Al Fatah difunde video que alienta muerte de niños en ataques suicidas

Es difícil mirar este video sin un nudo en la garganta. No sé si será porque soy madre y hasta abuela. Creo que no sólo por ello, sino por vivir de acuerdo a determinados valores, uno de los cuales, clave, es el respeto a la vida, no la adoración de la muerte.

En un informe difundido este miércoles, PMW revela que un video absolutamente incitador al terrorismo- cuyo serio agravante es estar protagonizado por un niño pequeño- difundido por primera vez en abril último por Gaza tv, acaba de ser publicado el 17 de febrero por la organización Al Fatah en su página de Facebook, exhortando a todos sus seguidores a compartirlo.No sólo eso sino que Fatah lo marcó como video preferencial, a fin de que permanezca en la parte superior de su página. Habiendo hecho esto, no importa que no sea el autor del video. Abraza su contenido y con eso, actúa de forma criminal.

El protagonista del video es un pequeño niño jordano, Amir Al-Khasawneh, que evidentemente se aprendió perfectamente su papel. Lo que preocupa es cuánto de eso lo internaliza como lecciones para la vida, cuánto entra en su psiquis y corazón.

Amir aparece como un niño soldado, con uniforme militar, con una honda en una mano y un rifle de juguete en la otra, caminando a paso decidido hasta que su madre le pregunta adónde va. “A Jerusalem”, responde señalando el horizonte. “A matar a los judíos que dispararon a Omar”, en referencia al terrorista Omar Abu Laila que mató a dos israelíes el año pasado (un civil y un soldado) en el cruce Ariel, y murió luego durante el intento de arrestarlo.

A continuación, el diálogo en el video:

Madre: Amir, querido ¿adónde vas?

Amir: A un largo camino. Puede que no vuelva.

Madre: Mi querido, tu padre te buscará.

Amir: Despídeme de mi padre, dile: Perdona a Amir y reza por Amir.

Madre: Me has asustado. ¿Adónde conduce este camino?

Amir: A Jerusalem

Madre: Es lejos, mi querido Amir.

Amir: No, madre, es aquí, detrás de la mañana. Tú vete, vete.

Madre: ¿Adónde vas?

Amir: Al Mártir Omar Abu Laila y sus camaradas. Dispararé a los judíos que le dispararon a Omar. Iré a la madre de Omar, le besaré la frente y le diré: Yo soy Omar. Todos somos Omar. Nosotros somos tus hijos

Madre: Los judíos te dispararán mi querido Amir y morirás.

Amir: ¿Qué hay de nuevo, madre? Moriré por Jerusalem. Es Jerusalem. ¿No merece que muramos por ella? Es la mezquita de Al Aksa. ¿No merece que muramos por ella? Es el lugar del viaje nocturno del Profeta Mahoma. ¿No merece que muramos por él?

Madre (sobre Abu Laila): Que Alá se sienta gratificado por él e ilumine su camino. Con la voluntad de Alá, lo veré en el Paraíso, que Alá se agrade por él.

Un hombre: Un niño palestino está vivo aún y defiende Al Aqsa. Los palestinos son los guardianes del honor y son el honor árabe.

Es Jerusalem, oh árabes! Por Alá, oh árabes! Esto es Jerusalem, el lugar del viaje nocturno del Profeta Mahoma! Han vendido a Jerusalem! Despierten, oh Saladino! Han vendido a Jerusalem! Por Alá!

Esto va mucho más allá de tal o cual postura en el conflicto israelo palestino. No tiene nada que ver con Netanyahu,ni con Trump, ni con tal o cual plan de paz. Esto es un crimen de fondo, reiterado por cierto, ya que nos hemos topado con otros casos de terrible incitación.

Los terroristas suicidas, o los que emprenden camino hacia un atentado del que estiman difícilmente podrán salir ilesos, cometen el pecado de asesinar. Aquí, cometen el pecado de incitar a un niño a morir matando.