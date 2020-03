La preocupación del Presidente de Israel al ir a votar

La voz del Presidente de Israel Reuven Rivlin se ha tornado, en los últimos años, en una especie de termómetro moral de la sociedad israelí. Rivlin, un hombre de posturas políticas nacionalistas y al mismo tiempo profundamente demócrata, creció en el movimiento Betar y el partido Likud, por el cual fue electo por primera vez a la Kneset en 1988. Fue ministro en gobiernos del Likud y Presidente de la Kneset precisamente elegido por la coalición de gobierno encabezada por su partido. Eso no le impidió sin embargo, especialmente como Presidente de Israel-cargo al que fue electo por el Parlamento en junio del 2014- expresar duras críticas sobre fenómenos que ocurrían en la política israelí. No pocas de sus críticas fueron interpretadas como referentes claramente al Primer Ministro Netanyahu, aunque se abstuvo de mencionarlo explícitamente.

Este lunes, al usufructuar su derecho a voto, sonó preocupado. Y nuevamente, crítico de la situación, del hecho que la ciudadanía ha ido a votar por tercera vez en menos de un año, dado que los políticos no se pusieron de acuerdo tras las elecciones anteriores, para formar un gobierno de unidad nacional.

“Normalmente este es un día festivo, pero la verdad es que no siento que estoy celebrando”, declaró a la prensa luego de votar en la escuela Yefe Nof de la capital. “Siento una profunda vergüenza cuando me dirijo a ustedes, ciudadanos todos. Es que no merecemos esto. Simplemente, no merecemos otra campaña electoral horrenda y sucia como la que termina hoy y no mereceos esta inestabilidad interminable. Merecemos un gobierno que trabaje para nosotros”.

Y resumió con el mensaje central de toda democracia: “Por lo tanto, les pido que salgan a votar. Cada voto es el correcto. Cada voto es vuestra voz. Vayan a hacerla oir. Espero profundamente que nos volvamos a encontrar recién en el 2024 o, al menos, espero no ver yo otra campaña electoral siendo presidente de este país, que tanto queremos todos”.

Después de votar, el Presidente Rivlin visitó las oficinas de la Comisión Electoral Central en la Kneset, como invitado de su Presidente el Juez Nil Hendel y la Directora General Orly Ades.Recibió explicaciones sobre el funcionamiento del sistema electoral y también sobre las urnas especiales instaladas en diferentes partes del país para la gente que se halla en aislamiento domiciliario por temor a haberse contagiado de Coronavirus.

Sobre este último punto, ha habido varias críticas en los medios de comunicación locales, estimándose que el tema no había sido bien organizado, ya que justamente en esas urnas, la gente, con máscaras, tenía que hacer fila más tiempo que en las urnas comunes, lo cual se estima aumentaba en principio el riesgo de contagio.