Con María Gomensoro en la asunción presidencial del Presidente Luis Lacalle Pou

Una breve presentación

Soy María Gomensoro, comunicadora, trabajé en medios televisivos y radiales desde el año 99, en los programas Consentida y Estilo en Canal 10 y Vamos en Canal 12. Ahora estoy en Radio Carve en un programa que se llama Recalculando en Carve que va de 14.30 a 16 h.

¿Cómo te surge la idea de cubrir el cambio de mando a caballo?

Yo ya venía cubriendo esta marcha por Radio Carve, que se gestó en Rivera, auto convocada, me pareció interesante que se haga algo, como en una estructura de documental, como una vivencia. Yo tengo la dicotomía de ser productora rural y de haberme criado en el campo. Conozco el medio y entiendo de dónde viene. Hacer la cobertura en el día de la asunción presidencial fue tener la oportunidad de compartir esa jornada desde adentro, eran más de 3000 jinetes, fue una experiencia distinta, estar entre los jinetes que venían a pedirle al Presidente que no se olvide del campo. Somos un país muy centralizado en la capital y en los centros más poblados y se intenta con que se cuide la emigración del campo a la ciudad, para que el campo no deje de tener arraigo y familia, no se olviden las tradiciones del campo, la vida rural. Hay mucho desconocimiento en la ciudad. Lo que es elegir vivir en un medio rural. No hay centros médicos cerca cuando se te enferma un niño. Los servicios son escuetos. Cuando no hay luz no hay. Las escuelas rurales no cumplen con tener maestros, eso implica de que la familia rural se mueve o que los chicos más grandes se van a vivir con otras familias que los acojan. Porque no hay rutas o servicios públicos de transporte en algunos lugares. Resgistrar y vivir la experiencia de cómo te ven los de afuera.

Contanos la experiencia, las emociones, el compartir con gente que no conocías.

Le pedí a radio Carve para cubrirlo desde ese lugar. La experiencia fue increíble. Fue muy emotivo desde el arranque. El sábado previo empezaron a llegar los caballos, empecé a cubrir el sábado de mañana, cuando llegaban desde todos los departamentos, otros trajeron los caballos en camión o en tráiler. Ahí tuvimos los primeros contactos con algunos que venían con la familia, con diferentes propósitos. Algunos decían que se sentían relegados y olvidados por los gobiernos. Que solo los iban a buscar en tiempos de campaña para tener sus votos. En la noche se hizo un reconocimiento del Presidente electo Luis Lacalle Pou, que llegó para agradecerles a todos en la Rural, fue una acción sin precedentes. Yo quise estar ahí, en una movilización espontanea, de apoyo a un Presidente, que nunca se vio en la historia del país. Me encantó registrar desde adentro. Las imágenes desde al costado de la calle no fue lo mismo, pude vivenciar los sentimientos de las personas que estaban ahí.

¿Cómo se vivió en la calle el recibimiento de los montevideanos a la gente del interior?

Vi montevideanos con banderas de la coalición que se acercaban, otros sin banderas, muchos vecinos de la calle Agraciada se acercaron a ofrecer agua para los caballos, comida para los jinetes, acompañaban con respeto y solemnidad. La gente marchaba en paz. Cuando se llegó al Palacio Legislativo, me dejaron pasar como prensa, fue un momento muy impactante, la sorpresa de Luis Lacalle Pou, y de Beatriz Argimon. Las delegaciones extranjeras se bajaban de los buses a sacar fotos, Piñeda, Presidente de Chile, decía “esto es maravilloso”, Bolsonaro estaba nervioso, más de 3000 caballos con jinetes acompañando a un Presidente, no se vio en otras partes del mundo. No hubo un Presidente en Uruguay que lograra esta reacción entre todas las familiares rurales, gente asociada al campo. En Uruguay del 100% de empresas rurales que existen, el 68% está en manos de familias que trabajan, más de un 50% son pequeños productores, viven y trabajan de la tierra.

Me decías que sos productora rural y comunicadora, ¿cómo es esa dualidad de profesiones?

La comunicación me encontró de casualidad, yo estudiaba para diseñadora de interiores y rematadora, porque mi familia además de tener campo, son rematadores y a mí divertía ser parte de eso. Me crié en el campo, le doy valor y respeto al trabajo de campo. Me duele que se juzgue con un desconocimiento tanto del campo hacia la ciudad y viceversa y no veo intenciones de intentar cambiar, ni de un lado ni del otro. Hoy tengo una empesa rural con mi marido en Durazno, en Sarandí del YI. Vivimos de eso. Me puedo poner desde el lugar de alguien que conoce el tema. Hay temas del medio rural, por ejemplo el aspecto conservador de las relaciones familiares que me parece importante nutrir y que el campo se nutra con el punto de vista de la ciudad. Hay que acercar las puntas. Yo convivo con las dos.

