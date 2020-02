Poniendo en proporciones el tema del virus Corona, desde Israel

En medio de la preocupación mundial por la propagación del Coronavirus-responsables de la enfermedad cuyo nombre oficial es Covid 19-, los múltiples informes en la prensa y las dudas acerca de la credibilidad de los números publicados por China, sentimos que era oportuno tratar de entender el tema en sus proporciones correctas. Sin entrar en pánico y al mismo tiempo, sin descuidarse. Nos dirigimos para ello al Dr. Gabriel Weber (56), Jefe del Servicio de Infectología en el Hospital Carmel de Haifa.

El Dr. Weber, nacido en Argentina, se radicó en Israel hace 30 años y trabaja desde hace casi dos décadas en el hospital Carmel. Está casado y tiene 3 hijos.

P: Dr. Weber, siento que hay que hacer orden en toda la información…¿Por dónde empezamos?

R: Empecemos aclarando que el virus del que hablamos ahora es parte de una “familia” cuyo nombre general es Corona, por la forma que se ve en el microscopio al analizarlo. Empezó a conocerse hace ya muchos años. Su primer estallido fue la epidemia del Sars, que también es de la familia Corona y también se inició en China. Se registraron menos casos que con el actual, pero por otro lado, con un índice mucho mayor de mortalidad. En su momento cobró la vida del 10% de los infectados y se expandió a muchos países del mundo. A Israel no llegó. En números absolutos, menos gente se contagió, pero en proporción, murieron muchos más.

P: Ese fue el comienzo…y después aparecieron otros, de la misma familia.

R: Así es. A los 5 ó 6 años apareció otro virus Corona, el Mers, una sigla en inglés de “Middle East Respiratory Syndrom”, porque estalló en la península arábiga, vinculado a los camellos. Hubo en su momento casos también en Jordania y Egipto. De los camellos se propagó a la gente.

P: También en el caso actual, llamado con el nombre general Corona-aunque ya explicó que son varios los virus de la familia Corona-se habla de origen de animales ¿verdad? ¿Es cierto o fake news?

R: Es cierto. La mayoría de los virus Corona vienen de los animales y esta vez se supone que empezó en murciélagos. El animal no se enferma, pero es portador. No se sabe si esto empezó en China porque comieron animales portadores o porque los murciélagos de lo transmitieron a otros animales con los que la gente estuvo en contacto. Recordemos que en China hay mucho contacto con animales, se venden en los mercados, se come muchos animales, se conocen muchos casos de gente que duerme con patos y pájaros. Y el tema es que el virus se transforma y puede pasar a los humanos. Luego, pasa de humano a humano. Claro que cuando la persona ya lo recibió, aumenta en forma exponencial el contagio.

P: Van circulando números y de fondo hay también cierto escepticismo al respecto. ¿Cómo resumir por ahora la situación?

R: Es difícil decir porque se reveló en diciembre y China demoró como 15 días en liberar información. Se supone que no dicen toda la verdad, que tratan de ocultar. Hay formas de hacer seguimiento de epidemias, pero todavía no podemos saber todo.

P: Resumamos lo que ya se sabe en términos de números.

R: Hoy en día hay aproximadamente 70 mil pacientes diagnosticados con Corona virus. Más del 90% en el sudeste asiático, 90% en China. De ellos, el 80% en la ciudad de Wuhan en provincia Hubei donde estalló. El problema es que hasta que se supo que había comenzado, millones de chinos viajaron, la gente salió a otros lugares de la zona y fue así que hubo contagio afuera. Los pocos casos registrados fuera del sudeste asiático eran todos de gente que había estado en contacto con quienes habían estado en China.

P: En Israel por ahora, que sepamos, no se ha registrado ningún caso. Hay dos israelíes contagiados, de los que estaban en el crucero “Diamond Princess” que estuvo –y sigue estando-varado en el puerto de Yokohama en Japón con más de 3500 personas a bordo, pero están en aislamiento, en estado leve, en un hospital en Japón. La explicación radica en el hecho que no ha llegado nadie que estuvo en contacto con gente contagiada ¿verdad? Suena medio obvio, claro, lo que estoy resumiendo.

R: Es que esa es justamente la explicación. Nadie vino a Israel de China con la enfermedad, por eso no hay ningún caso.

Baja mortalidad

P: Hablamos de números, pero también hay que hablar de un estado de ánimo, que a veces parece pánico, más en los reportes en la prensa que no cesa hablar del tema, que en los pronunciamientos oficiales. Esa es al menos mi impresión. Creo que este es un punto clave que requiere aclaración, ya que infectados no significa muertos.

