Algunos números que cuentan la verdad israelo-palestina

Lo que suele reportarse sobre la situación entre Israel y los palestinos, es lo conflictivo, lo violento, los choques, enfrentamientos y mutuas acusaciones. Y sin duda, eso existe, aunque es a menudo tendenciosamente deformado en distintos reportes de medios internacionales. Eso es producto a veces de ignorancia y desconocimiento, muchas otras de mala intención y a veces de una distorsión intencional del lado palestino. Hace tan solo unos días vimos un video en el que durante una manifestación contra el plan de paz de Trump, un oficial israelí indica a un periodista palestino que se mueva al otro lado de la carretera ya que corría riesgo de que algún coche que pasa lo atropelle. El periodista, con absoluto descaro, transmite en vivo en ese preciso instante y dice “como pueden ver, un soldado de la ocupación nos dice que debemos salir de aquí porque es una carretera israelí en la que los palestinos no podemos estar”.

Increíble (¿o no?) pero cierto.

Sin olvidar ni por un momento que hay problemas y que por supuesto que los palestinos lidian con limitaciones en determinadas partes de los territorios en los que viven por consideraciones de seguridad de Israel, en esta nota queremos mostrar la otra cara. No nos referimos al terrorismo al que Israel debe combatir-claro que existe y es la principal razón por la que Israel impone restricciones por razones de seguridad- sino a todo lo que Israel hace y permite a pesar de la necesidad de cuidarse.

Solemos oir que Gaza es “como un ghetto”, que “es una enorme prisión” en la que “la gente muere de hambre” o cosas parecidas. Y también numerosas quejas sobre el hecho que los palestinos no pueden cruzar libremente desde Judea y Samaria (Cisjordania) a Israel. Pues bien…fronteras abiertas absolutamente, como si aquí no hubiera problemas, claro que no hay. Pero entre eso y la descripción que suele presentarse, hay años luz de distancia.

Aquí compartimos algunos datos oficiales confirmados, que hemos recibido de COGAT, la Oficina de Coordinación de Actividades en los territorios, o sea el brazo de las Fuerzas de Defensa de Israel que se encarga de atender las necesidades de la población civil palestina tanto en Judea y Samaria como en la Franja de Gaza. Esto incluye las zonas de Cisjordania que se hallan bajo gobierno de la Autoridad Palestina. Y de Gaza, cabe recordar, Israel se retiró en setiembre del 2005,o sea hace ya 14 años.

JUDEA Y SAMARIA (conocida también como Cisjordania o la Margen Occidental del Río Jordán)

- Aproximadamente 87.000 palestinos tienen permiso de trabajo en el Israel soberano y otros 35.000 en los asentamientos israelíes.

- A lo largo del 2019, Israel ha mejorado considerablemente las instalaciones que sirven a los trabajadores palestinos que entran diariamente al país, no sólo ahorrándoles tiempo sino también dando una sensación de condiciones mucho más dignas en el comienzo de la jornada. Hace pocos meses, fueron inaugurados tres nuevos centros para la emisión de las tarjetas inteligentes que necesitan para entrar a Israel.

-Recientemente, se abrió el nuevo pasaje de Tulkarem

- En el transcurso del 2019, más de 18.000 palestinos entraron a Israel para participar en diversos congresos, seminarios y cursos en diferentes áreas. De ellos, cerca de 4.000 participaron en congresos médicos y unos 2.000 en congresos agrícolas.

Algunos de muchos ejemplos:

-En diciembre del 2019 unos 100 palestinos que trabajan en construcción en Israel, participaron en un seminario professional de capacitación en la ciudad israelí de Tiberíades, coordinado por la Administración Civil de COGAT, a fin de recibir información actualizada sobre sus derechos laborales, de salud y seguridad en el trabajo.

- En setiembre 2019 aproximadamente 70 médicos de los principales centros médicos de Israel y la Autoridad Palestina participaron en una singular conferencia llevada a cabo en el hospital Samson Assuta de la ciudad sureña israelí de Ashdod, en la que se entrenaron en la realización de traqueotomías en niños pequeños y bebés. Se trata de un procedimiento innovador enseñado por expertos del Hospital Pediátrico de Philadelphia en Estados Unidos.

