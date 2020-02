Francia: Macron promete represión contra el islam político

El problema es cuando, en nombre de una religión, algunas personas quieren separarse de la República y, por lo tanto, no respetar sus leyes ". - Presidente francés Emmanuel Macron, 18 de febrero de 2020.

"Turquía hoy puede tomar la decisión de seguir ese camino con nosotros o no, pero no permitiré que ningún país extranjero alimente un separatismo cultural, religioso o relacionado con la identidad en el territorio de nuestra República. No podemos tener las leyes de Turquía en el suelo de Francia. De ninguna manera". - Presidente francés Emmanuel Macron, 18 de febrero de 2020.

"Lo que debemos poner en práctica no es, como a veces he escuchado de algunas personas, 'un plan contra el Islam'. Eso sería un profundo error. Lo que debemos combatir es el separatismo ... "- Presidente francés Emmanuel Macron, 18 de febrero de 2020.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado nuevas medidas destinadas a contrarrestar el islam político en Francia. Los cambios limitarían el papel que los gobiernos extranjeros tienen en Francia en la formación de imanes, el financiamiento de mezquitas y la educación de los niños.



Macron también prometió luchar contra lo que llamó "separatismo islamista" y liderar lo que describió como una "reconquista republicana" destinada a reafirmar el control estatal sobre los ghettos musulmanes, las llamadas zonas prohibidas (zonas urbanas sensibles, zonas urbanas sensibles). en Francia.



Macron describió una estrategia de cuatro puntas para combatir el islamismo en el país: 1) lucha contra las influencias extranjeras en las escuelas y lugares de culto; 2) reorganizar el culto musulmán en Francia de acuerdo con los principios del secularismo y la ley francesa; 3) luchar contra todas las manifestaciones del separatismo islamista y el comunitarismo; y 4) reafirmar el control estatal sobre todas las partes de Francia.

Macron describió una estrategia de cuatro puntas para combatir el islamismo en el país: 1) lucha contra las influencias extranjeras en las escuelas y lugares de culto; 2) reorganizar el culto musulmán en Francia de acuerdo con los principios del secularismo y la ley francesa; 3) luchar contra todas las manifestaciones del separatismo islamista y el comunitarismo; y 4) reafirmar el control estatal sobre todas las partes de Francia.



Macron dijo que, entre otras medidas, planea terminar un programa de intercambio de maestros de décadas llamado Enseñanza de Lengua y Cultura de Origen (L'Enseignement Langue et Culture d'origine, ELCO), que permite nueve países: Argelia, Croacia, Italia , Marruecos, Portugal, Serbia, España, Túnez y Turquía, para enviar profesores a Francia para impartir cursos de lengua y cultura extranjeras sin supervisión de las autoridades francesas.

Cuatro países de mayoría musulmana, Argelia, Marruecos, Túnez y Turquía, participan en ELCO, que atiende a aproximadamente 80,000 estudiantes cada año. Estos países también envían varios cientos de imanes a Francia cada año. Los imanes extranjeros, dijo Macron, a menudo estaban vinculados al salafismo o los Hermanos Musulmanes y "predican contra la República". Hizo hincapié en: "Este fin del sistema consular del Islam es extremadamente importante para frenar la influencia extranjera y asegurarse de que todos respeten las leyes de la República".



Macron dijo que a partir de septiembre de 2020, ELCO será reemplazado por acuerdos bilaterales para garantizar que el estado francés tenga control sobre los cursos y su contenido. Macron agregó que Turquía fue el único país que se negó a firmar un nuevo acuerdo bilateral.



El gobierno turco opera una gran red de mezquitas en Francia y en otras partes de Europa bajo los auspicios de Diyanet, o Dirección de Asuntos Religiosos, que gastó más de $ 2 mil millones en la promoción del Islam en 2019 y está controlado por el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, quien sido acusado de usar Diyanet para evitar la integración de musulmanes en Europa.



Macron también dijo que se está redactando una nueva ley para permitir la transparencia en la forma en que se financian las mezquitas. "Las mezquitas financiadas con transparencia con imanes formados en Francia y respetuosos de los valores y principios republicanos, así es como crearemos las condiciones para que los musulmanes en Francia puedan practicar libremente su religión", dijo.



