Javier Artigas: del Prado a Hollywood

Esta es la historia de un uruguayo que por el destino, Dios supo transformar la crisis en una oportunidad. Del hombre sin trabajo que debía hacerse dialisis 3 veces por semana al CEO de una aplicación que atiende a 800.000 personas. Casciari, con su crítica en airbnb fue el catalizador del comienzo de una historia que ahora Disney lleva a Hollywood.

Esta entrevista fue hecha en su casa del Prado, el barrio "patricio y cajetilla" como le dice Casciari. Muchos habrán leído el cuento "El mejor infarto de mi vida", que cuenta una parte de la historia, la que tiene que ver con un escritor que se infarta en una casa de gente maravillosa como Ale y Javier, y que por su rápido accionar y la gracia de Dios sobrevive y puede contar el cuento.

En la casa patricia del Prado Javier Artigas y Janet Rudman

Javier Artigas es un ser entrañable, lo mismo Alejandra, y después de todo, lleva el apellido del prócer de nuestro querido Uruguay. Nos conocimos en esta entrevista en el 2018, y hemos seguido en contacto desde entonces. En la actualidad Javier está haciendo una start up sobre reconocimiento de microexpresiones en tiempo real, para seguridad, marketing y retail.

En el 2019 tuvo la gentileza de invitarme a una conferencia en que su mensaje fue "a mi lo que me importa es la gente". Esto fue en el IAB Forum 2019. A veces you tube no nos brinda el ambiente de una charla, ese silencio, esa emoción que se percibe en las caras. Yo escribí un texto:

"A mí lo que me interesa es la gente: me dijo Javier Artigas"

Esto del facebook de Ale, que es coprotagonista de esta historia.