R: Por supuesto. Para decir en forma clara cuál es la tasa de mortalidad, hay que saber evidentemente cuántos contagiados hay y de ellos cuántos mueren. En base a lo que se sabe ahora, se supone que la tasa de mortalidad es del 2%. Por un lado hay muchos más casos que en el SARS que mencionamos antes, pero muchos menos muertos. En el SARS la tasa de mortalidad era del 10%, o sea mucho mayor que esto.

P: Pero además el tema es dónde muere la gente ¿verdad?

R: Por supuesto. Es un punto muy importante. Sabemos que ninguno de los contagiados fuera del sudeste asiático ha muerto. Si se da buen tratamiento en un hospital de buenas condiciones, el paciente se recupera solo. Claro que como se trata de un virus, no es que hay cura sino sólo tratamiento de apoyo, pero si se lo da en forma efectiva, no hay problema.

P: Y cabe suponer, claro, que en China es más complejo.

R: La verdad que no es sólo cuestión de cómo son las condiciones allí sino que han tenido que lidiar con una cantidad impresionante de gente contagiada, no hay hospital que alcance. Hay que dar al paciente las condiciones para que se cure solo. Y evidentemente no han podido hacerlo para tanta gente. En Occidente, ninguno de los casos registrados murió ni tampoco se complicó.

P: Aparte creo que hay que aclarar quiénes son los muertos, al menos en general.

R: Por supuesto. Yo creo que los datos exactos se conocerán más adelante, pero por ahora sabemos que los casos que se complican y terminan en muerte, son de gente mayor que ya tenía otras enfermedades. Para ver este tema del virus Corona en la proporción debida, no estaría mal recordar que en esta temporada de otoño e invierno en Israel, han muerto 60 personas de complicaciones de gripe. Y evidentemente, no ha habido ningún caso de Corona.

Las medidas en Israel

P: El Ministerio de Salud Pública de Israel anunció una serie de medidas para tratar de minimizar el riesgo que el virus entre al país. Algunas han sido muy discutidas por otros ministerios, como la Cancillería, por el efecto que tiene por ejemplo decidir que no se permite para nada la entrada de gente que venga de Tailandia, Singapur, Hong Kong y Macao…además por cierto de China misma. Y si israelíes vuelven de ahí, deben ir a aislamiento. ¿Qué le parecen las medidas adoptadas?

R: Le diré que muchos países, al igual que Israel, han tomado medidas inusuales para tratar de impedir que el virus entre a sus fronteras. Cada persona que vuelve de Tailandia debe estar en cuarentena 14 días, no porque tenga síntomas sino sólo por haber estado en un país en el que hay casos de Corona. Suena a una medida feroz, anormal, pero la adoptaron porque el virus es muy contagioso y evidentemente tienen miedo que si alguien lo porta, se propague en forma desproporcionada.

P: ¿Tiene lógica la medida?

R: La lógica es trata de disminuir a cero los casos que lleguen a israel. Si llega alguien de Tailandia, enfermo, y se queda en su casa, puede contagiar a no más de una o dos personas, quizás su propia familia. Pero si esa persona, que quizás estuvo en contacto en Tailandia con gente que vino de China, va al trabajo, al supermercado, como si nada, si es que se contagió y aún no lo sabe, va a contagiar a muchos más hasta que se den cuenta. Por eso hay que limitar el contacto.

P: O sea…¿me dice que la medida anunciada no es exagerada?

R: Así es. Lo que se quiere hacer es prevenir una epidemia en Israel. Es lo que hay que hacer, aunque duela.

P: Hay un tema que no sé si es para reir o para llorar. El Ministerio de Salud Pública indicó a los que volvieron de Tailandia en los últimos días que deben permanecer en sus casas en aislamiento, pero algunos viajaron a su casa desde el aeropuerto, en tren. Realmente ni sé cómo plantear la pregunta…Es de locos..¿no?

R: Esa fue sin duda una falla en las indicaciones impartidas por el Ministerio de Salud Pública.Es que se ocupa de la salud de la población, pero se ha visto en una situación en la que tuvo que impartir órdenes casi imposibles de cumplir.

P: Con aclarar a la gente que el camino hacia el aislamiento domiliciario no se hace en transporte público, habría alcanzado.

R: Hay países, como Gran Bretaña y Estados Unidos, que tomaron medidas muy claras en ese sentido, y más prácticas. Oí que el gobierno británico alquiló un hotel al lado del aeropuerto para ubicar allí a los que llegaron del sudeste asiático y debían ser revisados y aislados por dos semanas. En Estados Unidos mandaron a la gente a una base militar.

R: Justamente publiqué hace unos días una linda noticia sobre el Rabino de Jabad en Palo Alto, California, que fue a la base militar en la que había norteamericanos judíos en aislamiento, para hacerles llegar jalot y vino para shabat.

