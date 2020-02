Vean qué viven los israelíes cuando suena la alarma

Inaceptable, aunque no haya muertos

La enorme mayoría de los disparos de cohetes desde Gaza a territorio israelí, termina sin muertos y en general, también sin heridos graves.¿Por qué?

-Porque el sistema anti misiles “Cúpula de Hierro” , que tiene un porcentaje de éxito de más del 90%, intercepta la enorme mayoría de los cohetes que se capta estaban en camino a impactar en tierra, en zona habitada.

-Porque el sistema de alarmas alerta a la población para que alcance a resguardarse.

-Porque hay refugios protectores.

-Porque la población es disciplinada, sabe que con esto no se juega, y hay que refugiarse.

Pero el drama que se vive, que no vivencia ningún otro país del mundo libre-porque sólo Israel tiene a terroristas de vecinos- no se mide solamente en muertos o heridos.

No es que si no hay muertos, significa que aquí no pasó nada.

Las secuelas que dejan estas situaciones, son difíciles de evaluar por mucho tiempo.

Una escena de hoy en Sderot, difundida en la cuenta de Twitter de Hananya Naftali, lo dice todo.

Una madre es sorprendida por las alarmas cuando estaba en la calle con sus hijos. En la escena captada se ve sólo a uno de ellos, pero ella habla en plural. Entiende que no alcanzará a llegar al refugio, y se tiran al piso.

Intenta calmar a sus hijos y al mismo tiempo no puede ocultar la preocupación.

“Temo que me caiga encima”, dice uno de los niños. “No te va a caer nada , vida mía. Aquí estoy yo”, responde la madre. Y enseguida parece preguntarse en voz alta por qué son tantos los estallidos, mientras de fondo se oye tanto la alarma como el sonido de las interceptaciones de la Cúpula de Hierro.

Por ahora, ningún israelí murió en la dinámica de este domingo. Por la mañana, murieron 2 terroristas traer colocar la carga explosiva, y al anochecer parecería que uno o dos más, cuando Israel disparó a una célula que estaba por disparar cohetes hacia territorio israelí. Pero la ecuación no es “4 palestinos muertos e israelíes ilesos”. El resumen es que así, no se puede vivir.

Termino de escribir estas líneas 7 minutos después de la última alarma en Sderot e Ibim. Quién sabe cuántas sonarán, hasta que tenga que actualizar los datos.