El enojo de Gantz

Cinco días antes de las elecciones en las que los israelíes van a las urnas por tercera vez en menos de un año, queda claro que la campaña electoral no hace bien a la atmósfera general. Cada lado se considera víctima de una campaña negativa por parte del adversario, y las diferencias planteadas van mucho más allá de las discrepancias políticas y en parte ideológicas entre el Primer Ministro Biniamin Netanyahu y el jefe del partido “Kajol Lavan” Beni Gantz.

En su campaña, Gantz puso énfasis en las sospechas de corrupción por las que Netanyahu va a juicio, afirmando que en esta situación, debe dimitir (aunque la ley no se lo exige). Por su parte, Netanyahu y el Likud presentaron repetidamente a Gantz como incapaz para el cargo de Primer Ministro, pero no hablando sólo de su falta de experiencia, que indudablemente es muchísimo menor que la de Netanyahu, sino usando argumentos como que no logra enfocar su pensamiento, que no es capaz de concentrarse y de analizar cosas con criterio. “Algo malo le está pasando a Beni Gantz”, declaró Netanyahu.

El PM Netanyahu (Foto: Facebook)

También se han burlado de hecho de las varias ocasiones en las que tartamudeó en entrevistas o declaraciones públicas y de errores que cometió en vivo, confundiendo por ejemplo el nombre de periodistas que lo estaban entrevistando. “No hablo como tú. ¿Y qué?”, increpó Gantz. “No soy locutor de televisión. Soy un líder. Cada vez que me salga una palabra no lo más exacta y se quieran reír de eso, que lo disfruten”.

Gantz, al parecer, se cansó. Hablando este miércoles en Kfar HaMacabia, acusó al Primer Ministro, de cometer un “crimen de odio” con sus “difamaciones”, de mentir y de estar preparando “alterar” la jornada electoral, aunque no presentó ninguna prueba concreta sobre este último punto.

“Ya me consta que Netanyahu tiene la intención de alterar la jornada electoral. Lo ha hecho con mensajes de texto y filmaciones mentirosas y en las próximas elecciones lo hará por vías mucho más sofisticadas. Exhorto a la Comisión Electoral a prepararse para ello, desde un punto de vista tecnológico, de recursos y de organización. Exijo al Presidente de la Comisión Electoral que garantice la corrección de la jornada electoral”.

Así comenzó Gantz su fuerte discurso : “Netanyahu, mírame a los ojos. Mira a los ciudadanos de Israel a los ojos. Por tu obsesión de escaparte del juicio, mientes, incitas, divides, ensucias, difundes rumores mal intencionados. Netanyahu, estás envenenando a Israel”.

Gantz se refirió luego a declaraciones del Primer Ministro en las que acusó a Gabi Ashkenazi – su compañero de fórmula-de haberse manifestado despectivamente respecto a la comunidad drusa israelí. “Gabi Ashkenazi se retirará de la vida política un minuto después que oigan sus grabaciones”, dijo Netanyahu públicamente. “Sus ataques a nuestros hermanos de la comunidad drusa, son una vergüenza absoluta. Que se disculpe de inmediato, si tiene una gota de dignidad”, acusó el Primer Ministro”.

Gantz junto al micrófono. A su lado, Gabi Ashkenazi (Foto: El´ad Malka)

Ashkenzi, uno de los líderes en la dirección de “Kajol Lavan”, fue Comandante en Jefe de Tzahal y es hoy candidato a Ministro de Defensa si su partido forma el próximo gobierno. “Oí esta noche las mentiras de Netanyahu y no bajaré a su nivel”, tuiteó Ashkenazi el martes. “Si él no tiene vergüenza de mentir, pues yo siento vergüenza por él. Si él cree que no debo permanecer en política ¿por qué me ofreció hace no mucho ser el Ministro de Defensa del Estado de Israel? El liderazgo debe guiarse por valores. Ustedes decidan a qué Netanyahu le quieren creer”.

Y este miércoles, Gantz se refirió al tema, increpando al Primer Ministro: “Tú le ofreciste (a Ashkenazi) el cargo de Ministro de Defensa ¿y ahora lo acusas con grabaciones fabricadas de odiar a nuestros hermanos drusos?”.

Netanyahu no dio explicaciones al respecto, alegando que no puede dar detalles “por prohibición judicial” y agregó: “Exijo que las grabaciones sean publicadas antes de las elecciones”.

En Kfar HaMacabia, Gantz hizo referencia a lo que considera difamaciones en su contra. “Tú, que extendiste mis funciones como Comandante en Jefe de Tzahal y recibiste mis informes en medio de noches de gran presión ¿difundes ahora mentiras y absolutos inventos sobre mi persona? ¡Pero si hace un año y medio me propusiste sumarme al Likud y ser tu Ministro de Defensa! ¡Y hace dos meses me invitaste a ser socios y me propusiste sucederte en el cargo de Primer Ministro! “

Gantz acusó a Netanyahu de ser “indigno” de servir como Primer Ministro “ni un día más” y agregó: “Contigo, no me sentaré”. Cabe recordar que por ley, Netanyahu no tiene ninguna obligación de dimitir en tanto no haya sido declarado culpable en forma definitiva, sin posibilidad ya de apelación. La discusión al respecto por el momento, es a nivel de normas públicas.

“Conocemos el método de Netanyahu. Todo aquel que se te enfrenta tanto entre casa como afuera, recibe la basura y las difamaciones”, dijo Gantz, dando como ejemplo a varias figuras dentro del Likud. “También al asesor jurídico que tú mismo has nombrado, lo acusaste de intentar hacer un golpe de Estado para cambiar el gobierno. Y por ti, han tenido que ponerle guardaespaldas al Procurador del Estado, como si la mafia lo estuviera amenazando…Un momento antes de las elecciones, surgen las mentiras, que luego desaparecen”.

El resumen de Gantz es tajante: “Lo que tú has estado haciendo el último mes, no es una campaña de odio sino un crimen de odio contra la democracia y la sociedad israelíes…Estoy seguro que en los próximos días, un tsunami de fake news inundará a Israel. Netanyahu, esta es tu última oportunidad para mostrar liderazgo y responsabilidad nacional y frenar la basura, el odio y la incitación”.

El resultado de las elecciones del lunes, es aún incierto. Según los sondeos, no se vislumbra un cambio dramático que permite a uno de los lados tener clara mayoría.Y mientras Netanyahu continúe al frente del Likud, parece imposible una reconciliación que haga posible la unidad nacional. Si esto duro escenario se confirma, hay que prepararse para ir de nuevo a las urnas…por cuarta vez. Lo más preocupante, es el efecto nocivo que ello tiene en el discurso público y en la gran polarización que nada bien hace a la población.