos amigos en situación de poder que estuvieran tan dispuestos públicamente a defender al Estado judío y a confrontar a sus enemigos.

Por otra parte, también hay tres partidos, al menos, que representan al centro y la derecha en España -Ciudadanos, en el centro, el Partido Popular en la derecha liberal y Vox en la derecha conservadora- y tienen una predisposición y una posición altamente próxima y favorable no solo a Israel sino a las comunidades judías de España, que expresan su solidaridad y proximidad.

Ángel Mas junto al Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (a su lado, segundo a la izquierda) y, a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Gentileza ACOM)

En último término, o quizás primero, la jefatura del Estado, representada por el rey Felipe VI, que en todas las oportunidades que ha tenido ha demostrado, también, su proximidad al Estado de Israel -hace solo unas semanas, en la conmemoración del aniversario de la liberación de Auschwitz- como proximidad y cariño a las comunidades judías de España.

El Rey Felipe en Beit HaNasí en Jerusalem (Foto: GPO)

P: Y con un excelente discurso por cierto, en nombre de todos los dignatarios presentes. Y es importante, creo yo, tal como tú me lo comentaste días atrás cuando se publicó el tema de la oposición a la creación del Museo Judío de Madrid, que los opositores hacen ruido, pero quedaron en minoría. A escala nacional ¿también dirías que esa es la situación o los podemistas lo tocan todo?

R: Lo de la propuesta del museo hispano judío de Madrid es paradigmática. Solo opino como observador, pues no soy parte de la fundación hispano judía, pero como judío español y de Madrid creo que la situación ha evidenciado, precisamente, que tenemos un gobierno municipal en Madrid altamente sensible a la realidad judía y la celebración y la proximidad con esa realidad judía, que es altamente encomiable y demuestra su amistad, cariño y sensibilidad. Y por otra parte una oposición que lamentablemente en muchos casos mezcla lo israelí con lo judío, porque a lo mejor en último término sus problemas con el gobierno de Israel, o incluso con la realidad nacional en Israel, son solo una cortina de humo para enmascarar algo mucho más grave y serio, incluso, que es su odio a los judíos. Pero, como digo, creo que la mayoría de la ciudadanía española y sus representantes, en este caso el alcalde de Madrid y la vicealcaldesa de Madrid, representan el sentir mayoritario, que es de proximidad, cariño y una voluntad de rescatar la memoria de lo judío en España y en Hispanoamérica.

P: Creo que no se puede pintar a todo el PSOE, el Partido Socialista Español, con los mismos colores ¿verdad? ¿Hay en sus filas quienes salen a criticar estas posturas radicales o inclusive a defender a Israel?

R: El partido socialista es un partido de una larga tradición en España. No hay que olvidar que fue bajo el partido socialista en la presidencia de Felipe González que se establecieron las relaciones diplomáticas con Israel en 1986. De hecho hay voces altamente críticas en el propio partido socialista hacia el gobierno de Sánchez y sus posturas en varios temas, entre otros el de Venezuela y el de cómo se ha tratado el separatismo catalán y la connivencia con éste en el gobierno de Sánchez. El propio Felipe González como figura muy relevante de ese partido socialista ha sido altamente crítico. Y por supuesto en el partido socialista hay sectores que son muy críticos con esa situación y continúan siendo próximos a Israel. Lamentablemente esos sectores no están ahora mismo en control del partido ni son los que conforman el gobierno de la nación.

¿Y los judíos españoles?

P: ¿Cómo ha incidido toda esta situación sobre la Comunidad judía de España?

R: En cuanto a la comunidad judía en España lo primero que debo decir es que yo no la represento. Yo represento a ACOM, y a todos los activistas y los simpatizantes, y de eso es que puedo hablar. Como te he dicho, la situación altamente atípica de que en una democracia occidental como la española desde instituciones del gobierno, como son los gobiernos locales, se aspire a discriminar, a excluir, a todos los que tengamos algo que ver con Israel, en tanto ciudadanos y compañías israelíes, lo cual es gravísimo, como a ciudadanos españoles que nos mostramos públicamente próximos al Estado judío, pues es de un grado de anormalidad democrática feroz.