Macron agregó que pediría al Consejo Francés de la Fe Musulmana (Conseil français du culte musulman, CFCM), el organismo que representa al Islam en Francia, que ayude al gobierno a encontrar soluciones para entrenar a los imanes en suelo francés y garantizar que puedan hablar francés y no difundir el islamismo. Macron también pidió una mejor integración de los musulmanes en la sociedad francesa y advirtió sobre los peligros del comunitarismo: la práctica de las comunidades que se gobiernan a sí mismas en Francia: "Estamos aquí por una razón que compartimos con los musulmanes: esa es la lucha contra el comunitarismo. Lo que debemos poner en práctica no es, como algunas veces escuché de algunas personas, 'un plan contra el Islam'". Eso sería un error profundo. Lo que debemos combatir es el separatismo, porque cuando la República no cumple sus promesas, otros tratarán de reemplazarlo ".



El discurso de Macron, que se produce solo unas semanas antes de las elecciones municipales programadas para el 15 y 22 de marzo, es parte de un esfuerzo para obtener el apoyo de los votantes conservadores. El gobierno se ha enfrentado a las críticas por sus esfuerzos mediocres para promover la integración musulmana en Francia, que alberga a la población musulmana más grande de Europa, que se estima en alrededor de 6 millones, o el 8 por ciento de la población. Marine Le Pen, líder del partido nacionalista francés National Rally, ha argumentado repetidamente que Francia no ha asimilado a su comunidad musulmana, lo que pone en peligro la laicidad o el secularismo estatal, un principio legal de 1905 que separa la iglesia y el estado y requiere la neutralidad del estado en la religión . Le Pen, que está codo a codo con Macron en las encuestas de opinión pública, habla por muchos votantes preocupados por la propagación del Islam radical en Francia. Macron, quien asumió el cargo en mayo de 2017 y ha centrado la mayor parte de su presidencia en la reforma económica, ha tenido resultados mixtos en el cumplimiento de las promesas sobre el islamismo y la migración masiva.



Octubre de 2017. Macron firmó una nueva ley antiterrorista: Ley para fortalecer la seguridad interna y la lucha contra el terrorismo (Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme), que otorga a los prefectos, la policía y las fuerzas de seguridad amplios poderes, sin la necesidad de buscar la aprobación previa de un juez, buscar viviendas, colocar a personas bajo arresto domiciliario y cerrar lugares de culto. La medida también autoriza a la policía a realizar controles de identidad en las fronteras francesas.



Febrero de 2018. Macron se comprometió a "sentar las bases para toda la reorganización del Islam en Francia". Dijo que el plan se anunciaría dentro de seis meses y limitaría el papel que tienen los gobiernos extranjeros en la formación de imanes, el financiamiento de mezquitas y la educación de los niños en Francia, los mismos objetivos que Macron anunció dos años después en su discurso en Mulhouse en febrero de 2020. .



Le Pen señaló que el último plan de Macron refleja su propio informe: "Plan Le Pen para los suburbios" (Plan Le Pen pour les banlieues), publicado en mayo de 2018.



Septiembre de 2019. Macron, argumentando que el gobierno debe evitar que los votantes pasen a los partidos populistas, insinuó una línea más dura sobre la inmigración. "Francia no puede alojar a todos si quiere alojarlos bien", dijo Macron a la estación de radio francesa Europe 1.



Mientras tanto, en un nuevo libro - "Los Emiratos de la República: cómo los islamistas están tomando el control de los suburbios" - François Pupponi, quien durante 20 años fue el alcalde socialista de Sarcelles, una comuna en los suburbios del norte de París, cuenta cómo los partidarios del islam político han alterado el equilibrio en su comunidad, donde árabes, cristianos, judíos y turcos habían vivido juntos en paz durante muchas décadas.



Pupponi describe un paisaje en el que distritos enteros están siendo infiltrados por islamistas para "hacer una oferta de adquisición de esta comunidad". Añadió: "Es el fruto de mi experiencia, lo que vivo y lo que observo".