R: También en Israel habrían podido quizás decidir que se manda a la gente a una base de Tzahal . Creo que no se quiso llegar a una sensación de que la situación es tan grave. Es un poco extraño que se imparte una orden que supuestamente es lógica, pero no crean las condiciones lógicas para cumplirla. Es que hay que pensar, si se manda a alguien a aislamiento, cómo va a comer la persona por ejemplo. O sea, la idea del aislamiento en la casa no necesariamente es mala, pero no se ocuparon de ver que todo es implementable. Si hubieran decidido mandar a esa gente a una base de Tzahal, allí tendrían comida, estaría todo ordenado, es otra cosa. Y que el Estado pague por eso.

P: Ahora al menos informaron que a los israelíes que estaban en el “Diamond Princess”, el barco donde hubo muchos infectados, y que serán enviados a aislamiento al hospital Tel Hashomer, los trasladarán allí del aeropuerto en ambulancias de Magen David Adom. Aclaremos que van a aislamiento porque estuvieron en un lugar donde hubo contagiados, no porque a ellos se les haya detectado el virus.

¿Cómo es el contagio?

P: Creo que quizás debería haber comenzado por esto: ¿cómo es el contagio en este caso?

R: Como la gripe, por gotas. Cuando uno habla, estornuda, tose, salen gotas de la boca, aunque uno no se percate de ello. El área de contagio que se puede confirmar con certeza es de uno o dos metros de distancia. O también por contacto, o sea si toco alguna secreción de alguien que tenga el virus y después me toco la cara o la nariz, me puedo contagiar.

Esto es lo confirmado. Pero se considera la posibilidad, aún no segura, que el contagio sea también por lo que se llamar “aerosoles”, que son partículas mucho más pequeñas y tienen un radio más amplio de acción. Pero no está comprobado. Eso pasa por ejemplo en sarampión, tuberculosis, varicela, que son extremadamente contagiosas.

P: ¿Cómo hacen ustedes, los médicos que deben tratar a pacientes en una situación así, para protegerse?

R: Claro que cuando llega un paciente al hospital , si es sospechoso de tener elk Corona virus, me tengo que cuidar, prevenir cualquier eventualidad, también la posibilidad de que sí pase por aerosoles. En China médicos que se contagiaron no estaban suficientemente protegidos porque les faltaban máscaras y túnicas. No estaban prevenidos. Y claro que tenemos que usar máscaras especiales, no las comunes sino máscaras que protegen de pequeñas partículas también y no pasan a las vías respiratorias.

Yo diría que en Israel estamos listos para lidiar con el tema, si llega el virus, tanto para revisar e internar en aislamiento a la gente que lo requiera. Si se trata de una epidemia de gran envergadura, ya es otra cosa.

Intentando resumir

P: ¿Se anima a vaticinar cuándo termina este tema, cuándo desaparece el peligro?

R: De acuerdo a como están bajando los números en China, yo creo que hasta la primavera (otoño en Sudamérica), esto se termina. Creo que en un mes se terminará el gran drama y luego habrá casos por goteo. Claro que el tema es cuánto gente se habrá contagiado en el interín. Recordemos que es muy raro oir por ejemplo de gente que se muera por complicaciones de una gripe en el verano. En verano la gente casi no se resfría y casi no contagia.

Y también el virus Sars así como llegó, desapareció. Depende de la biología del virus.

P: Me parece que sin olvidar que hay concretamente un virus que ha matado a mucha gente en China, hay aquí mucho de sicología ¿verdad?

R: Sin duda alguna. Ya recordé que en Israel han muerto este invierno 60 personas de gripe. En Estados Unidos han muerto 15.000, en una población de 400 millones. Pero se está hablando mucho del Corona y no tanto del sarampión, aunque es extremadamente contagioso. Y no desaparece porque hay poblaciones que no vacunan, aunque podrían hacerlo. Por el Corona paran aviones y por el sarampión no. En Estados Unidos cerraron jardines de infantes en su momento por sarampión, porque sectores ultraortodoxos judíos rehusaban vacunar a los niños. O sea que también hay cuestiones políticas de por medio, y temas de cobertura periodística.

P: ¿Cómo resumir esta entrevista, cuál sería su mensaje final?

R: Hay que tener cuidado pero no estar en pánico. El Ministerio de Salud Pública trata de tomar medidas para prevenir. Yo considero que en Israel estamos preparados. Hay que toser y estornudar en la parte interna del codo, no sobre la mano. Hay que lavarse las manos, ser consciente de lo que uno toca. Y no estar en pánico. Se puede lidiar con esto. Y con algo de humor diré que la vida es una “enfermedad” complicada y peligrosa, porque al final…

P:..todos terminamos muriéndonos.

R: Así es.

P: Tratemos de postergar el momento lo más posible, con salud.

R: Que así sea.

P: Muchas gracias.

R: A ti.