Este médico es candidato a Ministro de Salud Pública de Israel

Al Profesor Leonid Eidelman (67), radicado en Israel en 1987, proveniente de Riga en la ex Unión Soviética, no le sobra tiempo, pero se quiere agregar una gran responsabilidad sobre sus hombros. Encabeza el Departamento de Anestesiología en el Hospital Beilinson, enseña en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, fue el Presidente de la Asociación Médica de Israel y al haber sido recientemente el Presidente de la Asociación Médica Mundial continúa en la cúpula de esta organización internacional, de la que son miembros 9 millones de médicos en todo el mundo. Aún así tiene nuevos horizontes, convencido-nos dice- de tener claro qué es lo que se debe hacer para sacar al sistema de salud pública israelí de las dificultades con las que lidia hoy.

Avigdor Liberman, jefe del partido Israel Beiteinu- cuyo papel en la formación de una coalición de gobierno puede ser determinante- considera que el Ministerio de Salud Pública no debe estar en manos de un político, sino de un médico profesional. Y su elección recae sobre el Dr. Eidelman, quien vota por su partido pero no por el origen sino por la línea, que respeta, y considera la mejor para el país.

Conversamos con el Profesor Eidelman sobre el tema de la salud pública en Israel, que no suele estar en los titulares. Nos ha abierto una ventana a un mundo de contradicciones, en el que por un lado es sabido que Israel está tiene un altísimo nivel y por otro, lidia con carencias urgentes de suplir.

Con colegas en la Asociación Mundial de Medicina

P: ¿Con qué espíritu va usted a votar en estas nuevas elecciones, sabiendo que además, es candidato a Ministro de Salud Pública de parte de un político muy influyente como Avigdor Liberman?

R: Voy con la sensación clara que esta es una oportunidad de incidir en el sistema médico en israel. Se necesita un ministro que sea profesional en la materia. La medicina israelí es de muy alto nivel, pero el sistema de salud pública se ha ido deteriorando por la gente tiene que esperar demasiado tiempo para realizar estudios, tratamientos, exámenes y en los hospitales los distintos departamentos de internación están superpoblados. Esto hay que cambiarlo.

P: ¿A qué se debe esta situación?

R: A que desde hace ya muchos años no se aumenta el gasto destinado a la salud. Es hoy el 7.4% del Producto Local Bruto, o sea que lo que se destina a cada habitante para este rubro es 2600 dólares per cápita, mientras que en Europa, por ejemplo, la cifra es de 4.000 per cápita.

El problema es que la medicina moderna requiere más inversión y mayor cantidad de médicos, pero en Israel su número ha ido bajando, A comienzos de los 90 llegaron numerosos médicos, con la gran inmigración de la ex URSS la situación mejoró, pero ahora se ha vuelto a deteriorar.

P: ¿Cuántos médicos hay hoy en Israel?

R: Aproximadamente 33.000 trabajan como médicos, o sea menos de 3 por cada 1.000 habitantes. El promedio en la OCDE es más alto. Pero el problema no radica solamente en los números absolutos.Hay que revertir la tendencia, aumentar la cantidad, y lograr que sean por lo menos 4 por cada mil habitantes, lo cual significaría que llegaríamos a 36 ó 37 mil médicos. La población aumenta, somos ya 9 millones de habitantes, y la gente vive más, o sea llega a mayor edad, por lo cual se necesitan más médicos.

P: Pero el problema no es que los jóvenes no quieran estudiar medicina ¿verdad?

R: Claro que no. Cada año egresan 1500 médicos, de los cuales el 60% estudió en Israel y el restante 40% en el exterior. Debido a que no hay suficientes departamentos en los hospitales de Israel, no se puede aumentar el número de médicos que reciben capacitación.

P: O sea que hay que construir más hospitales.

R: Exacto. Eso es lo necesario. Pero es más rápido, primero, agrandar los departamentos existentes, lo primero que hay que hacer.

P: ¿Pero por qué no se lo hace?

R: Porque el Ministerio de Salud Pública no exige, el Ministerio de Finanzas no quiere invertir y Netanyahu tiene otras prioridades. No entiende el problema. Cree que se puede seguir así. Yo digo que no.

P: Y si usted llega a ser realmente el Ministro de Salud Pública, lo cual dependerá por supuesto del armado de la coalición ¿cuáles serían los primeros pasos a dar?

R: Tengo un programa ordenado de 32 puntos. Pero lo primero sería agregar puestos que puedan ser ocupados por médicos, poder tener más enfermeras, crear una infraestructura que libere a médicos y enfermeras de trabajo administrativo relativo a sus guardias.Hay que construir nuevos departamentos, abrir centros de rehabilitación para poder liberar más fácilmente a los pacientes internados, construir hospitales de internación diaria, cambiar el sistema de modo que a las cajas de seguro médico les resulte conveniente desarrollar internación domiciliaria, abrir centros de diagnóstico rápido, para que los ciudadanos no tengan que esperar mucho tiempo, hay que invertir dinero para reducir las esperas, hay mucho por hacer.

P: O sea, se necesita presupuesto. ¿Tiene idea de cuánto?

R: Parte requiere presupuesto, aunque no espero que se agregue mucho porque hay déficit, pero sí habrá que ir agregando paulatinamente. Se puede usar reservas existentes y con el tiempo ir aumentando. Para llegar al promedio de la OCDE habría que aumentar el presupuesto en 20 mil millones de shekel (algo más de 5700 millones de dólares) . Se lo podría hacer en forma paulatina desde el año próximo, 3 mil millones de shekel por año. Y en 10 años estaríamos como el promedio de la OCDE.

P: Para que todo esto se pueda implementar, habrá necesidad de un gobierno estable. En poco tiempo sabremos si es factible.

R: Yo espero que sí.