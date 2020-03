Otra lectura post-electoral en Israel: la mayoría votó contra Netanyahu

Antes de finalizar la jornada post-electoral en Israel y de completarse el escrutinio (falta, incluyendo los votos observados en doble sobre, aproximadamente el 10% de los votos), algunos comentarios sobre la situación actual.

- Por ahora, por más que el Likud, Netanyahu y hasta los medios presenten al Primer Ministro como el gran ganador, no tiene mayoría. O sea, sí ganó al haber logrado que su partido se convierta en el más grande, pero tal como él mismo destacaba cada vez que Beni Gantz decía que Kajol Lavan era el partido más grande, lo que cuenta es el bloque. Y el bloque, no tiene mayoría. El bloque de derecha tiene 59 o sea que sus adversarios tienen 61.

Claro está que lo único que une al bloque que por ahora tiene 61, es la oposición a Netanyahu. Formar gobierno juntos no parece posible. Cuesta verlos como alternativa gubernamental, por sus divisiones internas. Pero eso no quita un hecho contundente: los 61 escaños del bloque de centro izquierda, significa que la mayoría de los ciudadanos de Israel votó contra Bibi.

¿Sorprende este planteamiento? Es simple matemática, al menos según los datos casi al finalizar el escrutinio, pero aún no completado: 59 en la derecha, 61 del otro lado.

Y parte de la sorpresa deriva del evidente esfuerzo que hacen desde el lunes por la noche Netanyahu y el Likud, presentándolo como el gran victorioso. También nosotros lo hicimos, por su logro a nivel de su partido. Pero entre eso y victoria a nivel nacional de cara a la formación de gobierno, hay diferencia.

Tomo prestada una frase que han estado usando hoy algunos analistas en los medios israelíes: Netanyahu quiere fijar en la gente la percepción de victoria. ¿Por qué? ¿Acaso lo que determina no es el resultado concreto en el terreno cuando se sepan los resultados definitivos? ¿Para qué presentarse insistentemente como ganador, si sabe que aún no tiene garantizado que sea él quien forme el próximo gobierno. El que a Gantz le resulta imposible hacerlo al parecer, no quiere decir que Netanyahu pueda.

¿Están preparando el escenario para alegar que hay fraude?

El hecho es que este martes de noche, a medida que iba avanzando el escrutinio, cuando en determinado momento, el ingreso de otros 6.000 votos a la computadora arrojó como resultado que el Likud perdía un escaño, el Primer Ministro Netanyahu convocó una reunión con sus más cercanos colaboradores, furioso con la Comisión Electoral Central, diciendo “no debemos permitir que nos roben las elecciones”.Así lo informaron la radio y televisión públicas KAN.