Elecciones en Israel, una opinión desde la ciudad de Sderot

Conversamos con Dalia Harel, de Sderot, maestra de educación especial y activista social. Casada y madre de 5 hijos: Tzofiá en edad escolar, Noam y Hadar en secundaria, Reut haciendo el servicio nacional (en lugar de servicio militar) y Doron, en una unidad de combate.

Nació en Sderot, vivió varios años en Jerusalem, otros en un kibutz y volvió varias veces a su ciudad natal con su esposo que es originalmente de la capital.

“No es sencillo vivir aquí. Volví a vivir en Sderot porque mi familia está aquí y porque quería aportar en el tema de la educación a niños con necesidades especiales justamente donde yo nací. Hace 10 años cay un cohete junto a nuestra casa. Lo que queremos es vivir vida normal. Pero tenemos que lidiar con situaciones increíbles, que yo misma he registrado para que el mundo entienda”.

Dalia cuenta sobre un video que filmó hace más de un año, evidentemente sin preparación previa, cuando una alarma la sorprendió en el parque de diversiones con sus hijos.

“Cada vez que yo intentaba explicar a la gente con palabras lo que vivimos en el sur, sentía que la gente puede ser realmente muy empática y asentir con la cabeza, pero que no puede realmente entender de qué hablo.Se dice que una imagen vale más que mil palabras y muchas veces realmente es así. Es que es muy fuerte. No se puede explicar lo que uno siente cuando busca refugio con sus niños cuando estallan proyectiles sobre tu cabeza cuando uno está en un lugar supuestamente seguro porque es un lugar en el que no debe ocurrir nada malo, un parque de diversiones. Pero súbitamente ese lugar parece un campo de batalla con explosivos, la Cúpula de Hierro interceptando cohetes sobre tu cabeza, gritos, niños que corren y se caen en camino al refugio mientras buscan a sus madres…Lo vi y viví personalmente y decidí en el momento registrarlo.Sentí que era un horror que hay que mostrar. Y en el momento, filmaba moviéndome por todo el parque, hablándole a D´s, y le decía ´hagamos un trato, tú me cuidas a mis hijos que no sé dónde están, así yo puedo filmar esto para que todo el mundo entienda´…y lo hice”.

Este fue el resultado.

P: Dalia, ahora llegan las elecciones y ustedes, en el sur, exigen un cambio ¿verdad?

R: Por supuesto. Esta realidad es inconcebible y absolutamente anormal. Sabemos que en la historia ha habido muchas guerras, pero todas empezaron y terminaron, con muertos, heridos, con muchas dificultades, pero esto ya lleva 20 años y no termina. Ahora estamos hablando durante el recreo de mi clase en la escuela y siempre tengo que estar pensando que si empieza a sonar la alarma de repente tengo que correr con los niños al refugio. O sea, aquí no hay calma tampoco cuando hay calma, el silencio es engañoso, tenemos miedo, no podemos planear nada sin tomar en cuenta el problema de la seguridad. Cualquier evento que uno planee debe tomar en cuenta que quizás no se concrete. Nunca puedo estar tranquila que mis hijos vuelvan a casa sin malas sorpresas.

Ningún país del mundo aceptaría que le disparen a sus habitantes cohetes sin cesar, que haya que proteger a sus ciudadanos de ataques vecinos. Yo quiero que mis hijos vivan sin sobresaltos, quiero que el Estado me proteja. Que los líderes pongan a esta zona en el primer lugar de sus prioridades, con urgencia.

P: ¿Y entonces? ¿Qué pides a los candidatos?

R: Pido que se encarguen de que aquí podamos vivir como en Tel Aviv, Haifa o Rejovot. Pido silencio. Pido que los gobernantes tomen el tema de la seguridad como la base. Es nuestro derecho elemental. Exigimos que encuentren una solución, es una cuestión moral. Los líderes deben dejar de dormir de noche hasta que puedan solucionar esta situación, deben saber que mientras haya un niño en el sur pasando la noche en un refugio, escondiéndose debajo de una mesa, levantándose con miedo, ellos no pueden conciliar el sueño.

P: ¿Cómo se traduce esta exigencia en el momento que vayas a votar?

R: A mí me parece que por lo delicado de la situación, no podemos permitirnos ahora un líder nuevo que tiene que aprender todo de cero. Tiene que estar al frente alguien que ya conoce lo que ocurre, que se pueda encargar de la situación sin demora, al día siguiente de la elección.

P: Pero estás diciendo entonces seguir con lo mismo…y el gobierno actual evidentemente no logró solucionar nada. Netanyahu está en el poder hace más de 10 años…¿Y?

R: El tema de seguridad debe ser tomado con cuidado, pero hemos dado demasiado tiempo. La política de contención y paciencia debe terminar. Se han terminado los días de gracia. Hay que actuar.

P: Por eso reitero la pregunta. ¿Acaso Netanyahu cambió algo?

R: El tema es que el otro lado, realmente no puedo entender qué piensan cambiar. Su úniva agenda es “no a Bibi”.

P: Digamos que es así.¿Pero por qué tú crees que será diferente, si la situación actual ocurre con Bibi al frente ya más de una década?

R: Pero ahora no lo permitiremos esperar más. Ya no podrá hacerlo. Le podré decir “recibiste mi voto, ahora haz algo en el terreno”.

P: Eso se lo están diciendo hace años.

R: Creo que ahora otro liderazgo no tendrá solución. Gantz no se ha acercado siquiera a una solución cuando fue jefe del ejército.

P: El jefe del ejército no toma las decisiones sobre la solución general.Acata las decisiones del gobierno. Netanyahu determinó y determina lo que se hace en el terreno. No Gantz cuando era jefe del ejército.

R: No digo que está todo bien con Bibi sino que la alternativa no es opción. Veo cómo habla Gantz y no me parece que puede representarme. Nuestra situación es tan difícil que hay que saber mostrarnos al mundo. Bibi, con todo lo malo, ya domina la situación.

P: El tema no es la imagen ante el mundo sino qué se hace en el terreno para cambiar. Y tú exiges un cambio pero entiendo que no votarás distinto.

R: Si Gantz es el Primer Ministro, no podremos ir a quejarnos a él enseguida, porque habrá que darle tiempo para aprender. Si no, no sería justo. Netanyahu nos representa bien en el mundo y eso es bueno. Lo seguro es que precisamos que el próximo Primer Ministro ponga la situación en el sur en el centro de sus preocupaciones. Queremos vivir seguros.

P: ¿Cuál es la propuesta o la expectativa? ¿Qué se lance a una guerra?

R: No, quiero seguridad, no es que quiero guerra. Seguro no yo, que tengo a mi hijo mayor en una unidad de combate. Yo siento que la sufro de los dos lados si hay guerra. Por un lado estaremos encerrados en casa, bajo peligro, y por otro lado un hijo soldado. Yo digo que se sienten y analicen bien qué hay que hacer. Pero así no podemos seguir.