Biden aventaja a Sanders tras supermartes

Elizabeth “Pocahontas” Warren, other than Mini Mike, was the loser of the night. She didn’t even come close to winning her home state of Massachusetts. Well, now she can just sit back with her husband and have a nice cold beer!

Bernie Sanders no ha obtenido los resultados que esperaba porque ayer fue el Supermartes, y Joe Biden logró sobrepasar a Bernie Sanders en cantidad de delegados.

Sensaciones compartidas.

Un revitalizado Joe Biden tiene una victoria de nueve estados el martes súper, coronado por superar al senador Bernie Sanders por una victoria en Texas después de que su campaña de regreso transformara la carrera presidencial demócrata.

Hace solo cuatro días, las esperanzas de la Casa Blanca del ex vicepresidente se desvanecían rápidamente. Ahora, ha superado enormemente las expectativas en la noche más crítica de la carrera 2020 hasta ahora y el duelo por la nominación se está enfrentando cara a cara con el socialista democrático de Vermont.

También molestó a Sanders y a la senadora Elizabeth Warren en Massachusetts, un duro golpe para Warren en su estado natal.

