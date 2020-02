Gaza y el mundo del revés

El sonido de las alarmas indicando que hay cohetes en camino, siempre toma a la gente por sorpresa. Imagínense…uno está en medio del trabajo, o duchándose, preparando la comida, acostando a los niños, mirando tele, leyendo el diario…y súbitamente oye la alarma. Sabe que tiene 15 segundos para resguardarse. A veces, también sabe de antemano que no alcanzará. La sensación puntual, aunque uno conozca a fondo la dinámica regional, siempre es de sorpresa, de algo que te arranca de la rutina y te lleva a otra dimensión.

Pero lo que no sorprende es la lógica de los terroristas.

Todo lo que hacen lo presentan como legítima lucha por “los derechos del pueblo palestino”, pero todo va en detrimento del legítimo deseo de la gente de vivir en paz.

Esto, claro está, no empezó ahora. Israel se retiró de la Franja de Gaza-que había conquistado al repeler el ataque de Egipto en 1967- en setiembre del 2005, hace ya casi 15 años, y desde entonces, los ataques terroristas desde Gaza hacia Israel no sólo no se detuvieron sino que se incrementaron. No hay un solo soldado israelí en Gaza hace casi tres lustros, pero cada tanto llueven los cohetes desde Gaza hacia ciudades y pequeñas comunidades israelíes cercanas a la frontera.

La Gaza que se había dicho podría ser Singapur, la Gaza de la que salían decenas de miles de palestinos a trabajar diariamente en Israel, lo cual mantenía a numerosas familias y alimentaba muchas bocas, pasó a ser territorio enemigo del que Israel se debía cuidar, porque de allí los terroristas intentaban continuamente lanzar atentados.

A pesar de ello, como producto de su constante intento de maniobrar entre su propia seguridad y su deseo de ayudar a la población palestina del otro lado de la frontera, aún después de su retirada, Israel continuó abasteciendo a Gaza de gran parte de lo que necesita. Aún mientras Hamas, que gobierna Gaza desde hace ya casi 13 años, dedica sus recursos a su infraestructura armada y no a construir casas, escuelas y hospitales, Israel introduce diariamente a Gaza mercaderías, combustible, gas y demás.

ALGUNOS NÚMEROS

Aquí van algunos números confirmados oficialmente por las autoridades israelíes

- En el 2019 fueron emitido más de 66.000 permisos de entrada a Israel a habitantes de la Franja de Gaza y funcionarios de organismos internacionales. De ellos, unos 30.000 eran por necesidades humanitarias (cerca de 16.000 para internación en Israel y otros 14.000 para acompañantes).

- Más de 500 palestinos de Gaza entraron a Israel a participar en congresos y cursos de

- Más de 100.000 camiones entraron de Israel a Gaza en el 2019, llevando mercaderías diversas, alimentos, combustible y equipos médicos.

- En el 2019 fue coordinado el pasaje de cerca de 4.000 camiones que salieron desde Gaza con productos a venderse en Israel, Cisjordania y el exterior. Llevaban más de 50.000 productos agrícolas, textiles, muebles y otros artículos.

- La semana pasada, en el marco de las nuevas medidas adoptadas para intentar fortalecer la economía palestina en Gaza y aliviar las necesidades locales-tras tan solo unos días sin cohetes y con una reducción, no desaparición total de los globos explosivos lanzados desde Gaza a Israel-se autorizó aumentar de 5.000 a 7.000 los permisos a comerciantes y trabajadores palestinos que entran a Israel.

- También se amplió la zona permitida para la pesca (cabe recordar que hay bloqueo impuesto legalmente,confirmado como tal por una comisión de expertos creada por la ONU, por los intentos de Hamas de contrabandear armas a Gaza) a 15 millas marítimas. Asimismo se amplió la lista de productos que se puede exportar de Gaza a través del pasaje Kerem Shalom. Y se amplió también la cantidad de autobuses que salen diariamente del puesto de Erez al norte de Gaza (por el que sale la gente a Israel) al puente de Allenby por el que pasan a Jordania y de allí al exterior.

- Israel provee a Gaza 120 megavatios de electricidad en 10 líneas distintas, financiadas por la Autoridad Palestina.

EN EL MUNDO DEL REVÉS

Si la situación en Gaza es tan difícil como sostienen los palestinos y-más que nada-si lo que quieren quienes dicen representar los intereses del pueblo palestino, es atender las necesidades de la población, tanto Hamas como el Jihad Islámico deberían hacer todo lo que esté a su alcance para preservar las medidas que toma Israel para ayudar a la población. Deberían esforzarse por mostrar a los israelíes del otro lado de la frontera, que pueden confiar en ellos, que les vale la pena darles otra chance, y que la aprovechará para ayudar a su gente, no para atacar a Israel.

Pero es pedirle peras al olmo.

Justamente cuando Israel anunció que agrega 2.000 permisos diarios a trabajadores de Gaza para entrar diariamente a Israel, el Jihad Islámico dispara a un puesto del ejército israelí que montaba guardia del otro lado de la frontera, y pocos días después, coloca junto a la valla fronteriza una potente carga explosiva.

¿Alguien en su sano juicio puede considerar que eso ayuda a los palestinos? ¿Qué eso aporta a su causa en algo?

En absoluto. Eso no sólo daña seriamente la vida de los israelíes, sino también la de los palestinos, ya que con razón Israel ha cerrado este lunes la frontera, interrumpiendo el abastecimiento a Gaza.

A los terroristas no les faltará nada. Y seguirán con su agenda de odio, exaltando la muerte en lugar de la vida. Seguirán inculcando a los niños que morir tratando de matar judíos, les dignifica. Que dedicar sus recursos, fuerzas y energías a fabricar cohetes en lugar de estudiar, trabajar y salir adelante, es lo normal. Que cuando tienen posibilidad de trabajar en Israel, lo mejor es arruinarla para que a nadie le vaya mejor.

Es el mundo del revés, la lógica terrorista…que fracasará recién cuando quienes controlan Gaza, amen a su pueblo más de lo que odian a Israel.