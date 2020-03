Uruguayo-israelí en aislamiento preventivo por Corona

Sergio Kur (68), a quien sus amigos en Uruguay llamaban siempre “Petty”, fue uno de los 4106 ciudadanos israelíes que votaron el lunes último en una urna especial, separada, por temor a contagio de Corona virus. La escena habría sido más propia de una película sobre el espacio que de una jornada electoral, pero Sergio y su esposa lo tomaron bien, con responsabilidad cívica, y con el alivio de saber que por ahora al menos, no tienen ningún síntoma y nada indica que se hayan contagiado del virus. Las medidas preventivas, como es sabido- el aislamiento domiciliario por 14 días a gente que estuvo en países en los que la propagación del Corona ya es significativa- están destinadas precisamente a minimizar el riesgo.

Sergio activó muchos años en la NCI, estudió en la enseñanza pública tanto en primaria como en secundaria y también hizo Preparatorios nocturno, para poder trabajar. En 1972 se radicó en Israel, estudió en la Universidad de Tel Aviv y conoció a Java, israelí, con quien se casó en 1974. Ella, hoy ya jubilada, es agente de viajes. Se conocieron cuando, recién llegado al país, Sergio tomó clases de hebreo en un “ulpán” en Netanya, donde ella trabajaba como asesora educativa. Vive desde entonces en la misma ciudad.La pareja tiene dos hijos, Tali de 41 años y Danny de 37.

Su papá escribía en el diario Haint en idish en Uruguay. Llegó a nuestro país como sobreviviente de la Shoa.

Sergio trabaja desde hace casi 40 años en una compañía hotelera que también construye hoteles, de la que se jubilará dentro de aproximadamente dos años. Es el director financiero. Se dedicó casi siempre a gerencia de administración, aunque también estudió en el Instituto Wingate de Educación Física.

Nos cuenta que siempre se mantuvo en contacto con Uruguay tanto porque tiene familiares en el país como porque “me siento muy vinculado con lo que acontece allí, ya que no se puede olvidar la niñez, la adolescencia, que queda para siempre con uno”.

El 21 de febrero Sergio y Java viajaron a Milán con Alitalia para unos días de vacaciones. En ese momento, aún no se hablaba del problema del estallido del Corona Virus en Italia. Al volver, tuvo que ir directo a aislamiento domiciliario.

Este es su relato.

Sergio, sin máscara, en el paseo en Italia

P: Sergio, viajaron sin imaginarse lo que iba a pasar a vuestro regreso…

R: Así es. Cuando viajamos había sólo un caso en toda Lombardía y no sentí ningún temor. Al otro día de llegar, ya eran 3 los diagnosticados con Corona.Teníamos entradas para ver un partido de Inter en el estadio principal pero la Sanidad Italia decidió que lo cancelaban.

P: ¿Cómo afecta una situación así un paseo?

R: Paseamos pero tratamos de no ir a lugares con aglomeración de gente caminando, no íbanos en transporte público, pero no sentíamos ningún pánico, ni veíamos casi gente con máscaras. Pero poco a poco iba aumentando el contagio, aunque más en otra zona, no en la que estábamos nosotros. Nos quedamos hasta el 25 de febrero en Milán de acuerdo a lo que teníamos planeado y volamos a Roma. El sábado 29 de febrero volvimos a Israel con Alitalia y ahí empezó otra etapa.

P: A aislamiento domiciliario.

R: Así es. A los italianos los mandaron de vuelta a Italia, no los dejaron entrar, a un grupo de brasileros, tras unas preguntas sobre cómo se sentían, sí los dejaron, estimo que habrán estado en Roma solamente en tránsito. Al aterrizar ya recibimos en nuestros celulares un mensaje del Ministerio de Salud Pública explicando que quien vuelve de Italia, China, Japón, Singapur, Corea del Sur, Macao y Hong Kong, debe estar en aislamiento en su casa durante 14 días. Y que si visitaste en los últimos días Taiwan o Australia, si tenés algún síntoma, en el aeropuerto mismo tenés que dirigirte a Magen David Adom.

Sergio y su esposa Java, en su nuevo look, temporario por cierto

P: O sea que ya tenían organizado el aviso y advertencia para cada uno, según de donde viniera.

R: Así es. En el mensaje había un link que te conectaba con un formulario en el que había que llenar nombre, apellido, domicilio, detallar cuántos dormitorios hay en la casa, los datos del vuelo, varias cosas. Después te confirmaban que lo recibían y que cualquier cosa, se contactan.

P: El aislamiento requiero organización previa de la familia ¿no?

R: Claro. Nuestra hija nos hizo compras un día antes porque ya sabíamos que deberíamos entrar a aislamiento. Y nos quedamos mi esposa y yo todo el tiempo en casa. Mi departamento tiene una despensa pegada al lado, y si tenemos que salir a buscar algo, no lo hago a la mañana porque en ese horario puede salir mi vecino de enfrente. Trato de salir de mañana cuando sé que él está en el trabajo, para tratar de no contaminar a nadie, por si tengo el virus y aún no lo sé.

P: Y adentro de casa ¿estás con máscaras?

R: No, en casa no. Nos pusimos máscaras sólo cuando salimos a votar porque era imprescindible. Recordemos que la máscara es en realidad para no contagiarse a través del contacto con una persona que está a menos de dos metros de uno. Es solamente prevención.,

P: O sea que ustedes no están enfermos.

