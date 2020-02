Respuesta islámica al plan de paz de Trump

Cuando Hizb-ut-Tahrir dice que las negociaciones y un proceso de paz con Israel son actos de traición, sus palabras apuntan directamente a Abbas y al liderazgo de la AP. Cuando Hizb-ut-Tahrir dice que quiere ejércitos musulmanes para liberar a toda Palestina, la organización en realidad está llamando a los musulmanes a marchar sobre Israel, matar judíos y destruir el estado.

La Autoridad Palestina, después de rechazar el plan recientemente presentado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Medio Oriente, "Peace to Prosperity", como una "conspiración" contra los palestinos, ahora está tratando de persuadir al público israelí de que "todavía" está interesado en lograr la paz con Israel. A principios de este mes, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunció que cortaría todos los lazos con Israel y Estados Unidos, incluida la coordinación de seguridad, para protestar contra el plan de Trump, que denunció como la "bofetada del siglo". "Les estamos informando", dijo Abbas a los ministros de Relaciones Exteriores árabes durante una reunión de emergencia en El Cairo, "que no habrá relaciones con Israel y Estados Unidos, incluida la cooperación en materia de seguridad". Abbas ha estado haciendo amenazas similares durante los últimos tres años, probablemente la razón por la cual los palestinos han dejado de tomar en serio sus amenazas.



Incluso los periodistas que cubren asuntos palestinos han ridiculizado las repetidas amenazas vacías de Abbas. "La última vez que Abbas 'cortó los lazos de seguridad' con Israel en 2017\", tuiteó el periodista de la AFP Joe Dyke, "el jefe de la policía palestina dijo más tarde que habían mantenido el 95 por ciento de su coordinación, simplemente no lo hicieron públicamente". A pesar de las amenazas de Abbas, el 16 de febrero, el portavoz de Abbas, Nabil Abu Rudaineh, dijo a periodistas israelíes en Ramallah que la coordinación de seguridad con Israel continuaría. Advirtió, sin embargo, que la coordinación de seguridad entre los palestinos e Israel "no continuará para siempre". Luego fue más allá y aseguró a los periodistas israelíes que la AP \"estaba preparada para firmar un acuerdo de paz dentro de dos semanas si el gobierno israelí aceptaba el establecimiento de un estado palestino con Jerusalén Este como su capital". Estas observaciones, por supuesto, estaban destinadas solo al público israelí: contrastan con las declaraciones hechas por Abbas y altos funcionarios de la Autoridad Palestina, incluido el propio Abu Rudaineh, de que el gobierno israelí y su Primer Ministro no son socios para la paz. "Netanyahu", dijo sin rodeos el primer ministro de la AP, Mohammed Shtayyeh, en julio de 2019, "no es un socio para la paz".

Abbas y sus funcionarios han logrado confundir a los palestinos. En árabe, le dicen a su gente que han decidido cortar todos los lazos con Israel y los Estados Unidos. En inglés, el portavoz de Abbas le dice a los periodistas israelíes que la coordinación de seguridad con Israel está en curso. En árabe, los líderes palestinos le dicen a su pueblo lo horrible que es el gobierno de Netanyahu y que es \"responsable de sabotear el proceso de paz".



Como si esas mentiras no fueran suficientes, los mismos líderes de la Autoridad Palestina que ahora le dicen al público israelí cuán ansiosos están por hacer las paces han alentado a los palestinos a salir a las calles para quemar banderas israelíes y estadounidenses, así como fotos de Trump y Netanyahu, para combatir el plan.



En los últimos días, la Autoridad Palestina también permitió a miles de miembros de Hizb-ut-Tahrir ("Partido de Liberación"), una organización panislamista que describe su ideología como Islam y su objetivo declarado como el restablecimiento de lo islámico. Califato, para organizar manifestaciones masivas en Cisjordania contra Israel y los Estados Unidos. Hizb-ut-Tahrir, no hace falta decir que no reconoce el derecho de Israel a existir.





