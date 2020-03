Esta es la situación en Israel, a punto de finalizar el escrutinio

Esta nota, claro está de antemano, es probable que quede al menos parcialmente desactualizada en unas horas, o mañana, a más tardar el jueves, al finalizar el escrutinio de todos los votos, incluyendo los observados.

Así que sólo unos puntos para que estén al tanto quienes se levantan ansiosos por saber qué está pasando en Israel y confían en nuestra información:

-Lo que comparto con ustedes ahora, es en base ya no a los resultados a pie de urna sino al escrutinio del 90% de los votos. De la Comisión Electoral Central informan que han terminado de contar todos, pero lo publicarán recién después de varias revisaciones y chequeos para evitar errores. Además, faltan los votos "observados", los que en Israel se llaman " de doble sobre": las urnas en cárceles, hospitales, urnas accesibles, los marinos, diplomáticos en el exterior y por cierto los soldados en sus bases. En total, cerca de 300.000 votos. Los de los soldados son el grupo más grande dentro de esta categoría de “observados”. Tradicionalmente el escrutinio de los votos de los soldados solía agregar un escaño a la derecha, pero en las elecciones pasadas, lo agregó a Kajol Lavan de Gantz.

Este año se agregaron las urnas para los que se hallan en aislamiento por haber estado en sitios en los que había Coronavirus. El escrutinio en la Comisión termina este martes y el de los observados parecería que el miércoles o a más tardar el jueves temprano. Veremos si eso se concreta.

- Según lo que ya se publicó, hay una situación muy interesante. Por un lado, es indudable que Netanyahu es el gran ganador, en el sentido que logró superar a Kajol Lavan de Beni Gantz por varios escaños, pasando a ser el Likud el partido más grande.

- Por otro lado .en términos de bloques-que es en definitiva lo que cuenta para armar gobierno- el de derecha encabezado por Bibi no tiene mayoría para formar coalición. En números: Likud 36 de 120 escaños de la Kneset frente a 32 de Kajol Lavan. Pero el bloque de derecha encabezado por Netanyahu tiene por ahora 59, o sea no llega a la mitad más uno de la Kneset ni tampoco a la mitad.

- En cuanto al otro lado: si calculamos todos los que no son parte del bloque encabezado por Netanyahu y están contra él, son 61. Pero están unidos únicamente en la oposición a Netanyahu, nada más. No son un bloque unido como sí lo es la derecha. Por un lado, podemos tomar a Kajol Lavan con sus 32 escaños y Avoda Meretz con sus 7, como quienes seguro se pueden aliar. Pero ahí casi paramos de contar. Es que Gantz no quería formar gobierno con los 15 escaños de la Lista Conjunta (árabe) y eso igual no le alcanzaría, ya que Avigdor Liberman de Israel Beiteinu con sus 7 escaños, no los aceptaría jamás, los considera enemigos, quinta columna.

- O sea que en el bloque anti Bibi, quizás deberíamos tomar en cuenta tres sub-bloques: Gantz y Avoda 39 en total, la Lista Conjunta con 15 y Liberman con 7. Eso puede funcionar para bloquear a Netanyahu, pero no para ofrecer una alternativa propia.

- Es indudable que la situación de Netanyahu es mucho mejor que la de Gantz, pero debemos señalar que a

pesar del jolgorio en la derecha, en términos de bloques, no están mejor que tras las elecciones de abril del año pasado.

Hay mucho más para comentar, pero lo dejamos para el análisis al haber números definitivos.