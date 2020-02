Dura advertencia de Netanyahu a Hamas y Jihad Islámico.

Esto no es una nota elaborada con información y análisis sino una transcripción. Es que nos parece interesante leer las declaraciones literales del Primer Ministro Biniamin Netanyahu, este lunes 24 de febrero,en el segundo día consecutivo de cohetes sobre Israel.

"Hemos atacado anoche tanto en Gaza como en Siria. No pienso dejar de hacerlo Actuaremos también hoy.

Más alla de los duros golpes que asestamos a nuestros enemigos, Hamas y Jihad Islámico deben comprender que esto no seguirá así. Si no pinen fin totalmente al fuego,y no me refiero a uno o dos días sino del todo, si no paran en forma absoluta,nos veremos obligados a poner en práctica el plan que hemos preparado para un operativo amplio.

Estas no son palabras en el aire. Hablo de cosas nuevas que no hubo en ninguno de los operativos de años anteriores.

El operativo puede ser una guerra, no me apresuro a ir en esa dirección. Sé el precio que pagan nuestros soldados y las familias de los caídos. Esto sería el último recurso, pero si no hay más remedio llegaremos a eso y pobre de Hamás y del Jhijad Islámico cuando lleguen a ese día. La elección está en sus manos. Nosotros haremos lo necesario para devolver la seguridad absoluta a los habitantes del Sur"