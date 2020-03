¿Por qué mueren los palestinos en las cárceles de Hamas?



Los llamamientos de las familias para iniciar investigaciones sobre la muerte de sus hijos durante la detención de Hamas han sido ignorados no solo por Hamas, sino también por la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación.

La madre de Al-Sa'afeen enfatizó que los israelíes tratan a los palestinos mucho mejor que Hamas. "Cuando los judíos arrestan a alguien, se ponen en contacto con su familia para decir que lo están reteniendo ... Pero Hamas se negó a proporcionarnos información sobre la detención de mi hijo o su estado de salud ... Le dijimos a [Hamas] que estaba enfermo y necesita medicamentos, pero se negaron a darle tratamiento. Hasta hoy, no sabemos por qué arrestaron a mi hijo ".

Cuando los palestinos mueren en las cárceles palestinas, se presume que los asesinatos son obra de árabes supuestamente salvajes, quienes, con desprecio racista, son sometidos a un estándar de conducta más bajo que los occidentales y, por lo tanto, son considerados indignos de los derechos humanos y de un gobierno responsable. , debido proceso o igualdad de justicia ante la ley.



Evidentemente, se les considera familias palestinas "justas" quejándose de la brutal tortura en las cárceles palestinas, por lo que las organizaciones internacionales de derechos humanos ni siquiera las notan.



Essam al-Sa'afeen, un palestino de 39 años del campo de refugiados de al-Bureij en el centro de la Franja de Gaza, fue declarado muerto el 23 de febrero, un mes después de ser arrestado por las fuerzas de seguridad de Hamas. Su familia y amigos están exigiendo respuestas de Hamas sobre las circunstancias de la muerte de al-Sa'afeen, padre de seis hijos.



Hamas dice que ha formado una comisión de investigación para investigar las circunstancias que rodearon su muerte.



Según el Ministerio del Interior controlado por Hamas, que está a cargo de las fuerzas de seguridad palestinas en la Franja de Gaza, al-Sa'afeen murió poco después de ser trasladado de la prisión a un hospital. El ministerio dijo que al-Sa'afeen fue trasladado de urgencia al hospital después de un "deterioro repentino en su estado de salud".



La facción palestina de Fatah, encabezada por el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, acusó a Hamas de torturar brutalmente a al-Sa'afeen durante su encarcelamiento.



Al-Sa'afeen era un miembro de Fatah que anteriormente se desempeñó como oficial de policía en las fuerzas de seguridad de la AP antes de la toma violenta de Hamas de la Franja de Gaza en 2007. El 27 de enero de 2020, hombres armados enmascarados arrestaron a al-Sa'afeen en las calles del campo de refugiados de al-Bureij, aparentemente por su membresía en Fatah.



Hamas a menudo arresta a miembros de Fatah en la Franja de Gaza por sus actividades políticas y críticas a los líderes y políticas de Hamas. Del mismo modo, la Autoridad Palestina dominada por Fatah en Cisjordania arresta regularmente a los palestinos en Cisjordania debido a su afiliación con Hamas. Los palestinos llaman a la represión de seguridad de ambas partes "arrestos motivados políticamente".



La muerte de al-Sa'afeen no sorprendió a los palestinos que están familiarizados con varios métodos de tortura en las cárceles de Hamás y la AP. El Centro de Derechos Humanos Al-Mezan, con sede en Gaza, dijo que una autopsia realizada por el departamento de medicina forense en el cuerpo de al-Sa'afeen mostró "moretones y un cambio en el color de la piel", lo que implica que había estado físicamente abusado



"El Centro Al-Mezan lamenta la muerte del detenido y pide una investigación seria sobre las condiciones de su detención", anunció el centro en un comunicado.



El Centro también pidió a Hamas que investigue si al-Sa'afeen recibió tratamiento médico durante su detención por la presión arterial alta y la diabetes que sufrió.



