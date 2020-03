Con Verónica Grauert, mujer, madre y profesional

Me encantaria que hicieras una breve presentación tuya.

Soy Veronica Grauert, abogada de carrera de grado aunque con el correr de los años me fui especializando en temas vinculados a la Responsabilidad Social y a los temas ambientales.

Personalmente, creo que hay que trabajar por una sociedad más justa en varios sentidos: en la construcción de valores, en la construcción de ciudadanía y en el cuidado del medio ambiente. Entiendo que debemos conservar algo tan valioso como nuestros recursos naturales y dejarlo para las próximas generaciones , de otra forma estaríamos actuando de forma inmoral . No tenemos opción: o hacemos lo que corresponde o comprometemos nuestro destino humano .

Creo que desde las organizaciones se puede hacer mucho.Hoy en día, hay una cantidad enorme de oportunidades que permiten transformar la realidad y mejorarla.

En un mundo globalizado, en el que los Estados cada vez tiene menos posibilidades de actuación, debemos actuar conjuntamente desde otros lugares para mitigar los impactos negativos que deja nuestra actividad . La sociedad civil es el espacio para la acción .

¿Has conjugado en tu vida con mucho éxito el ser madre y profesional super destacada, que les dirías a las jóvenes generaciones respecto a este tema?

Es un tema dificil porque hay que tomar decisiones con respecto a tu carrera y muchas veces cuando decidimos tener hijos vamos dejando lo laboral de lado. Personalmente, soy madre de dos hijos , me tocaron de ambos sexos .Trabajé hasta que nació el segundo y ahí me tomé un tiempo para ocuparme de ellos . Cuando los sentí más armados volví a trabajar y a hacer la maestría. Ello me llevo a dar clases y a trabajar con empresas que están comprometidas con un camino sostenible.

Vos trabajas en Responsabilidad empresarial vinculado al medio ambiente. ¿Cómo fue que te vinculaste a estos temas?

Después de que me recibí trabajé en diferentes proyectos vinculados a tema social aunque lo que me determinó a trabajar en RSE, fue cuando una amiga me llamó para que participara con ella de un proyecto en el exterior vinculado a la empresa y a la ética.

A partir de allí seguí por esta senda y como cada decisión que se toma trae sus consecuencias, hice una Maestría de Responsabilidad Social Empresarial dictada por la Universidad Politécnica de Valencia, donde tuve excelentes docentes que nos dejaron la última tendencia de trabajo en este tema. En Uruguay no existía formación académica en esta área, así que debí recurrir a la formación externa.

Hoy, damos clase de RSE en la UCUDAL con un grupo de profesores egresados de esa maestría, participo de un grupo de investigación que trabaja a nivel académico con el sector privado y he recibido mucha gratificación en este aspecto.

¿En qué punto tenes presente en judaísmo en tu vida?

Mi madre es hija de inmigrantes judíos sefaradíes. Su familia, como tantas, llegó desde Turquía a Buenos Aires y desde allí vinieron a Uruguay a buscar nuevos horizontes.Si bien fui educada en un hogar laico y liberal en todo sentido, tomé contacto con el judaísmo a través de la familia de ella que esta vinculada a la colectividad judía. El judaísmo no es solo una religión, entiendo que tiene una concepción de la vida que equivale a valores de tolerancia y de mucho coraje.



¿Te consideras feminista?

Si, me considero feminista si el término significa defender la igualdad de derechos.

Creo que es asumir el compromiso de conseguir, desde la palabra y la acción, las mismas oportunidades sin que haya destinos biológiocos asignados, que perpetuen la relación jerárquica de los varones sobre las mujeres .

El ser feminista tiene mala prensa. El feminismo esta asociado con “derechos de las mujeres “, como si estos derechos fuesen un anexo a los derechos humanos, como si se tuviera que tener derechos propios por su sexo . Esto ha llevado a que las mujeres, hemos tenido que llevar adelante una lucha pacífica contra la negación a las mujeres de su derecho a tener derechos, obligando a reflexionar y tratando de superar mandatos establecidos y autoimpuestos en muchos de los casos.

¿Qué pensas de movimiento #Metoo? ¿Sentis que en la parte laboral, se te pasó la factura por ser mujer, cuando tuviste familia o la hora de algún ascenso?

Con respecto al movimiento Me Too, creo que fue acertado . La verdad sobre los acosos sexuales hay que denunciarla siempre .Hay que romper con la cultura del silencio, donde el pudor de la víctima puede más que la denuncia. Si todas las mujeres que han sido acosadas o agredidas sexualmente escribieran un tuit en las redes con las palabras me too, se podría hacer mucho más visible la magnitud del problema.

Con respecto a si sentí algún tipo de pase de factura por ser mujer en lo laboral , te contesto que sí. Recién recibida, empecé a trabajar en una empresa grande como abogada junior . En ese momento, no estaba mal visto que un gerente preferiera contar con hombres para determinadas posiciones . No les servía el hecho de que tuvieras que ausentarte por la maternidad . Cuando comencé a planear el tener hijos me fui de la empresa . Me sentí incómoda . Así de simple, no me lo cuestioné, preferí que no me opacaran un tiempo bien importante de mi vida.



¿Vas a la marcha del 8 de marzo?

Fui a las primeras marchas donde éramos muy pocos .Asistíamos un puñado de gente en la Plaza Cagancha que se contaba con los dedos de la mano . Hoy ya no asisto, la defensa del feminismo la hago desde otro lugar . Mi hija asiste a todas, quizás la acompañe este año, se verá , lo importante es la justa causa de la igualdad de los derechos.