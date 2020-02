Lo que sabemos sobre el ataque de Hanau

Eso se sabe sobre el hecho

Según la policía, un hombre abrió fuego en el centro de la ciudad de Hanau, en Alemania, alrededor de las 10 p.m.el miércoles por la noche . Disparó e hirió a varias personas en el Heumarkt. Poco después, se dice que el autor huyó con un automóvil oscuro. En Kurt-Schumacher-Platz, a unos dos kilómetros de distancia, también disparó e hirió a varias personas. Ambas escenas del crimen fueron bares de narguile.

Las nueve personas que fueron asesinadas en estos dos lugares tienen entre 21 y 44 años. Entre ellos se encuentran alemanes y extranjeros. Los muertos tienen, entre otras cosas, antecedentes migratorios turcos, búlgaros, bosnios y rumanos.

Poco después del crimen, la policía encontró a dos muertos más en el apartamento del presunto autor en el distrito de Kesselstadt: el presunto asesino y su madre de 72 años. La policía encontró un arma de fuego al lado de los muertos. Cuando la policía entró en el departamento, también encontraron al padre, que resultó ileso.

Entonces murieron un total de once personas. Otras seis personas resultaron heridas, una de gravedad.

El Fiscal General retiró la investigación la madrugada del jueves. El objetivo de su investigación es encontrar posibles simpatizantes o simpatizantes. El Fiscal General Peter Frank habló de "pensamientos confusos", teorías de conspiración y una "perspectiva profundamente racista" en relación con las publicaciones del presunto autor.

Sabemos eso sobre el perpetrador

El presunto autor es Tobias R. y tiene 43 años, supo ZEIT ONLINE de los círculos de seguridad. Anteriormente, no se sabía que el hombre fuera xenófobo o se apareciera ante la policía, dijo el ministro del Interior de Hesse, Peter Beuth (CDU) en el Parlamento del estado de Wiesbaden. Según la información de ZEIT ONLINE, aún no ha sido almacenado en el sistema de información de inteligencia de las agencias de protección constitucional federales y estatales, y por lo tanto aún no ha atraído la atención como extremista.

Tobias R. ha sido miembro de un club de fusileros desde 2012. "Era completamente irrelevante", dijo el presidente de SV Diana Bergen-Enkheim, Claus Schmidt. "No hubo el menor indicio de racismo o xenofobia, ni siquiera una broma extraña". Hay varios miembros de la asociación con antecedentes de migración, esto no fue un problema. Tobias R. vivió y trabajó en Munich durante varios años y también estuvo en un club de tiro allí. R. había regresado el año pasado. Luego entrenó regularmente en SV Diana Bergen-Enkheim, aproximadamente dos o tres veces por semana.



Tobias R. fue a la escuela en Hanau y se graduó de la escuela secundaria en 1996. Un anuario escolar de 1996 también muestra a Tobias R. El compañero de clase dijo que Tobias R. era inteligente pero reservado. No asistió a reuniones antiguas después de la escuela. Otra persona del entorno de Tobias R. le dijo a ZEIT ONLINE que no se había dado cuenta como un radical de derecha como estudiante. R. jugó al fútbol en el Eintracht Frankfurt cuando era adolescente.

Tobias R. escribe sobre sí mismo en un breve currículum vitae que, después de completar sus niveles A, primero prestó servicio a la comunidad y luego realizó un aprendizaje bancario en Frankfurt. Luego estudió administración de empresas en Bayreuth. La Universidad de Bayreuth confirmó ZEIT ONLINE. Tobias R. terminó sus estudios en 2007 con un diploma.

Tobias R. había creado un sitio web en Internet y había dejado una carta de 24 páginas. También se han publicado varios videos en el sitio web.

En su carta "a todo el pueblo alemán" no se anuncia ninguna acción, el documento confuso no contiene ningún compromiso con los eventos del miércoles por la noche. Tobias R. expresa teorías de conspiración y ha sido perseguido por los servicios secretos desde la infancia.

Escribe extensamente sobre su supuesta historia de vida, revela una cosmovisión racista y fantasías de aniquilación. Entonces, "aparentemente ciertas personas de mi propio país habrían contribuido al hecho de que ahora tenemos grupos étnicos, razas o culturas en nuestro medio que son destructivas en todos los aspectos". Una "expulsión completa de estas personas de nuestro país" ya no es una solución, ya que "la existencia de ciertos grupos étnicos es en sí misma un error fundamental", dice el documento. Ciertos pueblos tendrían que ser "completamente destruidos".

El 14 de febrero de 2020, unos días antes del crimen, Tobias R. también publicó un video en YouTube. En él habla con fluidez el inglés de un "mensaje personal para todos los estadounidenses". El video tampoco contiene evidencia de un acto inminente de violencia y contiene teorías de conspiración. En un segundo video en alemán, R. calcula que "un número de cinco dígitos de alemanes fueron asesinados por extranjeros", "eso es completamente inaceptable".