Addammer, una organización palestina de derechos humanos en Cisjordania, también expresó su preocupación por su muerte y pidió una investigación inmediata.



La organización también pidió "brindar atención médica en los centros de detención a los detenidos" e instó a Hamas a iniciar una "investigación seria sobre este incidente y responsabilizar a los responsables". La Comisión Independiente para los Derechos Humanos (CIDH), otra organización palestina de derechos humanos, dijo que se enteró de la detención de al-Sa'afeen a principios de febrero, cuando su familia pidió ayuda a sus representantes. "Desde que ICHR recibió la queja de la familia, trató de visitar al-Sa'afeen en prisión para conocer las condiciones de su detención", reveló la organización. "La Agencia de Seguridad Interna [de Hamas] se negó a permitir que nuestros representantes lo visiten. Exigimos una investigación criminal sobre este incidente, la publicación de los resultados y responsabilizar a los responsables". La madre de Al-Sa'afeen enfatizó que los israelíes tratan a los palestinos mucho mejor que Hamas. "Cuando los judíos arrestan a alguien, contactan a su familia para decir que lo están reteniendo", afirmó.



El sitio web de noticias palestino Amad señaló que el mismo día en que al-Sa'afeen fue declarado muerto, las autoridades israelíes instalaron teléfonos para el uso de los prisioneros de Hamas detenidos en las cárceles israelíes. La familia al-Sa'afeen luego emitió un comunicado diciendo que en una prisión de Hamas, su hijo había muerto como resultado de una brutal tortura. La familia dijo que responsabilizaron a Hamas y sus fuerzas de seguridad por la muerte de su hijo y pidieron la formación de una comisión independiente para investigar las circunstancias y las razones de su muerte. Lamentablemente, la muerte de al-Sa'afeen sigue un patrón inaceptable: En 2011, Hamas anunció la muerte de Ibrahim al-A'raj en una de sus cárceles dos días después de su detención. En 2015, la familia de Khaled al-Balbisi, de 41 años, anunció que había muerto en una prisión de Hamas tres días después de su arresto.

En 2016, un grupo palestino de derechos humanos pidió una investigación inmediata sobre la muerte de Ashraf Eid, de 40 años, en una prisión de Hamas en la ciudad de Deir al-Balah en la Franja de Gaza. El grupo dijo que Eid murió solo tres días después de ser arrestado por las fuerzas de seguridad de Hamas.



En 2017, otro palestino, Khalil Abu Harb, de la ciudad de Gaza, también murió mientras estaba detenido en una prisión de Hamas. Hamás prometió investigar el incidente, pero nunca se han publicado resultados. Algunos informes afirman que Abu Harb se había suicidado.



Un año después, otro detenido, cuyo nombre nunca fue revelado, fue encontrado muerto en la celda de su prisión en la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza. Nadie ha escuchado el resultado de ninguna investigación sobre este caso, también.



También en 2018, los palestinos informaron que un hombre de 21 años, cuya identidad tampoco se conocía, había muerto de un "ataque al corazón" en una prisión de Hamas en el norte de la Franja de Gaza.

Las familias de al-Sa'afeen y los otros palestinos que han muerto en las cárceles de Hamas se engañan si creen que alguna vez recibirán explicaciones satisfactorias de Hamas sobre las circunstancias de estas muertes. Los llamamientos de las familias para iniciar investigaciones sobre la muerte de sus hijos durante la detención de Hamas han sido ignorados no solo por Hamas, sino también por la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación. Los detenidos palestinos no mueren por causas dudosas en las cárceles israelíes; quizás por eso a nadie en la comunidad internacional parece importarle. Cuando los palestinos mueren en las cárceles palestinas, se presume que los asesinatos son obra de árabes supuestamente salvajes, quienes, con desprecio racista, son sometidos a un nivel de conducta más bajo que los occidentales y, por lo tanto, se consideran indignos de los derechos humanos, responsables gobernanza, debido proceso o igualdad de justicia ante la ley.



