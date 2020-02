Recordemos: ¿de qué se acusa a Netanyahu?

Según un informe del canal 12 de la televisión israelí-que no especificó cuál es la fuente de información- el Dr. Avihai Mandelblit, asesor jurídico del gobierno, en su autoridad como Fiscal del Estado, no considera que haya impedimento legal para que Netanyahu forme el próximo gobierno, a pesar del juicio por sospechas de corrupción, que ya se sabe comenzará el 17 de marzo, dos semanas después de las elecciones. Esto, siempre y cuando, el resultado de las elecciones sea tal que el Presidente del Estado deba encomendarle a él la formación de la coalición. Por ahora, los sondeos no lo vaticinan en absoluto, aunque tampoco anuncian una situación en la que sea su adversario Beni Gantz quien pueda hacerlo.

Cabe recordar que tras la decisión del Primer Ministro de retirar su pedido de inmunidad parlamentaria, el 28 de enero, el Dr. Mandelblit presentó ante los tribunales el acta de acusación.

Netanyahu y Mandelblit en una sesión del gobierno (Foto: Amos Ben Gershom, GPO)

Tiempo antes, había sido presentada ante la Suprema Corte de Justicia una apelación pidiendo que los jueces proclamen que Netanyahu no podrá ser quien forme la coalición, debido a que ya había decisión de llevarlo a juicio. La Suprema Corte decidió no tomar una decisión al respecto señalando que era “prematuro”. Se pidió al Dr. Mandelblit que publique su opinión jurídica al respecto pero él prefería aguardar a la decisión de los Jueces Supremos. Ahora, según el citado informe televisivo, parecería que tiende a decir a la Corte que legalmente no habría impedimento para que se le encomiende a él la formación de la coalición. Cabe recordar que por ley, Netanyahu no tiene obligación ninguna de dimitir en tanto no haya sido declarado culpable por una instancia definitiva ante la que ya no hay apelación.

Y ahora, es oportuno recordar, cuáles son las sospechas en su contra.

¿De qué se lo acusa?

Netanyahu es acusado de fraude y abuso de confianza en los casos conocidos como “1000” y “2000” y de soborno, fraude y abuso de confianza en el así llamado “caso 4000”.

-El caso “1000” se refiere a sospechas que Netanyahu recibió regalos y beneficios de grandes empresarios como Arnon Milchan y Packer, a cambio de favores , conectados a sus responsabilidades y cargos públicos. Los beneficios ascenderían a un total de aproximadamente 200 mil dólares. Una de las menciones al respecto fue de lo que Mandelblit describió como “una verdadera línea de abastecimiento” de cigarros y champagna a Netanyahu y su esposa. Los cargos: fraude y abuso de confianza.

- El caso “2000” se refiere a sospechas que Netanyahu habría pactado con el editor del diario Yediot Ahronot Arnon Mozes limitar la circulación de la competencia, el diario Israel Hayom, a cambio de que Yediot tenga una cobertura más favourable hacia él. Este fue al parecer el caso más discutido en la Fiscalía. El propio Mandelblit ,según se ha informado, tendía a no imputar a Netanyahu en este punto, mientras que otras altas figuras del ministerio consideraban que debía acusárselo también de soborno. Finalmente, los cargos aquí son fraude y abuso de confianza.

- El caso más serio es el “4000”, en el que se lo acusa de haber promovido decisiones regulatorias en beneficio de Shaul Alovitch, accionista central del conglomerado de comunicaciones Bezeq, a cambio de cobertura positiva en el portal Walla que también es de su propiedad. En este caso tanto Netanyahu como Alovitch son acusados de soborno.

Se señala que las acciones del Primer Ministro en este caso habrían beneficiado a su interlocutor con aproximadamente 500 millones de dólares en un período de 5 años, a cambio de la publicación de los mensajes políticos que Netanyahu deseaba.

En el comunicado escrito por la Fiscalía se señala que los actos del Primer Ministro “fueron llevados a cabo en medio de conflictos de intereses, tomando en cuenta consideraciones relativas a sus intereses personales y los de su familia, involucrando la corrupción de funcionarios públicos que le informaban al respecto”.