Si además esos movimientos discriminatorios vienen subvencionados por el Estado, por administraciones locales pero también por el gobierno nacional en muchas ocasiones, a pesar de que se haya mostrado los vínculos de esos grupos con organizaciones terroristas o que glorifican el terrorismo, es altamente inusual. Que por España se hayan ido paseando, a veces por invitación de alcaldes relevantes, como la de Barcelona y otros, conocidos terroristas palestinos, que han participado en crímenes y que siguen arrogándose la pertenencia a grupos terroristas reconocidos por España y la Unión Europea, como el Frente Popular de Liberación de Palestina, pues… qué puedo decir, que yo como judío en España no me siento particularmente satisfecho y diría que desde el punto de vista de la seguridad es altamente inusual.

Y ya que en último término se sientan en el Consejo de Ministros personas que han difundido libelos de antisemitismo clásico y feroz en sus propios programas de televisión, como es el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, o que han emitido declaraciones durísimas contra Israel llamándole insidiosamente Estado genocida…a todos los que, como la enorme mayoría de los judíos de España, nos consideramos sionistas y próximos a Israel, nos debe preocupar muchísimo. A partir de ahí no seré yo sino que deben ser los representantes de las comunidades judías de España los que se vayan manifestando a este respecto. Sería una buena pregunta para ellas.

P: Pues habrá que buscar en efecto esa entrevista. Ángel, para terminar. Pasa el tiempo, ACOM continúa acumulando victorias judiciales, pero es difícil ver que hay que seguir combatiendo el fenómeno de la discriminación anti israelí y el odio antisemita. ¿Como judío español, cómo vives esta situación?

R: Yo como judío español primero debo decir que a pesar de todo creo que el antisemitismo que experimentamos desde algunas instituciones del Estado y desde algunos representantes políticos es minoritario. Sigo creyendo que la mayoría de la gente no se plantea la realidad judía porque es minoritaria y desconocida en España, pero se ha ido educando cada vez más y mejor en este tema; que cada vez hay más voces que, a pesar de que saben que se van a encontrar con la hostilidad y la persecución en las redes sociales y algunos medios de comunicación si se muestran abiertamente proisraelíes, sí cuestionan esa verdad única que se nos ha ido imponiendo.

También debo decir que desde algunos gobiernos regionales y ayuntamientos, como los de Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla León, muy importantes, todos esos posicionamientos antisemitas están siendo mucho más activa y vocalmente rechazados. Tenemos representantes públicas en España, te diría que casi por primera vez, en gobiernos regionales, en ayuntamientos como el de la propia capital, que muestran una proximidad, un calor y una empatía con los judíos y el propio Estado de Israel que hasta ahora era casi desconocido. También debo decir que los partidos de la oposición, tanto el Popular como Vox y Ciudadanos, son partidos que han cambiado un poco la dinámica proisraelí en España, que hasta hace poco era más intelectualmente positiva pero políticamente pasiva y ahora muestra con mucho más vigor su proximidad a Israel.

Así que, dentro hay malas noticias, por supuesto, pero creo que a veces desde afuera se ve como si fuera mayoritaria en España esta situación de antisemitismo y no, es una imposición casi artificial de una pequeña élite política que tiene esa agenda, que ha sido financiada para ello, pero que no creo que corresponda con la realidad de nuestro país. Y como he dicho antes, siempre recuerden que el jefe del Estado español es el rey, España es una monarquía, un reino, y creo que todos los judíos españoles nos debemos sentir orgullosos de que nuestro rey sea una persona que ha demostrado tal grado de proximidad al Estado de Israel y tal grado de cariño a las comunidades judías españolas y al sefardismo a nivel global.

P: Me alegra que hayas terminado esta entrevista con tanta luz, en medio de la oscuridad que una minoría extremista quiere imponer. Gracias Ángel. Y como judía, aunque no española, gracias a ACOM por la lucha que libran con tanto éxito.

R: Muchas gracias a ti por esta entrevista.