En una de las manifestaciones en la ciudad cisjordana de Hebrón, los partidarios de Hizb-ut-Tahrir corearon consignas pidiendo a los ejércitos musulmanes que "liberen toda Palestina, desde el Mar Mediterráneo hasta el río Jordán", es decir, cada centímetro de Israel. En manifestaciones similares organizadas por Hizb-ut-Tahrir en las ciudades de Jenin y Ramallah en Cisjordania, los miembros de la organización islamista corearon consignas como: "La tierra de Palestina es islámica y pertenece solo a los musulmanes". Los manifestantes también prometieron que "el pueblo de Palestina no cedería su derecho a Haifa y Acre", ciudades ubicadas oficialmente en el norte de Israel. Una pancarta levantada por los manifestantes decía: "Las negociaciones y un proceso de paz [con Israel] son ​​traición". Periódicamente, el liderazgo de la Autoridad Palestina prohíbe a Hizb-ut-Tahrir realizar manifestaciones en Cisjordania. Sin embargo, las recientes manifestaciones no podrían haber tenido lugar sin la aprobación de Abbas, cuyas fuerzas de seguridad no hicieron ningún esfuerzo por detenerlas. Cuando Hizb-ut-Tahrir dice que las negociaciones y un proceso de paz con Israel son actos de traición, sus palabras apuntan directamente a Abbas y al liderazgo de la AP. Cuando Hizb-ut-Tahrir dice que quiere ejércitos musulmanes para liberar a toda Palestina, la organización en realidad está llamando a los musulmanes a marchar sobre Israel, matar judíos y destruir el estado.



La declaración de Abu Rudaineh de que la AP estaría preparada para firmar un acuerdo de paz con Israel dentro de dos semanas no es el tipo de retórica que Hizb-ut-Tahrir quiere escuchar. Para Hizb-ut-Tahrir, palestinos como Abu Rudaineh son traidores: están hablando de la paz con el mismo Israel que los islamistas buscan eliminar. ¿Por qué, entonces, el liderazgo de la AP permite a Hizb-ut-Tahrir organizar protestas tan venenosas en las calles de las ciudades palestinas? Probablemente porque los líderes de la AP tienen miedo de los islamistas. Abu Rudaineh, al parecer, no les dijo a los periodistas israelíes que había acogido a Hizb-ut-Tahrir y respaldó su agenda. Cuando los líderes de la Autoridad Palestina dieron luz verde a miles de islamistas para cantar consignas instando a los musulmanes a atacar a Israel, el liderazgo parece preferir permanecer bajo. Hizb-ut-Tahrir, que continúa operando bajo la Autoridad Palestina en Cisjordania, al menos merece crédito por su honestidad: desea abiertamente reemplazar a Israel con un califato islámico. A fines de enero, luego de que Trump anunciara su plan de paz, la organización (incorrectamente) lo denunció como "un judío que usurpa Palestina, más que los propios judíos". (El presidente Trump es un cristiano presbiteriano). Una declaración emitida por Hizb-ut-Tahrir - y titulada, ¡Oh, musulmanes! ¡Además, oh ejércitos de musulmanes! Buscamos tu marcha hacia adelante. Tu enemigo, Trump, ha descubierto sus dientes, así que destrúyelos con tus espadas" - también condenó enérgicamente "la traición de los gobernantes en tierras musulmanas". Este es un llamado directo a los musulmanes para hacer la guerra a los Estados Unidos y matar a los líderes musulmanes acusados ​​de traicionar al Islam. Los "gobernantes", indudablemente, incluyen a Abbas y líderes de la AP que continúan hablando, pero nunca, nunca caminando, sobre un proceso de paz con Israel.



La declaración, junto con más comentarios dentales continúa: "Trump ha descubierto sus dientes, haciendo su trato criminal para apoyar a la entidad judía y consolidar su control sobre toda Palestina ... Esta criminalidad debe ser respondida, con la ruptura de los dientes de Trump, con la eliminación de la monstruosa entidad judía , restaurando toda Palestina a las tierras del Islam ... Por lo tanto, la respuesta contra el acuerdo de Trump no debe ser por parte de los gobernantes actuales ... Del mismo modo, la respuesta no debe ser cantando solo, no importa cuán ferviente sea, como el canto de los musulmanes es para los soldados que marchan hacia la Jihad ... En cambio, la respuesta debe ser de los estados que mueven sus ejércitos para desarraigar a la entidad judía, ya que los judíos han usurpado Palestina y han creado un estado para ellos, apoyados por la colaboración y la traición de los gobernantes en las tierras musulmanas ". Al continuar incitando a su pueblo contra Israel y los Estados Unidos, día tras día, Abbas, Abu Rudaineh y otros funcionarios de la Autoridad Palestina están llevando a más palestinos a los brazos abiertos y acogedores de Hizb-ut-Tahrir, así como a los representantes de Irán, Hamas y Jihad Islámica Palestina. Al permitir que miles de islamistas pidan la destrucción de Israel en las calles de las ciudades de Cisjordania, los líderes de la AP están cavando sus propias tumbas: las mismas personas que están incitando contra Israel y Estados Unidos matarán a estos líderes no solo por estar afiliados a israelíes y estadounidenses, pero por ser demasiado"moderados".



Finalmente, al hacer, como suelen hacer, reclamos contradictorios a su propia gente, están perdiendo, entre los palestinos, la poca credibilidad que les queda.