Conversando con el flamante Senador del FA y ex Ministro de Economía Mario Bergara

El economista Mario Bergara, quien de jovencito fue de los principales colaboradores del General Liber Seregni, fundador del Frente Amplio, dedicó muchos años a la actividad profesional pública, primero como un muy respetado Presidente del Banco Central y luego como Ministro de Economía. Hace varios meses decidió embarcarse en una nueva etapa, al postularse como pre-candidato de su partido a la Presidencia de la República. No alcanzó su objetivo puntual en esa contienda, pero probablemente sea tanto su trayectoria anterior como la exposición y reconocmiento que la campaña electoral le brindó , lo que lo llevó en las últimas elecciones a ser electo directamente como Senador de la República, en su primer cargo parlamentario. Asumió junto a toda la nueva legislatura hace muy poco y encara la nueva responsabilidad, con emoción.

La agradecemos que nos haya concedido esta entrevista.

P: Mario, ante todo cabe felicitarte por el inicio de una nueva etapa en tu trayectoria política, al haber asumido el sábado último como Senador de la República. ¿Cómo te sentís?

R: Muchas gracias, Ana. Indudablemente es un desafío nuevo al asumir como senador y me llena de orgullo, principalmente porque al ser un cargo electivo, siento que voy a representar a parte de nuestro pueblo. Tuve el honor de ocupar posiciones relevantes como ministro o presidente del Banco Central, pero debo reconocer que prometer como senador en el hemiciclo del Senado es una experiencia diferente. Ese ambiente transmite un sentimiento diferente de institucionalidad y democracia. Así que, feliz con lo que tengo por delante.

Una nueva etapa

P: En la política estás hace muchos años, pero la etapa parlamentaria seguramente será un desafío distinto. ¿Te animás a vaticinar las diferencias con cargos que como bien has dicho ya has desempeñado, como Presidente del Banco Central y Ministro de Economía? Estas últimas requerían por cierto un alto nivel en lo estrictamente profesional. El Senado por otra parte es quizás más general, pero te convocará a tratar una gama más amplia de temas ¿no?

R: Sin dudas, cada responsabilidad es diferente, aunque todo tiene un fuerte componente político y uno defiende una visión y los mismos objetivos: más bienestar y más equidad de oportunidades para todos y todas. El BCU tiene un ingrediente profesional y técnico de mayor preponderancia. El Ministerio requiere conocimientos profesionales pero es eminentemente político y por Economía pasan prácticamente todos los temas porque en todos los casos se necesitan recursos. Fueron ámbitos de mucho aprendizaje y conocimiento de la estructura y el funcionamiento del Estado. En el Senado, aspiro a tener un rol importante como legislador en diversos temas y eso requiere también estudio y trabajo, además del intercambio político en la bancada del FA y con los restantes partidos. Pero también procuro desplegar mucha tarea política en todo el país, tratando de democratizar la tarea legislativa y consolidar un liderazgo relevante en mi fuerza política en el marco de un proceso de renovación del Frente Amplio.

Convencido de que la política correcta para Uruguay, es la del Frente Amplio (Foto: Facebook)

P:¿Cuáles te parece que serán los desafíos en la nueva legislatura?

R: Evidentemente el cambio de gobierno implica un nuevo enfoque de trabajo político. El FA pasa a ser oposición y es fundamental que defina con claridad el tono de la misma. Por supuesto que eso no depende sólo del FA sino que es un camino de dos vías con el nuevo gobierno. Si se dan las condiciones, procuraremos ser una oposición seria y responsable, defendiendo los logros y avances que se han sucedido en los tres gobiernos frenteamplistas, procurando que no haya retrocesos y contribuyendo en todo aquello que vaya en la dirección correcta. Como decía Seregni, primero está el país y su gente. Pero también seremos firmes en combatir las cosas que vayan en la dirección contraria. El gobierno está conformado por una coalición bastante heterogénea con algunos componentes muy preocupantes y eso hay que tenerlo en cuenta en cada proceso político.

Una primera crítica

P: Ya has escrito en las redes contra la propuesta de Ley de Urgente Consideración, pero esto es sólo el primer paso de la nueva bancada oficialista. Como Senador de oposición ¿estimás de antemano que serán años de confrontación política e ideológica o estás abierto a concordancias y cooperación, si surgen proyectos de ley que te parezcan positivos? O sea, claro que la pregunta no pasa tanto por la consideración personal, sino por el encare que tenga el Frente Amplio como bloque. ¿Te parece que analizará cada cosa puntualmente o confrontará como política?