R: No, y espero que no tengamos nada. Tengo sí un poco de resfrío, un poco de tos, pero ni fiebre, ni nada pulmonar, ni dolor de garganta. Es resfrío, no Corona.

P: Israel ha tomado medidas muy estrictas respecto a la prevención, para minimizar el riesgo de la propagación. ¿Qué te parece?

R: Creo que se exagera en cómo se presentan las cosas. Pero está bien que Israel ha tomado medidas de prevención muy fuertes. Los primeros días no se sabía qué hacer y luego creo que se aplicó mucho criterio racional. Lo que hace la Salud Pública es exhortar a la madurez y sinceridad de la ciudadanía, el respeto de los reglamentos. Y eso es lo que hay que hacer, saber bien dónde estuvo cada uno de los contagiados, para cortar posibilidad de transmisión. Lo más importante, teniendo todos los datos de la persona, es que las autoridades de Sanidad pueden investigar y saber dónde se contagió cada uno, dónde había estado antes de eso y así poder identificar a los que estuvieron en contacto con esa persona.

Votando con máscara

P: Algo muy original fue que el Estado se organizó para que también la gente aislada por prevención de Corona pueda votar. ¿Cómo hicieron ustedes?

R: Me fijé ante todo en internet, porque quería votar, y vi que en varias ciudades habría carpas especiales aisladas, podemos decir, en condiciones apropiadas para esta situación. Para mi comodidad había una también en mi ciudad, que funcionaba entre las 10 y las 17.00. Las carpas estaban esterilizadas y había que llegar con la máscara puesta. Había cola bastante grande porque pedían a la gente que se pare con espacios de 2 metros entre uno y otro, ya que nadie puede saber cómo están los demás.

P: Tenían que ir directo allí y no podían bajar a ningún lado ni a tomar un café ¿verdad?

R: Exacto. No podías parar en ningún lado. Había que estacionar, votar e irte de vuelta a tu casa. Y eso fue lo que hicimos. Era muy lento el proceso, mal organizado porque había una sola carpa y pusieron 7 horas de votación, que no alcanzaron. Al final lo prolongaron 2 horas más hasta las 19 porque entendieron que era muy difícil porque tenían que explicar a cada persona. El proceso mismo demoraba mucho. Parte de la demora derivaba del hecho que en una situación normal, cuando vas a votar, entregás el papel que recibiste de antemano o la cédula, y te encuentran en el registro, pero acá, como era una urna especial, había que dar primero todos los datos, te anotaban, llevaba mucho más. Pero creo que lo que hay que destacar es que el Ministerio de Salud Pública hizo un esfuerzo especial para que pueda votar también la gente que estaba en aislamiento. No era obvio que se haría algo así, para unos pocos miles de personas.

P: Tenés mucha razón en esta apreciación.¿Me podés contar cómo funcionaba?

R: Cuando uno llegaba recibía ante todo, en una bolsita de nylon las indicaciones, formularios para llenar, una declaración que había que firmar confirmando que estás en aislamiento, con todos tus datos, un sobre especial en el que después se colocaría el sobre con la papeleta del partido que elegías. Después entrabas a una carpa en la que estaba la urna, estaba esa especie de biombo detrás del cual están las papeletas.

P: Los funcionarios que te recibían, evidentemente, estaban protegidos.

R: Así es. Todos tenían “uniformes” esterilizados de pie a cabeza, máscara y guantes. A la carpa de la urna uno ya entraba solo. Y al final de la carpa, a unos 4 ó 5 metros, había una especie de ventana por la que te podían mirar los funcionarios de mesa. Era una especie de control de que todo esté bien, que la gente entre de acuerdo a lo anotado. Pero no intervenían de allí en nada, al menos cuando yo estuve es lo que vi.

Foto: Twitter

P: ¿Cómo era el ambiente general?

R: Yo te diría que la gente no hablaba mucho, estaba tranquila. Creo que cada uno estaba encerrado en su propio aislamiento. Además había incertidumbre y por lo tanto nadie se quería acercar a los otros, porque aunque todos estábamos en la misma situación, nadie podía saber si el que estaba más cerca de uno quizás sí está enfermo y aún no lo sabe.

Así contaron los votos de las urnas especiales, por decisión de la Corte Electoral Central. Autoridades del Ministerio de Salud Pública comentaron que las medidas para el escrutinio de esos votos eran exageradas

P: Y más allá del tema del aislamiento por temor a Corona, con la parte seria y también las bromas que esto ha desatado ¿cómo te sentías de cara a las elecciones?

R: Bueno, yo siento que el país necesita siempre estar firme económicamente y en los temas de seguridad. Es importante por supuesto tener estabilidad para poder proteger a todos ante cualquier eventualidad. Pero lamentablemente el pueblo está muy dividido y pienso que también parte de la culpa la tiene el propio gobierno que a menudo habla de quienes no lo apoyan, como si fueran anti sionistas. Espero que esta vuelta se pueda formar gobierno. No podemos seguir así. Y que el próximo gobierno pueda lograr la paz con nuestros vecinos, para que vivamos en paz y con seguridad.

P: De tu boca a los oídos de D´s.Gracias Sergio. Y les deseo mucha salud a ti y a tu esposa Java.

R: Muchas gracias.