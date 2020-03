Avances del coronavirus

"Podemos afirmar que hay más de 5.000 israelíes más deben entrar en aislamiento domiciliario. Esto, al confirmarse que un jovencito de 14 años que estuvo el lunes 24 en el estadio Bloomfield en el clásico entre Macabi Tel Aviv y Hapoel Tel Aviv,ha sido diagnosticado con Corona. Por ende se publicó que todos aquellos que habían estado en su misma zona, la puerta 8, deben entrar en aislamiento. Claro que quizás habría que agregar las filas para los baños y la cantina, no? Antes ya habían decidido clausurar todo su colegio secundario con sus 1150 alumnos. El chico se contagió porque estuvo en una tienda de disfraces en la que trabaja un hombre que ya está enfermo con el virus, que a su vez se enfermó,al igual que su esposa, de vacaciones en Italia. Sobre todo esto habló por la radio pública el Profesor Itamar Grotto, Sub Director General del Ministerio de Salud Pública que también está en aislamiento desde que volvió de Japón. Había viajado por el tema de los 15 turistas israelíes que se hallaban a bordo del crucero Diamond Princess en el que miles de personas a bordo no podían bajar a tierra". nos contó Ana Jerozolimski hoy temprano a la mañana en twitter.

Esto es argumento para una buena película. Nos preocupa el avance y el descenlace.

¿Qué va a suceder con la propagación de este virus y las medidas que los diferentes países están tomando para preservar a los que todavía no se contagiaron?

¿Qué pasa con países como China, e Irán, Korea del Sur, que la información que divulgan es controlada? ¿Qué consecuencias tiene para la economía mundial?

En Uruguay, estamos esperando de un momento a otro que confirmen el primer caso ya que sus vecinos ya lo tuvieron. ¿Hay alguna protección válida además del barbijo? Hay quien dice que no sirve para nada.

No sé si es más preocupante la enfermedad o las consecuencias del aislamiento. Este es el mundo que tenemos.