R: Es impresentable que se presente una Ley de Urgente Consideración de 457 artículos que abarca un cúmulo de temas, algunos de ellos muy relevantes y otros de menor significación. Se desvirtúa sin dudas la razón de ser de las leyes de urgencia. Es injustificable que su contenido se plantee para un tratamiento urgente a nivel político y parlamentario. Temas como la portabilidad numérica o los chorizos en las carnicerías, como muchos otros, no parecen responder a una necesidad inmediata. El poco tiempo que implica este mecanismo para temas como la seguridad y la educación, le quita calidad al trabajo legislativo y al debate democrático. Y eso no ayuda a fortalecer las instituciones. El FA no tiene pensado actuar de manera confrontativa a priori y analizará cada propuesta con el norte claro en el bienestar, la equidad y la profundización de derechos y oportunidades. Todo lo que vaya en esa dirección, bienvenido. Sin embargo, una primera aproximación a la LUC enciende un montón de alarmas por los retrocesos que implicarían. La desmonopolización de los combustibles, la facilitación de la evasión y el lavado, las amenazas a derechos laborales, cambios en el proceso penal y en el terreno educativo son ejes que difícilmente podamos acompañar. No se justifica tratar todo esto en los tiempos del trámite urgente. Quizás esa urgencia se debe a que el gobierno percibe que la coalición tiene vida corta y necesita acelerar las aprobaciones antes de que los acuerdos se rompan. Si esto es así, estaría priorizando una necesidad política de la coalición antes que un tratamiento serio de los temas y la calidad legislativa y democrática.

¿Enfrentamiento político o convivencia democrática?

P: Mario, en la campaña electoral, en la que tú inclusive participaste como precandidato a la Presidencia, por un lado estaban por cierto las duras discusiones ideológicas y políticas, y por otro las actitudes republicanas, aunque no de todos. También en la transición democrática. Aunque tu vida parlamentaria recién la comenzás, conocés muy bien la política nacional…¿qué es lo preponderante en tu opinión, el choque o la convivencia y mutuo respeto democráticos?

R: Yo tengo un profundo sentido republicano y siempre estoy atento al fortalecimiento de las instituciones. Un debilitamiento de la institucionalidad siempre es negativo para la gente. Lamento que en la coalición haya sectores como Cabildo Abierto desde donde se han planteado posturas que realmente son muy negativas en este sentido. Tengo una clara impronta seregnista, por lo que el diálogo respetuoso y la búsqueda de acuerdos y políticas de Estado están en la esencia del accionar político. Reitero, primero está la gente y eso obliga a tener este talante. Por supuesto que hay claras diferencias políticas e ideológicas con los sectores que componen la coalición de gobierno, pero vuelvo a enfatizar su heterogeneidad. Con algunos de ellos podremos buscar puntos en común, con otros va a ser prácticamente imposible. Eso depende tanto del FA como del gobierno.

P: Claro, las dos direcciones como bien dijiste antes. El relacionamiento no puede depender sólo de una parte.

R: Exacto. Esto no implica que no vamos a tener toda la firmeza para combatir lo que entendemos va en contra del interés de las mayorías populares y de la mayor equidad. También el gobierno tiene que dar sus señales de que entiende estas cosas de esta manera y no tirar por la borda políticas que han sido de Estado por décadas por razones ideológicas, como por ejemplo en las relaciones exteriores.

Sobre la decisión de no invitar a Maduro

P: Justamente quería mencionarte algo relacionado a la política exterior. Uno de los temas que más críticas despertó estos días de parte del FA, tanto de la Mesa Política (si no estoy confundida con las instancias relevantes) como de Cancillería, fue la decisión del Presidente electo de no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua a su asunción. El gobierno saliente tuvo, como es sabido, una relación muy cercana a esos tres países. Y Lacalle Pou adoptó a lo largo de toda su campaña una línea muy clara al respecto, diciendo que no se abrazaría con dictadores. ¿No está en su legítimo derecho a seguir esa línea?

