Los árabes afortunados en el Medio Oriente

Los palestinos que viven bajo la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania y Hamas en la Franja de Gaza solo pueden soñar con la calidad de vida que disfrutan sus hermanos árabes en Israel. Gracias a los actuales líderes de la AP y Hamas, el pueblo palestino está hundido en condiciones de vida abismales. La pobreza, el desempleo y la represión han sido su suerte durante década tras década. Esto se debe a que la AP y Hamas han rechazado repetidamente los planes de paz que ofrecen prosperidad a los palestinos. Recientemente, la AP y Hamas rechazaron el plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Medio Oriente, que incluye una propuesta de inversión e infraestructura de $ 50 mil millones para crear al menos un millón de nuevos empleos para los palestinos. El plan exige proyectos por valor de $ 27.5 mil millones en Cisjordania y la Franja de Gaza y $ 9.1 mil millones para palestinos en Egipto, Jordania y Líbano. Los proyectos \"previstos incluyen aquellos en los sectores de salud, educación, energía, agua, alta tecnología, turismo y agricultura\".



Sin embargo, los líderes palestinos han dicho \"no\" al plan de Trump y lo calificaron de \"conspiración estadounidense-sionista para liquidar el problema palestino y los derechos del pueblo palestino\". Estos líderes, que rechazaron el plan de Trump incluso antes de verlo, claramente no se preocupan por el bienestar de su gente. Al rechazar la oferta de $ 50 mil millones, los líderes palestinos han demostrado nuevamente que prefieren ver a su gente continuar viviendo en la pobreza y la miseria que aceptar una propuesta para financiar varios proyectos económicos y proporcionar empleos a los muchos palestinos desempleados. Los verdaderos perdedores del rechazo inveterado de los líderes palestinos son, trágicamente, el pueblo palestino. Mientras tanto, hay otros árabes en la región que son más afortunados que los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza: los ciudadanos árabes de Israel. Estos ciudadanos tienen la suerte de no vivir bajo el gobierno de los líderes corruptos e incompetentes de la AP y Hamas. Estos ciudadanos árabes son afortunados porque viven en Israel.



Los dos millones de ciudadanos árabes de Israel incluso han sido objeto de envidia por parte de sus hermanos palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Apenas pasa un día sin que los palestinos reciban otro recordatorio de la buena y cómoda vida de los ciudadanos árabes de Israel. El último ejemplo de su vida exitosa y próspera se puede ver en Arraba, una ciudad ubicada en la región de Galilea en el norte de Israel. Con una población de 26,000 habitantes, Arraba es ahora una de las comunidades líderes en el mundo en número de médicos. \"Hay 400 médicos en Arraba\", dijo el Dr. Tarek al-Sa\'di, un internista de la ciudad que trabaja en el Hospital Rambam en Haifa, que fue fundado en 1938, 10 años antes del establecimiento del Estado de Israel. \"Arraba tiene el mayor número de médicos en el mundo. Estamos hablando de 15 médicos por cada 15,000 residentes. Este es un porcentaje muy alto\".

El cirujano plástico Yusef Nassar, también residente de Arraba, comentó: \"Algo extraño está sucediendo en nuestra ciudad. En cada hogar, encontrará tres o cuatro médicos. Tengo varias clínicas en todo el país. ¿Quién viene a mis clínicas? muchas ciudades y pueblos, judíos y árabes por igual \".



Saeed Yassin, un veterano médico familiar de Arraba, es el orgulloso padre de tres médicos: dos niños y una niña. \"También tengo otros dos hijos que son farmacéuticos\", dijo.



Además, señaló el Dr. Yassin, sus 10 hermanos y hermanas son todos médicos. \"Cada seis meses, se escuchan los fuegos artificiales que se lanzan para celebrar la graduación de otros 15 o 20 médicos que aprobaron los exámenes médicos\", agregó. \"Ni siquiera es raro ver que una familia tiene médicos, abogados e ingenieros. Se ha vuelto normal para nosotros\".



Las mujeres árabes en Israel también parecen tener más oportunidades que las que viven bajo la AP y Hamas. Los residentes de Arraba señalan que la cantidad de mujeres doctoras en la ciudad es incluso mayor que la de los hombres.



El Dr. Wuroud Yassin, que trabaja en el Hospital Carmel en Haifa, se graduó del prestigioso Technion, el Instituto de Tecnología de Israel en Haifa.



\"Estudié en Technion junto con personas de diversos orígenes y religiones, incluidos árabes y judíos\", dijo. \"Yo era la única niña en mi familia, y me enseñaron que no hay diferencia entre un niño y una niña. También me enseñaron que nada es imposible si trabajas duro\".



Otra historia de éxito en Arraba es la del psicólogo Saleh Kana\'neh, fundador y director del Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación El-Razi, el primer centro de este tipo que agrupa a un personal profesional para diagnosticar a niños y adultos jóvenes discapacitados y desarrollarse. remedios innovadores que se adaptan a la comunidad árabe en plena coordinación con el gobierno, los departamentos de salud y las autoridades locales.



Considerada la meca del diagnóstico mental y los tratamientos de los niños árabes: el centro ha brindado casi 50,000 tratamientos para 1,500 niños en guarderías y ha supervisado 20,000 diagnósticos en los centros de diagnóstico, además de proporcionar miles de horas de orientación para los pacientes y el personal .



\"También brindamos tratamiento a los judíos\", afirmó el Dr. Kana\'neh. \"Estamos orgullosos de que la mayoría de nuestros empleados sean mujeres. No encontrará un hogar en Arraba que no tenga al menos un académico. Esto enorgullece a nuestra comunidad árabe. En Arraba, tenemos 100 psicólogos. Eso significa que tenemos uno por cada 2.500 habitantes de la ciudad \".



Tales historias de éxito de los árabes tienden a ser ignoradas por los medios y la comunidad internacional. Estas personas, que viven en Israel, obviamente se sienten cómodas.



Si vivieran en Cisjordania y la Franja de Gaza y se quejaran de Israel todos los días, habrían recibido la atención de todo el mundo.



Los periodistas internacionales que cubren el Medio Oriente y muchas organizaciones internacionales prefieren hacer la vista gorda ante tales historias porque muestran el aspecto positivo de la vida en Israel.

Aquí hay más buenas noticias no deseadas con respecto a los ciudadanos árabes de Israel: el gobierno israelí anunció en 2018 que en los últimos dos años, ha invertido 4.5 mil millones de shekels ($ 1.3 mil millones) en las regiones árabes. El gobierno también anunció que invertiría 20 millones de shekels ($ 5.6 millones) en el mercado árabe de alta tecnología. En general, el gobierno ha decidido invertir 15 mil millones de shekels ($ 4,3 mil millones) en el sector árabe-israelí a fines de 2020 para "reducir las brechas sociales y económicas entre los sectores minoritarios y la población en general mediante el cambio de los mecanismos de asignación de fondos".