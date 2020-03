Julieta Habif: por twitter hice amigos, conseguí trabajos, me enamoré y conocí proyectos.

Los avatares de hacerse hombre

fue lo primero que leí de Julieta y le pedi permiso para publicarlo en Semanariohebreojai. Su podcast "No me olvidé de vos": https://open.spotify.com/show/53YLtfWzv0BRpjYQDMESY9

Breve presentación de quien sos y que haces.

Mi nombre es Julieta Habif, argentina, tengo 28 años, soy licenciada en comunicación social, vivo en Buenos Aires y trabajo de periodista. Soy responsable de prensa en el rectorado de la UBA, parte del equipo de edición del sitio de comunicación científica El Gato y La Caja y participo como columnista literaria en Radio Cantilo.



¿Cómo surge la idea de "No me olvidé de vos"? Cómo llegó a publicarse y a estar en spotify?

No me olvidé de vos es un proyecto de literatura epistolar que construimos Belén Marchese y yo, que consta de inventar personajes que se mandan cartas. La idea surgió a partir de que nos seguíamos y leíamos en Twitter, y ella me propone escribir algo en conjunto. Entonces me mandó un mail que fue, tiempo después, la primera carta del proyecto, yo se lo respondí, ella me respondió, y así un par de cartas más; y terminado ese intercambio quedamos tan contentas y copadas con lo que había surgido que decidimos seguir haciéndolo. Abrimos un blog, redes, nos comprometimos a subir un intercambio nuevo a la semana, eventualmente hubo material y ganas suficientes como para pensar en un libro y se hizo, luego el segundo, y cuando ya sentimos que la capacidad para reinventar el proyecto en ese sentido había cumplido su ciclo, de la mano de Posta FM ideamos el podcast, contratamos actores para las voces, produjimos el material y se vendió, como paquete, a spotify.

¿Cómo es tu proceso creativo?

No tengo un proceso creativo definido. Trato de escribir cada vez más y mejor, para eso leo mucho, no sólo ensayos en referencia a escribir o a la literatura, sino mucha ficción, para captar registros, trucos, saltos, tonos. Soy una convencida de que para escribir hay que leer, si no uno siempre termina resolviendo en el mismo metro cuadrado. Leer y escribir son actividades autoexploratorias, eso está buenísimo. Y leer contribuye a desafiar las propias fórmulas a la hora de escribir. Trato de identificar historias que me resultan por alguna razón atípicas o ricas y busco la mejor manera de contarlas. Creo que toda historia es contable, porque me importa más el cómo se cuenta que el qué.

¿Cómo te llevas con el lenguaje inclusivo?

Estoy a favor del uso de lenguaje inclusivo porque si hay personas que a través de su uso se sienten mejor para con el resto, bienvenido sea. Me resulta, sí, disuasivo como lectora, pero celebro su uso. Creo que debe ir aparejado, como toda palabra, de acto. Si su uso sólo pasa por "dormir tranquilos" me parece una pavada, ahora, si se acompaña con actos que alienten esa inclusión, con búsquedas en ese sentido, en de darles a esas personas una mejor calidad de vida de manera integral, entonces mejor todavía. Lo importante siempre es actuar en consecuencia, y no sólo decir.

¿Cómo es ser millenial en la Argentina hoy?

No sé bien si puedo hablar por todos los millennials de Argentina ni si soy una millennial 'tipo', calculo que hay mucha presión por exprimir el momento de la vida en que se está en todo sentido, laboral, personal, de ocio, de posibilidades. Pero también hay una especie de ola que arrastra en esos sentidos, que si la persona se dispone a darles cabida y aprovecharlos, puede ser y hacer mucho, pero si termina por tumbarlo quizá afecta su autoestima y su capacidad de dar con algún camino que le guste. Es bastante vertiginoso el ritmo, hay que aprender a autoregularse sin temer a caerse de ningún mapa.

¿Te consideras parte del stablishment feminista? ¿Estás de acuerdo con todo lo que plantean los colectivos o hay temas con los cuales disentis?

No sé a qué se hace referencia por 'stablishment feminista', me considero feminista, sí. También abrazo que hay feminismos, en plural, con distintas aristas, pero que hay un núcleo de búsqueda y reclamo de derechos y reparación histórica que se comparte; con eso estoy de acuerdo, con la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, con el cambio en su rol social y con derribar la idea de que la diferencia entre el hombre y la mujer radica en superioridad e inferioridad. Somos distintos, es algo a abrazar; pero todavía hay mucho por recorrer.

Desde el hogar, qué tidpo de modelos femeninos tuviste? Cómo eran y son las mujeres de tu familia, me refiero a tu familia de pertenencia?

Mi mamá fue la primera universitaria de su familia, médica ginecóloga. Siempre estaba estudiando y ocasionalmente llamaban pacientes a mi casa. Trabajó mucho toda su vida. Mi abuela era ama de casa, quería ser bailarina pero cuando se casó con mi abuelo abandonó la escuela de baile para formar una familia de la que ocuparse. En mi casa no siempre hubo comprensión de los proyectos de cada quien pero sí siempre hubo respeto y escucha, cosa que valoro, y voluntad para poder aprender todos de todos.



¿Cuáles pensas que son los principales objetivos en Argentina del colectivo feminista?

Lo primero, lo urgente, es que dejen de matar y violentar mujeres por ser mujeres. Después, cuando baje la tasa de femicidios, que actualmente es uno cada 23 horas, es fundamental la igualdad de oportunidades, terminar con la precarización laboral, el aborto legal, seguro y gratuito.



Yo te conozco por twitter, ¿qué signfica twitter para vos?

bif Por mucha porquería que circule, no puedo negar que a mí me ha dado mucho. Si bien hay mucha indignación y viralización producto del fastidio, también hay buenas ideas e iniciativas valiosas. Es una gran herramienta de entretenimiento, información, trabajo, aprendizaje, networking y algunos dolores de cabeza.