El evento contó con la cooperación del Centro Peres por la Paz, que trabaja para facilitar la participación de médicos palestinos en cursos y seminarios especiales de entrenamiento en Israel, siempre con la cooperación de COGAT.

-En el 2019 entraron a Israel más de 8.700 palestinos de Cisjordania (promedio mensual) para recibir tratamiento médico en Israel. Asimismo, el número de palestinos que recibieron permiso de entrada a Israel de esa zona para acompañar a familiares o amigos enfermos, superó el promedio mensual de 10.000.

- COGAT organizó diversos entrenamientos conjuntos de fuerzas de rescate israelíes y palestinas, para que estén mejor preparadas para atender a la población.

LA FRANJA DE GAZA

- En el 2019 fueron emitido más de 66.000 permisos de entrada a Israel a habitantes de la Franja de Gaza y funcionarios de organismos internacionales.De ellos, unos 30.000 eran por necesidades humanitarias (cerca de 16.000 para internación en Israel y otros 14.000 para acompañantes).

- Más de 500 palestinos de Gaza entraron a Israel a participar en congresos y cursos de capacitación en Israel.

- En mayo del 2019 se organizó una visita a la planta desalinizadora de agua Sorek en Israel, que abastece el 35% del agua consumida en el país, y también 10 millones de metros cúbicos a la Franja de Gaza. Fue una visita conjunta de representantes de la Autoridad de Agua de Israel, COGAT, el Cuarteto internacional, la Unión Europea y representantes palestinos tanto de Ramallah como de Gaza. La intención era analizar la infraestructura y tecnología del lugar, evaluando qué se puede hacer para que la Franja de Gaza tenga una planta similar, lo cual mejoraría considerablemente el abastecimiento hidráulico a la zona, aportando así a la población.

- Más de 100.000 camiones entraron de Israel a Gaza en el 2019, llevando mercaderías diversas, alimentos, combustible y equipos médicos.

- En el 2019 fue coordinado el pasaje de cerca de 4.000 camiones que salieron desde Gaza con productos a venderse en Israel, Cisjordania y el exterior. Llevaban más de 50.000 productos agrícolas, textiles, muebles y otros artículos.

-

En diciembre del 2019 fueron exportados por primera vez desde Gaza a través de Israel postres conocidos en Israel como "Crembo", en Gaza como "Crimpo" y...en Uruguay "Ricardito"

Frutillas de Gaza fueron exportadas a través de Israel a países árabes y Europa

- La semana pasada, en el marco de las nuevas medidas adoptadas para intentar fortalecer la economía palestina en Gaza y aliviar las necesidades locales-tras tan solo unos días sin cohetes y con una reducción, no desaparición total de los globos explosivos lanzados desde Gaza a Israel-se autorizó aumentar de 5.000 a 7.000 los permisos a comerciantes y trabajadores palestinos que entran a Israel.

- También se amplió la zona permitida para la pesca (cabe recordar que hay bloqueo impuesto legalmente,confirmado como tal por una comisión de expertos creada por la ONU, por los intentos de Hamas de contrabandear armas a Gaza) a 15 millas marítimas. Asimismo se amplió la lista de productos que se puede exportar de Gaza a través del pasaje Kerem Shalom. Y se amplió también la cantidad de autobuses que salen diariamente del puesto de Erez al norte de Gaza (por el que sale la gente a Israel) al puente de Allenby por el que pasan a Jordania y de allí al exterior.

- Israel provee a Gaza 120 megavatios de electricidad en 10 líneas distintas, financiadas por la Autoridad Palestina.

Todo esto que hemos detallado, se refiere al 2019. El ritmo se mantiene en el año 2020 iniciado hace poco. Pero sobre eso, iremos reportando oportunamente.

Israel no ve en la población civil palestina a un enemigo. En medio del conflicto en el que se vive diariamente el flagelo del terrorismo, la incitación al odio y la violencia, trata de maniobrar de modo que la población sufra lo menos posibles las restricciones que impone la necesidad de garantizar seguridad para Israel. A veces, sí, pagan justo por pecadores.

Pero entre la imagen demoníaca que presentan a veces algunos de Israel y la realidad, hay años luz de distancia.Hoy hemos compartido aquí algunos datos que lo confirman.