Israel amplía lista de países de los que no pueden entrar turistas, por el Corona: España, Francia, Austria, Suiza y Alemania

Israel toma medidas tajantes para frenar la eventual expansión del virus Corona en el país, asegurando el Primer Ministro Biniamin Netanyahu que es mejor ser estrictos de más, por las dudas, que adoptar una línea ligera que termine siendo inefectiva.

Desde este miércoles 4 de marzo, no se permitirá la entrada a Israel a turistas que vengan de España, Francia, Alemania, Suiza y Austria. Esto, sumado a la lista que ya existe y a la que se fueron agregando países paulatinamente, según las tendencias de contagio. Ya estaban en la lista China, Japón, Tailandia, Singapur, Macao y Hong Kong y desde hace ya varios días, Italia.

La decisión fue anunciada este miércoles de tarde, señalándose que los israelíes o residentes en Israel que vuelvan de esos países, deben ir directamente a cuarentena domiciliaria, pero que los turistas no podrán entrar. Extraoficialmente nos llegó la información según la cual turistas que pudieran demostrar que entran a Israel y se quedan en cuarentena en una casa particular durante 14 días, no en un hotel, podrían entrar-lo cual no parece un escenario muy práctico ni realista-pero de todos modos no se confirmó oficialmente.

El anuncio se formuló cuando ya se esperaba en Israel, hasta medianoche, 19 vuelos de los 5 países agregados a la lista, entre ellos 2 de España. Se aclaró que los turistas irremediablemente deberían regresar a sus países de origen y no podrían entrar.

La gran alerta: el estadio central de Tel Aviv

En Israel hay hasta el momento 15 contagiados y algo menos de 2.000 personas en cuarentena domiciliaria. De los enfermos, todos se hallan en leve estado. Algunos ya se curaron.

Pero este miércoles se vivió una sensación de agravamiento de la situación, al confirmarse que un jovencito de 14 años que estuvo el lunes 24 en el clásico Macabi Tel Aviv contra Hapoel Tel Aviv en el estadio Bloomfield de la ciudad, contrajo el virus. El chico se contagió cuando estuvo días atrás en el negocio de disfraces en el que trabaja un israelí que estuvo de visita en Italia y días después de regresar se confirmó que tenía el virus, al igual que su esposa.

El Ministerio de Salud Pública indicó que todos aquellos que estuvieron en la misma entrada al estadio que él, la entrada 8 de la hinchada de Macabi Tel Aviv, deben entrar en cuarentena. Se trata de 5.300 personas. Pero horas más tarde, se aclaró que solamente los que estuvieron en su misma fila deben realmente aislarse. Concretamente se trata de 77 personas. Claro que por un lado, esa tribuna es grande y la mayor parte de la gente seguro no estuvo en contacto con él, pero por otro, también debería tomarse en cuenta que el chico quizás fue a la cantina o al baño, lo cual amplía el potencial de contagio.

Al confirmarse que este mismo jovencito, estudiante de secundaria, estaba enfermo, se resolvió clausurar las clases de su generación, pero finalmente se optó por cerrar todo el colegio.

El Ministerio de Salud Pública ha actuado al parecer de modo muy organizado en las últimas semanas, verificando, en todos los casos confirmados de Corona, dónde había estado cada uno, todas las estaciones por las que pasó, de modo de poder notificar a la gente al respecto. “No hay ningún caso de los 15 confirmados, que no sepamos cuál fue la cadena de contagio. Está todo absolutamente identificado”, dijo el Ministro Litzman, que por un lado estimó que una explosión de contagios en Israel será difícil de frenar totalmente, pero por otro aseguró que Israel ha tomado las medidas más estrictas por cualquier eventualidad y que eso hasta ahora ha funcionado.

También se anunció que quedan cancelados congresos internacionales y no se permite eventos públicos con la participación de más de 5.000 personas. Esto ya se ha traducido en anuncios puntuales en diferentes municipalidades del país, sobre la cancelación de fiestas y desfiles de disfraces de cara a la festividad de Purim, para decepción especialmente de los niños.

Hace varios días, Netanyahu recibiendo explicaciones en el Hospital Sheba Tel Hashomer sobre cómo se estaba atendiendo a los internados en aislamiento por contagio del virus Corona

Al máximo nivel

Este miércoles tuvo lugar una reunión entre el Primer Ministro Biniamin Netanyahu, el Ministro de Salud Pública Yaakov Litzman, el Director del Consejo de Seguridad Nacional Meir Ben-Shabat y otras autoridades, para tratar el tema del Corona.

Es oportuno transcribir gran parte de las declaraciones del Primer Ministro al finalizar la reunión:

“Acabo de salir de una nueva reunión con el Ministro de Salud Pública y el equipo profesional sobre cómo lidiar con la crisis del Corona. Digo ´crisis´pero hay que entender que se trata de una epidemia mundial. No lo llaman así pero esta es la verdad y hay que decirla. Puede ser que sea de las epidemias más peligrosas de los últimos 100 años. Pero Israel se halla en la mejor situación de todos los países, junto a otros 2ó 3 países occidentales.

Nos hallamos en esta situación debido a que desde un primer momento di instrucciones de prepararnos de más y no de menos. Nos vimos obligados a tomar medidas duras, hasta diría muy duras, para enlentecer el ritmo de propagación de la enfermedad en Israel, y así fue. También adoptamos una política de aislamiento amplio y de exámenes concienzudos, que muchos países no han hecho. Nos vimos obligados también a dar determinados pasos respectos a vuelos y a quienes regresaban del exterior

(…) Hoy tomamos varias nuevas medidas, por ejemplo la exigencia a los israelíes que vuelven de Francia, Alemania, Suiza, España y Austria, entrar en cuarentena durante 14 días.Y hay más, todo será anunciado.

Quiero dejar en claro que la situación está bajo control. Precisamente por nuestra cautela y las medidas tomadas y las nuevas que serán detalladas, y por ustedes, ciudadanos de Israel. En términos generales la ciudadanía ha sido disciplinada y presta atención a nuestras observaciones. Ven que por ejemplo ha habido urnas separadas para votantes en aislamiento, a fin de alejar lo más que podamos al virus de la población.

Yo quiero dar un ejemplo persona. Hay que ser muy estrictos en el tema de la higiene personal. O sea, hacer algo que va contra nuestro carácter y contra la naturaleza humana, contra nuestra naturaleza como pueblo y sociedad: evitar dar la mano. Me encargo de ser el primero en decirles: dejen de dar la mano, yo ya lo estoy haciendo. No hay más remedio. Pueden adoptar el sistema hindú, decir “namaste”. O “shalom”. Pero hallen la forma, cualquier forma, de evitar apretones de manos y otras cosas que indique el Ministerio de Salud Pública”.

El Primer Ministro mostrando el saludo hindú que sugiere, diciendo "Namaste", como alternativa a apretones de manos

Así que desde ahora: Namaste.