R: Vuelvo a decir que en esta área ha habido políticas de Estado desde el retorno a la democracia, con Enrique Iglesias a la cabeza. El propio Lacalle Pou dijo que esto había sido una decisión personal. Y no es a base de decisiones personales que se construyen políticas de Estado. No parece momento de empezar a discutir la naturaleza de esos regímenes ni de tantos otros que sí serán invitados a la asunción. Si usáramos la misma vara para todo el mundo, no me atrevo a decir a cuántos invitaríamos.

P: Conociendo a esos regímenes-estuviste en Cuba hace unos meses y en muchas otras ocasiones- ¿te parece que tomarán “represalias” contra Uruguay?

R: No lo pensaría en esos términos, pero todo gesto en las relaciones políticas entre los países tienen consecuencias.

Diversidad frenteamplista

Orgulloso de haber sido uno de los jóvenes colaboradores del General Liber Seregni,una figura que Bergara sigue viendo como fuente de inspiración (Foto: Facebook)

P: Mario, no es secreto que el FA es un abanico de matices dentro de la izquierda uruguaya. Tú siempre fuiste seregnista, como ya recordaste aquí y como sé que siempre destacas con orgullo. Pero hay fuerzas muy distintas en el partido. ¿No te ha pasado, quizás durante tu campaña o en algún otro momento de tu actividad política, sentir que hay diferencias casi irreconciliables? O sea, el hecho es que el FA sigue junto, claro está. Pero sinceramente, a veces uno no entiende cómo lo logran..y si es lógica la combinación de tantos matices diferentes.

R: El FA es una increíble construcción política que no se replica en ninguna parte del mundo. Es unidad y diversidad que permite un accionar conjunto desde hace casi medio siglo. Y lo seguirá siendo. Cuando hay objetivos comunes bien definidos, las diferencias se manifiestan pero tienen el límite de la unidad. En la coyuntura política actual, quizás debamos concentrarnos en las brutales diferencias políticas e ideológicas que hay en la coalición que justamente va a estar en el gobierno. Allí hay posturas que difieren mucho más de las que hay en el FA. Yo estoy convencido que esa coalición va a durar poco, porque no es mucho lo que los une y porque la distancias en temas institucionales relevantes son profundas.

En el Parlamento, junto a una compañera de bancada, la ex Ministra de Turismo Liliam Kechichian

Expectativas

P: El tiempo dirá. Dentro de cinco años, cuando termine esta legislatura ¿qué considerarás, cuando mires hacia atrás, un éxito en tu trabajo como Senador?

R: Haber contribuido a normas que mejoren la calidad de vida y las oportunidades de uruguayos y uruguayas, haber evitado retrocesos en los avances logrados y haber aportado al fortalecimiento institucional del país y a la pujanza de los partidos políticos como centro del sistema político nacional.

P: Y hoy…¿por dónde pasan tus sueños?

R: Por lo que acabo de responder y por consolidar un liderazgo político en el FA a la hora de profundizar la renovación de la fuerza política. Me gustaría seguir viendo al Uruguay como un país que es percibido desde el exterior como un lugar envidiable para invertir y para vivir, con la credibilidad y la reputación que ha generado en prácticamente todas las dimensiones. Y que los uruguayos y uruguayas lo vivamos con orgullo, porque podamos resolver los temas del empleo y el bienestar, porque profundicemos las oportunidades para niños y niñas y porque fortalezcamos la ética de nuestra sociedad, atendiendo a quienes más lo necesitan y resolviendo la heridas en materia de derechos humanos.

P: ¿Qué le deseás a Luis Lacalle Pou al asumir la Presidencia de la República?

R: Me enorgullece vivir en un país en donde las instituciones se respetan y los vaivenes políticos se expresan en alternancia en el gobierno. Le deseo un buen gobierno porque de lo contrario sería malo para la gente. También le deseo que tenga la capacidad de escuchar a toda la sociedad, en todas sus manifestaciones así no se esté de acuerdo. Espero que no promueva retrocesos en políticas que han favorecido a la población y que profundice oportunidades. En eso, contará con nuestra mano tendida. No será así si va en la dirección contraria.

P: Muchas gracias Mario. Te deseo mucho éxito en tu labor parlamentaria, y me sumo a las esperanzas que manifestaste en esta última respuesta.

R: Gracias a ti