Estamos en marzo, Mes de la Mujer, en este nuevo gobierno ¿cómo ves la participación de la mujer, no en números, sino en participación a la hora de tomar decisiones?

Este gobierno tiene muchas mujeres conformando el gobierno que pude entrevistar en mi programa de radio. Hay muchas que están en lugares de decisión importante. Primero, Beatriz Argimón viene de una carrera política muy rica, viene del INAME, hoy llamado INAU , amplia trayectoria en los derechos de los niños y la primera infancia, muy comprometida con el feminismo y puso en su partido la agenda de derechos de la mujer: despenalización del aborto, anuncio de políticas asociadas a la violencia de género. La forma que actúa para renovar a su partido y llevarlo al siglo XXI en todo sentido, con el cambio cultural, para desnaturalizar y desnormalizar conductas que nos llevan a vivir en una sociedad violenta que promueve de forma silenciosa y asiente a la violencia de género. Hay que destacar la presencia de Azucena Arbeleche en el Ministerio de Economía, muy inteligente, piensa implementar políticas sociales. Trabajó con Astori, conoce cómo articular y no desarmar lo que se hizo. Eso habla muy bien del Uruguay democrático que tenemos. También me parece importante diputadas y senadoras de todos los partidos como Carmen Sanguinetti en el partido Colorado. Mónica Bottero en Mujeres, tiene sensibilidad para entender que hay que ser empático. Hay muchas más que nos van a sorprender.

¿Cuál es tu postura respecto al feminismo? ¿Con qué conceptos adherís y con cuáles no?

Soy feminista, no pertenezco a ningún colectivo. Soy libre en mi concepción, los derechos de la mujer por encima de todas las cosas, siempre referido a los ámbitos laborales, a la exigencia de la remuneración equiparada respecto a los hombres. Entender las diferencias, que necesitamos tanto hombres como mujeres a la hora de encarar relaciones laborales. Me declaro feminista en cuanto a la violencia de género y la importancia de plantearlo en la agenda de gobierno, han sido los colectivos feministas los que lo han hecho. Está muy bastardeada la palabra feminista. Yo soy católica y estoy a favor de ley trans, estoy a favor de la despenalización del aborto pero no soy pro aborto, no quiero que el estado intervenga en las decisiones en el cuerpo de una mujer, yo quiero que el estado las pueda llevar a lugares de seguridad y darles contención y atenderlas de manera interdisciplinaria para tomar una decisión tranquila de no perder la vida en el proceso. Se ha ganado muchas vidas con esto. Me gusta la incorporación del hombre en todo ese proceso para realizar ese cambio cultural al que tenemos que aspirar.

¿Qué pensas del lenguaje inclusivo?

No me representa en absoluto. Encuentro importante incluir en una locución al hombre y a la mujer. Cuando alguien se dirige a los vecinos, es importante decir vecino y vecina. Estamos en un proceso de cambio. Un ejemplo, vos vas a una reunión, muchas veces el hombre en una sociedad machista, es el que toma las decisiones. Es al hombre al que se interpela y la mujer toma un rol pasivo y asiente con la cabeza. Cuando nosotros incluimos a la mujer en nuestra conversación al decir vecina, la mujer toma las riendas y se siente empoderada. No hay que abusar tampoco. Yo incluyo a todos en la o, al trans, al gay, a todos los géneros. Hay veces que es importante porque marca una alerta, una forma de incorporar a todos en la charla. Que todos se sientan parte de.

En tus redes están los teléfonos de ayuda para las mujeres que sufren de violencia doméstica, ¿cómo ves ese fenómeno que nos atraviesa y como mujer, que mensaje le darías a otras mujeres?

El año pasado fue record de femicidios. El ex presidente Vazquez lo nombró Emergencia Nacional. Cuando estás en los medios y tenes que repasar titulares y das noticias y entendes que el cambio viene desde la educación. Les pedí a los actores políticos, sociales y personas de poner en todas los perfiles de sus redes los teléfonos de ayuda para la violencia doméstica. Poner la violencia de género como una emergencia nacional. Desde el lugar que ocupa cada uno hacer algo. Yo que soy una persona pública y tengo un micrófono, alguien me puede pedir ayuda. A veces una persona cuando tiene problemas por ej tiene un hijo metido en la droga recurre a los comunicadores, me gusta ser un canal para que encuentren a quién necesitan. Me sacudió esa realidad y decidí dejar de culpar a la sociedad, esta no se hace cargo, si nosotros no lo hacemos, quién lo va a hacer. La sociedad no tiene domicilio particular ni tiene whatsapp, no tiene redes. Soy yo y sos vos, y vos que vas a hacer para cambiar esta realidad?